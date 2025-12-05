¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ºß³ØÃæ¤Ë¡ÈÂ¨ÀïÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¡É¤ò¼èÆÀ¡È½¢³è¤ËÍÍø¡É¤ò³ØÀ¸¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¡ª ¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥«¥ê¥¥å¥é¥àÄó¶¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷Ê¸²½¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©À¾1-22-15¡¡Âç°¡¥³ー¥Ý¡§²ñÄ¹¡¡¾®±ö°ðÇ·¡Ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëMMPÁí¸¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÀì½¤³Ø¹»¶µ°é½ÅÅÀ»Ù±ç¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¥×¥é¥ó¥Êー¡×¡Ö¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¡Ö´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤Î£³³Ø²Ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡ÊÂç³Ø¡¢Ã»Âç¡¢ÀìÌç³Ø¹»Åù¡Ë¤Ø¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢¶µ°éµ¡´ØÅù¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Î¼ÂÀÓ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢£±³ØÇ¯¡¢£²³ØÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï¡¢»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¼ø¶È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¼õ¹Ö¤Î¤Î¤Á¤Ë¡¢³ØÆâ¤Ë¤Æ»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¤ò¼õ¸³¤Ç¤¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·µ¬Æþ³Ø´õË¾¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»ÆÈ¼«¤Î¸¦½¤»þ´Ö¤Î¥³¥Þ»þ´ÖÀßÄê¡¢»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂÀßÄê¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Î´ûÂ¸¹Ö»Õ¤Ø¤Î¸¦½¤¤ä¡¢»ñ³ÊÅÐÏ¿¤Î£³Ç¯´Ö¤ÎÍ±Í½Á¼ÃÖ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¢»î¸³¼õ¸³ÎÁ¤Ê¤É¤Î³ØÀ¸³ä°úÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ç§Äê¹»¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢½ñÎà¿½ÀÁ¤Î¤Î¤Á¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯£´·î³«¹Ö¤Î¼êÂ³¤¤â¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336224&id=bodyimage1¡Û
¡þ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¤´°ÆÆâ¡þ
¢£¾¦ÉÊ¥×¥é¥ó¥Êーhttps://www.jmcp.jp/course/planner/planner_school.html
¾¦ÉÊ¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÌò³ä:¥×¥é¥ó¥Êー¡Ê¾¦ÉÊ´ë²è¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤ÎÂÐ¾ÝµÒÁØ¡¢²Á³Ê¥é¥ó¥¯¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸ÀßÄê¡¢¤µ¤é¤Ë¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤äÎ®¹Ô¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ê¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¥áー¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¾¦ÉÊ´ë²è¤Î¿ÍºàÍÜÀ®¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¸å¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¼ï:¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÉôÌçµÚ¤Ó°á¿©½»¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Î®ÄÌ·Ï¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶È¼ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡¡¡¡http://www.jsp.or.jp/renkei.html
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÌò³ä:¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë·¸¤ï¤ë³Ø²Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¸²½¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø´ØÏ¢³Ø²Ê¤ÇºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î´ðÁÃÅªÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¥áー¥¥ó¥°¡¢¥Íー¥ß¥ó¥°¡¢Ãøºî¸¢Â¾¡¢¾¦É¸¡¢°Õ¾¢Ë¡¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤È´ØÏ¢Ë¡µ¬¤ä¡¢¹Êó¡¢¹¹ð¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´ë²è¡¦Äó°ÆÎÏ¡¢¥¯¥ìー¥à½èÍý¤ò´Þ¤à¼Ò²ñ¿Í´ðÁÃÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤Ê¤É¤ÎÂ¿¾¯¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¥Êー¡¡http://www.jtcc.jp/kanko_2kyu/school_Curriculum.html
´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÌò³ä:´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Äー¥ê¥º¥à¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½Åù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷ÃÏ°è¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äÃÏ°è»ñ¸»³èÍÑ¤Î°ÕµÁ¤ò³Ø¤Ó¡¢º£Æü¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¼ï:¸òÄÌ¡¦±¿Í¢¶È¡¢Î¹¹Ô¶È¡¢´Ñ¸÷¶È¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢½ÉÇñ¶È¡¢°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢²·Çä¶È¡¢¾®Çä¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½ÁÈ¿¥¡¢¸øÌ³°÷¡¢DMO¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¹¤¯´Ñ¸÷¿¶¶½¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¡¢´Ñ¸÷´ØÏ¢¶È³¦¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
