¹ÔÆ°¤¹¤ë²¹¤«¤µ¡§¹á¹ÁÂçÔ¾¤Î²ÐºÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëWeb3¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤ÎÆó½ÅÂÐ±þ

¹á¹Á¡¢2025Ç¯12·î5Æü/PRNewswire/ -- 11·î26Æü¤ËÂçÔ¾¤ÎHong Fuk Yuen¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢Web3¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤Ï¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶È³¦¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤Ï1²¯3,000Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â¤Ï¶ÛµÞÈòÆñ¤äÃÏ°è¤ÎÉü¶½¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ê´óÉÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ»½ÑÅªÀìÌçÃÎ¼±¤È¿Íºà¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÅêÆþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î»üÁ±³èÆ°¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥°¥Ã¥É¡ÊTech for Good¡Ë¡×¤ÎÆ°¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢Vantage¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¶âÁ¬Åª´óÉÕ¤ÈÀìÇ¤¤Î¸ø±×¥Áー¥à¤Î¸½ÃÏÇÉ¸¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æó½Å¥È¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ°è¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢µß±çÊª»ñ¤ÎÇÛÉÛ¤äºÆÄê½»»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ï¡Ö¥³ー¥É¤òÄ¶¤¨¤¿²¹¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦¤ÎÍýÇ°¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¡¢Web3¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ø±×³èÆ°¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶â¤È¿Íºà¤òÅý¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢»Ù±ç¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤È¼ÂºÝ¤Î¥Ëー¥º¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»üÁ±»ñ¶â¤Ï¸½ºß¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°¡¦ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¿¼Ô¶¨Æ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤È¿Í´ÖÀ¤ÎÀº¿À¤¬¿¼¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤¬¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ¸»¡Ü¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹ÔÆ°¡×¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¶¯¿Ù¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëÂÖÀª¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
