¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê35.58¡ó¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë352²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë
ÆüËÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢69²¯2000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é352²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬35.58¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤È¤Ï¡¢API¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈó¶âÍ»´ë¶È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅý¹ç¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Ï¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ä´ë¶È¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¶âÍ»¥Äー¥ë¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
Èó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç
Èó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢E¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢Èó¶âÍ»»ö¶È¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄ¾ÀÜÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ú¥¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³ÆþÎã¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤Î¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-embedded-finance-market
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
µ¬À©¾å¤Î²ÝÂê
ÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢µ¬À©ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÈó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¶È³¦¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Êµ¬À©¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤äµ¬À©Åö¶É¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¤ä¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÂÐºö¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¬À©¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢µ¬À©Åö¶É¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ä¤Ä¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁý²Ã
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚÎ¨¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4G¤ä5GÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ìó85¡ó¤Î¿Í¸ý¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤äMI¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÏÊýÉô¤Ë¤â¹¤¬¤ëÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Paidy Co. Limited
¡ü Credit Saison Co. Limited
¡ü Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
¡ü Infcurion Inc.
¡ü Net Protections Holdings Inc.
¡ü Origami Inc.
¡ü Kyash Inc.
¡ü Credit Engine Inc.
¡ü Upsider Inc.
¡ü Smartpay K.K.
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¶âÍ»¥¿¥¤¥×ÊÌ
2024Ç¯¡¢ÆüËÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿·èºÑ¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀÁµá¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿·èºÑ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¿·¤¿¤Ê»ñ¶â¸»¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢Çã¤¤Êª¤¬´ÊÊØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È·èºÑ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿·èºÑ¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤È¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¤¬¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ ¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É·èºÑ¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¸þ¤±¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
Èó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç
Èó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢E¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢Èó¶âÍ»»ö¶È¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄ¾ÀÜÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ú¥¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³ÆþÎã¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤Î¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-embedded-finance-market
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
µ¬À©¾å¤Î²ÝÂê
ÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢µ¬À©ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÈó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¶È³¦¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Êµ¬À©¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤äµ¬À©Åö¶É¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¤ä¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÂÐºö¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¬À©¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢µ¬À©Åö¶É¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ä¤Ä¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁý²Ã
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚÎ¨¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4G¤ä5GÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ìó85¡ó¤Î¿Í¸ý¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤äMI¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÏÊýÉô¤Ë¤â¹¤¬¤ëÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Paidy Co. Limited
¡ü Credit Saison Co. Limited
¡ü Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
¡ü Infcurion Inc.
¡ü Net Protections Holdings Inc.
¡ü Origami Inc.
¡ü Kyash Inc.
¡ü Credit Engine Inc.
¡ü Upsider Inc.
¡ü Smartpay K.K.
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¶âÍ»¥¿¥¤¥×ÊÌ
2024Ç¯¡¢ÆüËÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿·èºÑ¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀÁµá¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿·èºÑ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¿·¤¿¤Ê»ñ¶â¸»¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢Çã¤¤Êª¤¬´ÊÊØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È·èºÑ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿·èºÑ¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤È¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¤¬¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ ¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É·èºÑ¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¸þ¤±¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£