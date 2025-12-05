Cognizant¡¢Synapse¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë200Ëü¿ÍÅþÃ£¤ò¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ËÀßÄê
2023Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥°¥Ë¥¶¥ó¥È¤ÎSynapse¥¹¥¥ë°éÀ®¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Ç100Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ë¿ÊÄ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー½£¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥¯, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- Cognizant¤ÏËÜÆü¡¢Synapse¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Î³ÈÂç¤òÈ¯É½¤·¡¢2030Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×200Ëü¿Í¤Î¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë100Ëü¿ÍÅþÃ£¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¤¿Cognizant¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼çÆ³¤ÎÌ¤Íè¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¸Ä¿Í¤òÎÏ¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cognizant-Oxford Economics¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÌò°÷¿¦¤Þ¤Ç¤Î¿¦¤Î90¡ó¤¬AI¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤¬Å¬±þ¤òµÞ¤°Ãæ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ÛµÞ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cognizant¤ÎSynapse¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢³Ø½¬¡¦³«È¯¤Î¿ä¿Ê¡¢µ»½Ñ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSynapse¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¤è¤êÌ¤Íè¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤òÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Ã£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Áー¥à¤È¥Ñー¥È¥Êー¤Î¸¥¿È¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Cognizant¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡ËRavi Kumar S.»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë200Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Cognizant¤¬AI¼çÆ³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¡¹¤¬³èÌö¤·¡¢¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÈË±É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Cognizant¤Ï¡¢Synapse¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎÂ¨ÀïÎÏ²½¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Synapse¤Ï¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¡¦Ê¸²½Åª¡¦¸À¸ìÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢µá¿¦¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¡¢½¾¶È°÷¼çÆ³¤ÎSTEM¶µ°é¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¡¦³Ø½Ñµ¡´Ø¡¦Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¦¶È³¦¥êー¥Àー¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Cognizant¤Ï¡¢Synapse³«»Ï»þ¤Ë¼¨¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È――Skills Accelerator¡¢µ»½Ñ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¸«½¬¤¤À©ÅÙ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶µ°é¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å――¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Cognizant¤ÏSynapse¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§
¡¦³Ø½¬¡¦³«È¯¥ê¥½ー¥¹: ³Ø½¬¡¦³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Cognizant¤Ï½¾¶È°÷¤Î³Ø½¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Áー¥à¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¡§Cognizant¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÀè¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢NGO¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢CognizantÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³Ø½¬µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
¡¦¼Ò²ñÅª±Æ¶Á: Cognizant¤Ï¡¢Synapse¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿NGO¤Ø¤Î»üÁ±»ñ¶â¤ÎÇÛÊ¬¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Cognizant¤¬³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹³Ø½¬¡¦³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¤È±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Synapse¤Î¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤³¤Á¤é¡£
Cognizant (Nasdaq-100: CTSH¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬µ»½Ñ¤òºÇ¿·²½¤·¡¢¥×¥í¥»¥¹¤òºÆ¹Í¤·¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ³×¤·¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀè¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.cognizant.com¤Þ¤¿¤Ï@cognizant¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
