¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤¬³«´Û
¡¦¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤È¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¡¢·ú¹ñ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëSheikh Zayed¤Î°ä»º¤ò¾Î¤¨¤ëµÇ°Èê¤È¤·¤Æ·ú¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ´Û¤Î³«´Û¤Ï¡¢¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¥¢¥Ö¥À¥Ó¤È¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Î³«´Û¡¢¥¢¥ë¥¢¥¤¥óÇîÊª´Û¤ÎºÆ¥ªー¥×¥ó¤Ê¤É¡¢UAE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ê¸²½¤ÎÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- ¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¢¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÊ¸²½ÃÏ¶è¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆËÜÆü°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Zayed National Museum
¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï¡¢¿ÍÎàµï½»¤ÎºÇ¤â¸Å¤¤º¯À×¤«¤é¡¢UAE¤ÎÊ¸²½¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤¿Ê¸ÌÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢UAE¤ÎÎò»Ë¤ò½ä¤ëÎ¹¤òÍè´Û¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇîÊª´Û¤Ï¡¢¼·¤Ä¤Î¼óÄ¹¹ñ¤ò·ë¤ÖÊ¸²½Åª²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿¼¤¤¶¦Í¤ÎÎò»Ë¤È°ä»º¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÊª´Û¤Ï¡¢UAE¤Î·ú¹ñ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¸ÎSheikh Zayed bin Sultan Al NahyanÅÂ²¼¤ÎÊª¸ì¤¬UAE¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¹ñ²È¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È»Ö¤òÃµµá¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¤È¤·¤ÆÈà¤ÎÀ¸³¶¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¾ïÀß¥®¥ã¥é¥êー¤Ë1,500ÅÀ°Ê¾å¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Í¸Å³ØÅª°äÊª¡¢Îò»ËÅªÊªÉÊ¡¢»ëÄ°³Ð¡¦´¶³ÐÂÎ¸³¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÃé¼Â¤ÊºÆ¸½ÌÏ·¿¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÊª´Û¤Î600¥áー¥È¥ë¤Î²°³°¥®¥ã¥é¥êー¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Þ¥µー¥ëÄí±à¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÎ¹¤Ï¡¢Sheikh Zayed¤ÎÀ¸³¶¡¢UAE¤Î¼«Á³·Ê´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÎà¤Îµï½»¤ÎÎò»Ë¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¥®¥ã¥é¥êー¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£30ËüÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹Í¸Å³ØÅªÈ¯¸«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÍý¡¢³×¿·¡¢¸òÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¿®¶Ä¤¬¡¢¥¨¥ß¥é¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤·¤¿¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥ÓÊ¸²½´Ñ¸÷¶É¤Î¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ëMohamed Khalifa Al Mubarak³Õ²¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¡¢¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï¤³¤ÎÅÚÃÏ¤È¿Í¡¹¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬»ý¤Ä·ëÂ«ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢»ÔÌ±¡¢µï½»¼Ô¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿Í¡¹¤ÈÅÚÃÏ¤ÎÊª¸ì¤Ë¼«¤é¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤»¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°Åö´Û¤Ï¡¢UAE¤Î¿Ê²½¤¹¤ëÊ¸²½ÅªÊª¸ì¤ÎÍý²ò¤ò·Áºî¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¿å½à¤Î¸¦µæ¡¦³Ø½¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ß¥é¥Æ¥£³Ø·Ý°÷¡¦Îò»Ë²È¡¦ÊÝÂ¸½¤Éü²È¤ò°éÀ®¤·¡¢ÃÎ¼±ÁÏÂ¤¤È¹ñºÝÊ¸²½ÂÐÏÃ¤Ø¤Î¹ñ²ÈÅª¹×¸¥¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Pritzker¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·úÃÛ²È¡¢Foster + Partners¤ÎLord Norman Foster¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÇîÊª´Û¤Î³«´Û¤Ï¡¢¹ñ¤Î°ä»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÊ¸²½ÃÏ¶è¤Ë¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¥¢¥Ö¥À¥Ó¤È¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤¬³«´Û¤·¡¢¥¢¥ë¥¢¥¤¥óÃÏ°è¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥¢¥¤¥óÇîÊª´Û¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢UAE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ê¸²½Åª¤Ê1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¼¤¤¥ëー¥Ä¤È±Ê±ó¤Î°ä»º¡§1¤«·î´Ö¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤³«´Û¤òµÇ°¤·¡¢¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï¡Ö¿¼¤¤¥ëー¥Ä¤È±Ê±ó¤Î°ä»º¡ÊDeep Roots and Everlasting Legacy¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢12·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ê¸²½³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÊª´Û¤Î²°Æâ¡¦²°³°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢UAE¤Î°ä»º¤ò¾Î¤¨¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤ò½Ë¤¦Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï²»³Ú¡¢ÉñÍÙ¡¢¸ì¤êÉô·Ý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Î´ÑµÒ¤ò¹ñ¤ÎÎò»Ë¤È°ä»º¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥º¥Õ¥¡ÉñÍÙ¤È¥Ê¥·¥ãー¥ÈÉñÍÙ¡¢¥Ù¥¤¥È¡¦¥¢¥ë¡¦¥¬¥Õ¥ï¤È¶¦Æ±Àß·×¤·¤¿Ë×Æþ·¿¥¬¥Õ¥ïÂÎ¸³¡Ê»í¡¢¥¿¥°¥ëー¥À²»³Ú¡¢¥Ê¥Õ¥Þ¤ÎÁ¥¾è¤ê²Î¡¢¥Ê¥É¥Ð¤Î»³³Ù¤Î¸Æ¤ÓÀ¼ÉÕ¤¡Ë¡¢»í¤ÎÏ¯ÆÉ¡¢²»³Ú¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤ÎÊª¸ì¤ä¼ýÂ¢ÉÊ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÅÁÅý¹©·Ý¤ä·Ý½Ñ¤òÃµµá¤·¡¢ÇîÊª´Û¥Ä¥¢ー¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥Ä¥¢ー¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ê¥°¥ï¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤Î¥Æー¥Þ¤ä¼ýÂ¢ÉÊ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤äµÇ°ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¢ー¥¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¢¥ë¡¦¥¬¥Õ¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤ä¡Ö¥¬ー¥Ç¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ÎÆþ¾ì·ô¤ª¤è¤ÓÇ¯´Ö²ñ°÷¸¢¤Ï¡¢zayednationalmuseum.ae¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä¼Ô¾ðÊó
¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û | ¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥µ¥¢¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÊ¸²½ÃÏ¶è
zayednationalmuseum.ae
±Ä¶È»þ´Ö¡§
ËèÆü¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
ºÇ½ªÆþ¾ì¡§ÊÄ´Û1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢zayednationalmuseum.ae¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
°ìÈÌÆþ¾ìÎÁ¡§
¡¦Âç¿Í - 70¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à
¡¦»Ò¶¡¡Ê18ºÐÌ¤Ëþ¡Ë - ÌµÎÁ
¡¦¹âÎð¼Ô - ÌµÎÁ
¡¦³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷ - 35¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à
²ñ°÷À©ÅÙ¤Ï3¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í - UAE¤Î°ä»º¤È¤Î¿¼¤¤·Ò¤¬¤ê¤òµá¤á¡¢Ã±ÆÈ¤Þ¤¿¤ÏÆ±È¼¼Ô¤È¤Î¼«Í³¤ÊÃµº÷¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¡Ê210¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡Ë
¡¦¶µ»Õ - ÇîÊª´Û¤Î»ñÎÁ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀìÌçÇ½ÎÏ³«È¯µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ø¶È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡Ê150¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡Ë
¡¦³ØÀ¸ - Å¸¼¨²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤³ØÀ¸¡Ê150¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡Ë
°ìÈÌ¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¸Ä¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Í°ÕµÁ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¾Î¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½Ãµµá¼Ô¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÅö´Û¤Î°ìÈÌ¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³Ø¤Ó¡¢¶¦Í¤·¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¤«¤ÇÁÏÂ¤Åª¤ÊÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ä¥¢ー¡¢¥Èー¥¯¡¢²ñµÄ¡¢²»³Ú¡¦±é·à¸ø±é¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢»É·ãÅª¤ÇÁÐÊý¸þÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢Íè´Û¼Ô¤Ë¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤òÃµµá¤¹¤ë¤è¤¦Í¶¤¤¤Þ¤¹¡£
