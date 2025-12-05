TUTTOFOOD 2026¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê
½ÐÅ¸¼Ô¤Î80¡ó¡Ê¤¦¤Á30¡ó¤Ï³¤³°¡Ë¤¬³ÎÄê¤·¡¢70¥«¹ñ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÁ°²ó¤è¤ê15～20¡óÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹
¥ß¥é¥Î, 2025Ç¯12·î4Æü /PRNewswire/ -- 2026Ç¯5·î11Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆî²¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ÉÊ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëTUTTOFOOD¤Ï¡¢2026Ç¯ÈÇ¤ÇÎÏ¶¯¤¤¹ñºÝÅªÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¸¼Ô¤Î80¡ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤â²áµîºÇ¹â¤Î30¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ15～20¡ó¤Î»²²ÃÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TUTTOFOOD
2025Ç¯¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊTPO¡¢100¤«¹ñ°Ê¾å¤«¤é¤Î95,000¿Í¤ÎÀìÌçÍè¾ì¼Ô¡¢3,000¿Í¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¥Ð¥¤¥äー¡¢70¤«¹ñ¤«¤é¤Î4,200¿Í¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¡¢Á°²ó¤Î¤Û¤Ü2ÇÜ¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÀïÎ¬Åª¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÌò³ä¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Fiere di Parma¤Î CEO¡¢Antonio Cellie»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂè2²óTUTTOFOOD¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤¿¹¥À®ÀÓ¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¹ñºÝÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×ÇÀ»º¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥äー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ËÇ°×¿¶¶½µ¡´Ø¡ÊITA¡Ë¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢TUTTOFOOD¤È¸ò¸ß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥±¥ë¥ó¤ÎAnuga¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëFiere di Parma¤ÈKoelnmesse¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î6¤«·îÁ°¤Ë¡¢34¤«¹ñ¤«¤é¤ÎÁá´ü»²²Ã³ÎÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÁ´ÂÎ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TUTTOFOOD 2026 ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÇ°×¿¶¶½µ¡´Ø¡ÊITA¡Ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢3,000 ¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸¤Þ¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥Ð¥¤¥äー ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢ASEAN ÃÏ°è¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÃæÅì¡¢ËÌÊÆ¡¢ÆîÊÆ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»²²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TUTTOFOOD 2026 ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯¸«¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÀ¤³¦¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤Ï¡¢10¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¹¤¬¤ë90,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÀµÌ£Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¡Ê2025Ç¯¤è¤ê15¡óÁý²Ã¡Ë - ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ»º¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æó¤Ä¤ÎÂ¿ÁØ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¿©ÉÊ¥Ï¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ä¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¤«¤éÎäÅà¿©ÉÊ¡¢µû²ðÎà¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¿©ÎÁÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡²óÈÇ¤Ç¤Ï¡¢TUTTOFOOD ¤¬ÌÊÌ©¤ËÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡¢¿·¶½¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¤³«Âó¤ÎÇÀ¶È¿©ÉÊ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¼ç¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥¯¥½¥í¥¸ーÂÎ¸³¤ÎÂè 5 ²ó¤òÆÃ½¸¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î°ûÎÁ¥»¥¯¥·¥ç¥ó (¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâ¤Î¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°ûÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È TUTTOFOOD ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æµ¡Ç½) ¤ä¡¢À¸Á¯¤ª¤è¤Ó²Ã¹©²ÌÊª¤ÈÌîºÚÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
²þÁõ¤µ¤ì¤¿Tutto Fruit & Veg¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£2026 Ç¯ÈÇ TUTTOFOOD ¤Î¼ç¤Ê¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼çÍ×¤ÊÎ®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Natexpo ¤Ë¤è¤Ã¤Æ TuttoBio ¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤ÎÇ§¾Ú¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò½¸¤á¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¥Ùー¥«¥êー¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢²Û»Ò¡¢¥³ー¥Òー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æー¥ÞÊÌ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊñÁõ¿©ÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÍ¥½¨¤µ¤ò¾Î¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¹çÍý²½¤µ¤ì¡¢À½ÉÊÈ¯¸«¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2837780/TUTTOFOOD.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2837779/TUTTOFOOD_LOGO.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com