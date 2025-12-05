¥·ー¥¸¥§¥ó¡¢²¤½£»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©
- ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥·ー¥¸¥§¥ó¤Î³¤³°ÈÎÇä»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ8¥«¹ñÌÜ¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¼¡¤°3¥«¹ñÌÜ
- À´¶À÷¾É¸¡ºº¤ä¾Ã²½´ï¸¡ºº¡¢¸ÆµÛ´ï·Ï¸¡ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²¤½£Âè2°Ì¤ÎÊ¬»Ò¿ÇÃÇ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë
- ¿·Àß»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCURECA™¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSTAgora™¡×¤Î²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉáµÚ²ÃÂ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë
¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- Ê¬»Ò¿ÇÃÇ¡ÊMDx¡ËÊ¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥·ー¥¸¥§¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏËÜÆü¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¿·»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤Î¶¯²½¡¢»Ô¾ì³«Âó¡¢°åÎÅ´ØÏ¢Íø³²´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ó¥åー¡¦¥ê¥µー¥Á¡ÊGrand View Research, Inc.¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎMDx»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó6²¯¥æー¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²¤½£Á´ÂÎ¤ÎÌó15¡ó¤òÀê¤á¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆ±ÃÏ°è¤Î¥·¥§¥¢Î¨19¡ó¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¼¡¤°¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÀ´¶À÷¾É¡ÊSTI¡Ë¤ª¤è¤Ó¾Ã²½´ï´¶À÷¾É¡¢¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿ÇÃÇ¸¡ºº¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥¸¥§¥ó¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿½Å¿ÇÃÇÊ¬Ìî¤ò´Þ¤à¹ÈÏ¤ÊÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ±´Ö¤È¸ø¶¦ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥Ü¤Î¸úÎ¨À¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹Ç½ÎÏ¤³¤½¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥·ー¥¸¥§¥ó¤Î¼¹¹ÔÉû¼ÒÄ¹·óºÇ¹â¥°¥íー¥Ð¥ë±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¥ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·»Ò²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥¸¥§¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°åÎÅ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂÎ³°¿ÇÃÇÌô»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·ー¥¸¥§¥ó¤¬¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë´°Á´¼«Æ°²½Ìµ¿ÍPCR¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCURECA™¡×¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿ÇÃÇ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦Í½Â¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTAgora™¡×¤Î²¤½£Å¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»Ù¼Ò¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥¸¥§¥ó¤Î³¤³°ÈÎÇä»Ò²ñ¼Ò¤Ï8¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢94¥«¹ñ¤Ë90¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤òÍÊ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊä´°¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü»þÅÀ¤Ç¡¢¥·ー¥¸¥§¥ó¤ÎÁí¼ý±×¤ËÀê¤á¤ë³¤³°Çä¾å¹â¤Î³ä¹ç¤ÏÌó93¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¤½£¤¬63¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë³ÈÂçÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÈÀÕ»ö¹à
CURECA™¤ª¤è¤ÓSTAgora™¤ÏÌÜ²¼³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÇÃÇÍÑÅÓ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
# # #
¥·ー¥¸¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·ー¥¸¥§¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹PCRµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤Ë25Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËCOVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë3²¯4,000Ëü·ï°Ê¾å¤ÎCOVID-19¸¡ºº¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥¸¥§¥ó¤Î¾É¸õ·²À¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àPCRµ»½Ñ¤Ï¡¢Îà»÷¤·¤¿¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹14¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ò1ËÜ¤Î¥Á¥åー¥Ö¤ÇÆ±»þ¤Ë¸¡ºº¤·¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: Seegene.com
linkedin.com/company/seegene-inc ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com