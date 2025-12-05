º£À¤µª½é¤á¤Æ»ùÆ¸»àË´¿ô¤¬Áý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¡¢¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤òºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¨¤ëÊ¬Ìî¤Ø½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È³Æ¹ñ¥êー¥Àー¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
¿·¤¿¤ÊGoalkeepers ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊÝ·ò»ñ¶âºï¸º¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ÎµÕÅ¾·¹¸þ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤Î»Üºö¤ÈºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÅê»ñ¤Ø¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÄó¼¨
¥·¥¢¥È¥ë, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ --¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¤Î2025 Goalkeepers ¥ì¥Ýー¥È¤ÇËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë»àË´¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¿ÊÅ¸¤òµÕ¹Ô¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢460Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬5ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥ì¥Ýー¥È¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÝ·ò»ØÉ¸É¾²Á¸¦µæ½ê¡ÊIHME¡Ë¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ëÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤Î¿ô¤¬20Ëü¿Í°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢¿ä·×480Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ø¤Î³«È¯±ç½õ¤Ïº£Ç¯ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢2024Ç¯¤Î¿å½à¤ò26.9%²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÂçÉý¤Ê»ñ¶âºï¸º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÏºÄÌ³¤ÎÁýÂç¡¢ÀÈ¼å¤Ê°åÎÅÀ©ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥é¥ê¥¢¡¦HIV¡¦¥Ý¥ê¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÀÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÇÆÀ¤¿µ®½Å¤ÊÀ®²Ì¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ÜÃ£À®¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊÝ·ò»ñ¶â¤Îºï¸º¤¬Â³¤±¤Ð¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç1,600Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÉ²Ã¤Ç»àË´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¼¡À¤Âå¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ø¤ÎÅª³Î¤ÊÅê»ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÉ´Ëü¤â¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢Í½»»¤¬É¯Ç÷¤¹¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤â¿ÊÅ¸¤Î¸åÂà¤òËÉ¤²¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÜÍè¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨Í½»»¤¬¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥²¥¤¥ÄºâÃÄ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤êËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëBill Gates»á¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â³È½¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÉ´Ëü¤â¤ÎÌ¿¤¬´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï"¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤»ñ¸»¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È"¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
½ÅÂç¤ÊÅ¾´¹ÅÀ
IHME¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÊÝ·ò»ñ¶â¤¬20¡óºï¸º¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë1,200Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬»àË´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹±µ×Åª¤Ê30¡ó¤Îºï¸º¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤½¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï1,600Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Gates»á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¬À¤³¦¤ÎÊÝ·ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ì¤Ð¿ôÉ´Ëü¤â¤ÎÌ¿¤ò¤Þ¤Àµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ü¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¤â¿ÊÊâ¤·¤¿²Ê³Ø¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢Gates»á¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î»àË´Î¨¤¬Âç¤¤¯µÕ¹Ô¤¹¤ë»öÂÖ¤òËÉ¤®¡¢2045Ç¯¤Ë²¿É´Ëü¤â¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÃæ¤ÇGates»á¤Ï¡¢²¿É´Ëü¤â¤ÎÍÄ¤¤Ì¿¤òµß¤¦²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤Åê»ñÊ¬Ìî¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¶â¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢Äê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Çー¥¿¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑË¡¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê²ðÆþºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡§
¡¦1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö100¥É¥ëÌ¤Ëþ¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÂÎÀ©¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î»àË´¤ÎºÇÂç90¡ó¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë1¥É¥ëÅê»ñ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅªÍø±×¤È¤·¤Æ54¥É¥ë¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Gavi¥ï¥¯¥Á¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12²¯¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì¿¤òµß¤¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥º¡¢·ë³Ë¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤ÈÆ®¤¦¤¿¤á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤¬²¿¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝ·òÊ¬Ìî¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2002Ç¯°Ê¹ß¡¢7,000Ëü¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¡¦·ë³Ë¡¦HIV¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤ò60¡ó°Ê¾å¸º¾¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Àè·îËö¡¢³Æ¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂè8¼¡Áý»ñ¤Ë113.4²¯¥É¥ë¤òµò½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀÌó¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÀÉÂ¤ÈÆ®¤¦¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢»Ù±ç¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Gates»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡À¤Âå¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤äÇÙ±ê¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÃ×Ì¿Åª¤Ê¶¼°Ò¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤òº¬Àä¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Î¥â¥Ç¥ëÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»ñ¶âÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÉ´Ëü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ÆµÛ´ï¹çË¦ÂÎ¥¦¥¤¥ë¥¹¤ª¤è¤ÓÇÙ±ê¤Î¼¡À¤Âå¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢340Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òµß¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¤¿¤Ê¥Þ¥é¥ê¥¢ÂÐºö¥Äー¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë570Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òµß¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ê¥«¥Ñ¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹»þ´ÖºîÍÑ·¿¤ÎHIVÍ½ËÉ¥Äー¥ë¤Ï¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¹ñ¡¹¤Ç´¶À÷¤È»àË´¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹ÔÆ°
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿ÊÅ¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ò·èºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¤Î¥êー¥Àー¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëÂè°ìÀþ¤Î»ëÅÀ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ó¥Ù½£ÃÎ»öMuhammad Inuwa Yahaya»á¤¬¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤È¶µ°é¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´°àú¤Ê¾ò·ï¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤ò´Ó¤¯Í¦µ¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡¦¥±¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ø¥ë¥¹¥ïー¥«ー¤ÎJosephine Barasa»á¤¬¡¢Íµë¤Î¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤âÃÏ°è¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥±¥¢¤È¶µ°é¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»ä¤òÃÏ°è¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤é°ú¤Î¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£»Ù±çÂÎÀ©¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×À¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡¦¥¦¥¬¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢º«Ãî³Ø¼Ô¤ÎKrystal Mwesiga Birungi»á¤¬¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤ÈÆ®¤¦¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥é¥ê¥¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÛµÞ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÈà½÷¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¾®»ù²Ê°å¤ÎNaveen Thacker°å»Õ¤¬¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·ò¹¯¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤³¤½¤¬¸°¤Ç¤¹¡£¡×
Gates»á¤Ï³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¡¢»üÁ±ÃÄÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢»ñ¶â¤ò¼é¤ë¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¡¢´óÉÕ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ"¤É¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤È´¤À®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À"¤È¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ýー¥È¤Î¼¨¤¹·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï"¤Û¤ÜÃ£À®"¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈGates »á¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·»ä¤¿¤Á¤¬º£¡¢¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤»ñ¸»¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤ò½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦――¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½Ð»º¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÀ¸¤È´¤±¤ë¤è¤¦»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦»Ù¤¨¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò¡£¡×
2025Ç¯ÈÇGoalkeepers¥ì¥Ýー¥È¤òÆÉ¤à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/¡£
Gates Foundation¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gates Foundation¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¿¤Î²ÁÃÍ¤ÏÅù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇÀ¸»ºÅª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î¾Íè¤ò·èÄê¤·¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±ºâÃÄ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¢ÆÃ¤Ë»ñ¸»¤¬ºÇ¤âË³¤·¤¤¿Í¡¹¤¬¡¢³Ø¹»¤ä¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅöºâÃÄ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢Bill Gates»á¤ÈÍý»ö²ñ¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢CEO¤ÎMark Suzman»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Goalkeepers¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Goalkeepers ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥´ー¥ë¥º¡ËÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºâÃÄ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£Gates ºâÃÄ¤Ï¡¢Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÌÜÉ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ä¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÊÊâ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¥êー¥Àー¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëGoalkeepers¤È¤Ê¤ë¿·À¤Âå¤Î¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Global Goals¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯9·î25Æü¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç¡¢À¤³¦193¤«¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤¬17¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥´ー¥ë¥º¡Ë¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÏº¤¤ÎËÐÌÇ¡¢ÉÔÊ¿Åù¤ÈÉÔÀµ¤Î²ò¾Ã¡¢¤½¤·¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÀ§Àµ¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤È»ØÉ¸¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
