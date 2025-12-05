¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥ßÃÃÂ¤¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÄ¾·Â1m°Ê²¼¡¢1～5m¡¢5m°Ê¾å¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ßÃÃÂ¤¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ßÃÃÂ¤¥ê¥ó¥°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥ë¥ßÃÃÂ¤¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó23²¯1,200ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Á¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó30²¯3,400ËüÊÆ¥É¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.0¡ó¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥ßÃÃÂ¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÃÂ¤¹©Äø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë´Ä¾õÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÚÎÌÀ¡¢ÂÑ¿©À¡¢¹â¤¤²Ù½Å»Ù»ýÇ½ÎÏ¡¢²Ã¹©¤ÎÍÆ°×¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£À½Â¤¹©Äø¤Ë¤Ï¸¶ºàÎÁ½àÈ÷¡¢ÍÏ²ò¡¢ÃòÂ¤¡¢ÃÃÂ¤¡¢Ç®½èÍý¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤È¤¯¤ËÃÃÂ¤¹©Äø¤ÏÉÊ¼Á¤ÈÀÇ½¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤«¤é¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·úÀß¡¢Á¥Çõ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À¯ºö´Ä¶¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤Ø¤Î±Æ¶Á
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ä¹ñºÝµ¬À©¤ÎÊÑ²½¤¬»Ô¾ì¶¥Áè¤ä¶¡µëÌÖ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤Ï¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÂçÎÌ¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀÇ¤ÎÊÑ¹¹¤äËÇ°×Ëà»¤¤¬ºàÎÁ²Á³Ê¤äÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÄãÃºÁÇ¥¢¥ë¥ß¤ÎÍøÍÑ¤äÀ½Â¤¹©Äø¤Ç¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¯ºöÅªÍ×°ø¤ÏÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎºÆÊÔ¤äµ»½Ñ³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤Ï¶¡µëÌÖ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢¼«Æ°²½µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î¹½À®
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤ËÄêÎÌ¤ª¤è¤ÓÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä°Ü¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎÆ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¾ÜºÙ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â1m°Ê²¼¡¢1～5m¡¢5m°Ê¾å¤È¤¤¤¦Ê¬Îà¤Ç»Ô¾ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Î¼ûÍ×ÆÃÀ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·úÀß¡¢Á¥Çõ¤Ê¤ÉÍÑÅÓÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»º¶È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¤äÀ®Ä¹Í×°ø¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ
ËÜÄ´ºº¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Specialty Ring Products¡¢FRISA¡¢Anderson Shumaker¡¢Rotek¡¢Scot Forge¡¢Philadelphia Forgings¡¢Ferralloy¡¢Northeast Light Alloy¡¢Southwest Aluminum ¡ÊGroup¡Ë¡¢Wuxi Paike New Materials Technology ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Âç·¿ÀºÌ©¥ê¥ó¥°¤ÎÀ½Â¤¡¢¹â¶¯ÅÙ¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤Î³«È¯¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤Î¼«Æ°²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ´ë¶È¤Ï¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤äËÉ±ÒÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÀÇ½¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¸»º¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÏÂçµ¬ÌÏÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤È¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·úÀß¤ä¼«Æ°¼Ö¸þ¤±»Ô¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â1～5m¤ÎÃæ·¿¥ê¥ó¥°¤¬ºÇ¤â¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ä¼«Æ°¼ÖÍÑÅÓ¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â5m°Ê¾å¤ÎÂç·¿¥ê¥ó¥°¤Ï¼ç¤Ë¹Ò¶õ±§Ãè¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢ÀßÈ÷¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢À½Â¤¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤¬¹â¤¤ÉÊ¼ÁÍ×µá¤«¤éºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤ò¹½À®¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ç¤Ï·ÚÎÌ²½¤Î¼ûÍ×Áý¤Ë¤è¤ê¥¢¥ë¥ßÃÃÂ¤¥ê¥ó¥°¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß¤äÁ¥ÇõÍÑÅÓ¤Ç¤âÂÑÉå¿©À¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÍøÍÑ¤¬Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
