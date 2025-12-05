【型式認定済】折りたたみ電動アシスト自転車 「ERWAY A02 Plus」がヨドバシカメラで11月25日より販売開始！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開する電動アシスト自転車ブランド「ERWAY」の人気モデル「ERWAY A02 Plus」が、2025年11月25日よりヨドバシ・ドット・コムにて販売開始となりました。
洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えた本シリーズは、通勤・通学などの日常使いから、旅行やレジャーといった幅広いシーンで活躍します。
また型式認定（TSマーク）を取得しており、安全性にも十分配慮した設計です。
ヨドバシ・ドット・コム
https://www.yodobashi.com/?word=erway-a02plus
ERWAY A02 Plus
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336227&id=bodyimage1】
本体サイズ：155×58×115cm（折りたたみ時：80×48×74cm）
重量：約23.4kg
バッテリー容量：10Ah
最大走行距離：約100km
カラー：ブラック / ネイビー / ゴールド / グレー
■ ERWAYについて
ERWAYは、「出会いからその先まで、快適なサイクルライフを。」をコンセプトに展開する鑫三海株式会社のオリジナルブランドです。
快適な走行性はもちろん、耐久性・デザイン・アフターサポートにもこだわり、購入後も安心してご利用いただける体制を整えています。
お客様一人ひとりに「買ってよかった」と思っていただけるブランドを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336227&id=bodyimage2】
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/
X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336227&id=bodyimage3】
配信元企業：鑫三海株式会社
