¡ÚÄùÀÚÇ÷¤ë¡ÛÅì¿Ê¤ÎÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¡¡12/12¡Ê¶â¡Ë£³¹ÖºÂÄùÀÚ¡¡¼ÂÎÏ¹Ö»Õ¿Ø¤Î¼ø¶È¤È¤ä¤ëµ¤¤¬Â³¤¯ÍýÍ³¤òÂÎ¸³

Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡Ê°Ê²¼¡¢Åì¿Ê¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÀ¥¾¼¹¬¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¹â£²À¸¡¦¹â£±À¸¡¦¹â£°À¸ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç£³¹ÖºÂ¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë£³¹ÖºÂÄùÀÚ¤¬12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÈÄùÀÚ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡££²¹ÖºÂ¾·ÂÔ¤Ï12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ºÇ½ªÄùÀÚ¤Î£±¹ÖºÂ¾·ÂÔ¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¡×¤Ï¡¢°ìÎ®¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¡Ê£±¹ÖºÂ¤Ï90Ê¬¼ø¶È¡ß£µ²ó¤Û¤«¡Ë¤ò¡¢¿½¹þÆü¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç£³¹ÖºÂ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹Ö½¬¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä¹âÂ®¥Þ¥¹¥¿ー´ðÁÃÎÏÍÜÀ®¹ÖºÂ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£Åì¿Ê¤Î¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ÎÍýÍ³¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä³ØÎÏ¸þ¾å¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Î¹â£²À¸¡¦¹â£±À¸¡¦¹â£°À¸¡ÏÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬
¤¢¤ÎÌ¾¹Ö»Õ¤Î¼ø¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
Åì¿Ê¤Î¡ÖÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ä
¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬Â³¤¯ÍýÍ³¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
Åß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤È¡Ö³ØÎÏ¡×¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¹Ö½¬¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ¤ÎÀìÍÑ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÈÇ®À¿»ØÆ³¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¹â£²À¸¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°Æþ»î¤Þ¤Ç¤¢¤È£±Ç¯¡£¹â£±À¸¡¦¹â£°À¸¤â¡¢Åß¤Ï³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ÂÎÏ¹Ö»Õ¿Ø¤Î¹ÖºÂ¤ò¡¢¡ÚÆñ´ØÂçÂÐºö¡Û¡Ú¹â¹»¤ÎÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¡Û¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¡£»ÖË¾¹»¤ä¼«Ê¬¤Î¸½ºß¤Î³ØÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÖºÂÁªÄê¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë²½¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¸ÄÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£Åì¿Ê¤Î¼ÂÎÏ¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¼ø¶È¤Ç¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ ¤¿¡¢Åì¿Ê¤ÎÃ´Ç¤¡¦Ã´Ç¤½õ¼ê¤¬³Ø½¬¤ò¥êー¥É¡£Á°¸þ¤¤Ë¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥³ー¥Á¥ó¥°¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¹ç³Ê¤äÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¼èÆÀ¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô³è¤È¤ÎÎ¾Î©¤ä³Ø½¬·×²è¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åì¿Ê¤Î¡ÖÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ä¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬Â³¤¯ÍýÍ³¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤¯½Ð¤ë±ÑÃ±¸ì1800¸ì¤ò£±½µ´Ö¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー¤Ç¤¤ë¡Ö¹âÂ®¥Þ¥¹¥¿ー´ðÁÃÎÏÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÊÙ¶¯½¬´·¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢£³³Ø´ü¤Î»Ï¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬ ¼Â»ÜÍ×¹à¡Û
£±¡¥ÂÐ¾Ý³ØÇ¯¡§
»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢°ÕÍß¤¢¤ë¹â£²À¸¡¢¹â£±À¸¡¢¹â£°À¸¡ÊÅì¿ÊÀ¸¤Ç¤Ê¤¤Êý¡Ë
º£Ç¯¡¢¡Ö¿·Ç¯ÅÙÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¡Ê¹â£±¡¦£±³Ø´üÀè¼è¤êÆÃ·±¹Ö½¬¡Ë¡×¤È¡Ö²Æ´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Êý¤ò½ü¤¯
¢¨¹â£°À¸¤È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¥ì¥Ù¥ë¤Î³ØÎÏ¤ò»ý¤Ä°ÕÍß¤¢¤ëÃæ³ØÀ¸¡£
£²¡¥¿½¹þÄùÀÚ¡§ 2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
£³¡¥¼õ¹Ö´ü¸Â¡§ 2026Ç¯£±·î£·Æü¡Ê¿å¡Ë
£´¡¥¼õ¹Ö²ÄÇ½¹ÖºÂ¿ô¡§
£³¹ÖºÂ¾·ÂÔ¡Ä12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¿½¹þ
£²¹ÖºÂ¾·ÂÔ¡Ä12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¿½¹þ
£±¹ÖºÂ¾·ÂÔ¡Ä12·î26Æü¡Ê¶â¡ËºÇ½ªÄùÀÚ
£±¹ÖºÂ¤Ï90Ê¬¼ø¶È¡ß£µ²ó¡Ü¹ÖºÂ½¤Î»È½Äê¥Æ¥¹¥È¤Û¤«
¡Ö¹â¹»ÊÌÂÐ±þ¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥³ー¥¹¡×¤Î¾·ÂÔ¹Ö½¬¤Ï60Ê¬¡Ê¼ø¶È¡Ü±é½¬¡Ë¡ß£µ²ó¤Û¤«
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®¥Þ¥¹¥¿ー´ðÁÃÎÏÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂÐ±þ±ÑÃ±¸ì1800¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤Î´ðÁÃÃ±¸ì1200¡×
¡Ö¿ô³Ø·×»»±é½¬¡×¡Öº£Æü¤Î¥³¥é¥à¡×¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¼õ¹ÖÎÁ¡§ ÌµÎÁ¾·ÂÔ¡¡
ÄÌ¾ï1¹ÖºÂ20,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁêÅö¤Î¹Ö½¬¤ò¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢62,700±ßÁêÅö¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ö ½¬Æþ²ñ¶â¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÎÁÅù¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
£¶¡¥¿½¹þÊýË¡¡§
¡ÖÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡
https://www.toshin.com/tokubetsu_shotai/
¡ÚÅß´üÆÃÊÌ¾·ÂÔ¹Ö½¬ ¹ÖºÂÎã¡Û
Â¾¤Ë¤â¡¢¸·Áª¤·¤¿¹ÖºÂ¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹ÖºÂ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆñ´ØÂçÂÐºö¡Û¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¹ÖºÂ¡Ê°ìÉô¡Ë～Âç³Ø¼õ¸³¥³ー¥¹～
¡ÖÍÌ¾ÂçÆÍÇË¡ª ÀïÎ¬Áí¹ç±Ñ¸ì¡ÊÆþÌçÊÔ¡Ë¡×¡¡°Â²ÏÆâ Å¯Ìé ÀèÀ¸
¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë²»¤ò»È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÑÊ¸¤ÎÏÀÍý¤òÁÇÁá¤¯¤Ä¤«¤àÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ÑÊ¸¤òÀµ³Î¤Ë²ò¼á¡£É®¼Ô¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢»×¹Í·±Îý¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤òÆÉ¤à³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ÎÃ£¿Í¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
¡Ö±Ñ¸ì£ÅÁÈ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¶µ¼¼ ÆÃÊÌÊÔ¡×¡¡º£°æ ¹¨ ÀèÀ¸
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤ÎÆþÌç¹ÖºÂ¡£´ðÁÃ¤È´ðËÜ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ï¤ë¤«¤ÊÄº¾å¤â³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ´ðËÜ±ÑÊ¸Ë¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Æ±»þ¤Ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î´ðÁÃÎÏ¤âËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ï¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¼ø¶È¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö ¿ô³ØⅡ¡¦£Â¡¦£Ã¡ÊÆÃÊÌÊÔ¡Ë¡×¡¡»ÖÅÄ ¾½ ÀèÀ¸
2025Ç¯¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤«¤é¡Ö¿ôⅡ¡¦£Â¡×¤¬¡Ö¿ôⅡ¡¦£Â¡¦£Ã¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»î¸³»þ´Ö¤â10Ê¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ç¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤òÂÎ´¶¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÙ¶¯¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£¤¹¤°ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×·¯¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡ª
¡Ö¸½ÂåÊ¸ÆÉ²ò¤ÎËÜ¼Á ～¸½ÂåÊ¸³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ¤·¤¤»Ø¿Ë¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë～¡×¡¡ÎÓ ½¤ ÀèÀ¸
ÎÓÀèÀ¸¤¬¡¢¸½ÂåÊ¸¤Î´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÁö¤ê½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤«¤é¹ñÎ©¤ÎÆñÌä¤Þ¤Ç¡¢´°Á´ÌÖÍå¡£¸½ÂåÊ¸¤È¤¤¤¦²ÊÌÜ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤â¡¢º£¤Î³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¼õ¹Ö¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÊªÍý¡ÊÆþÌçÊÔ¡Ë¡×¡¡±ñÅÄ ¾°Ç· ÀèÀ¸
¡ÖËÜ¼Á¤¬³Ø¤Ù¤ë¡×¤ÈÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤¬Àä»¿¤¹¤ë¡¢±ñÅÄÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤ò¾·ÂÔ¹Ö½¬¤ÇÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡£¹â¹»ÊªÍý¤ÎÆâÍÆ¤òÀ°Íý¤·Ä¾¤·¡¢ÊªÍý³Ø¤ÎÈþ¤·¤¤ÂÎ·Ï¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×Ê¬Ìî¤ÎÃ±¸µ¤òÈ´¿è¡£¡ÖÊªÍý¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡×¤ò´¶¤¸¤ë90Ê¬¼ø¶È¡ß£µ²ó¤Î¹Ö½¬¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹â¹»¤ÎÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¡Û¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¹ÖºÂ¡Ê°ìÉô¡Ë～¹â¹»ÊÌÂÐ±þ¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥³ー¥¹～
±ÑÊ¸Ë¡¡Ö´Ø·¸»ì¡×¡¡Âç´ä ½¨¼ù ÀèÀ¸
¡ØÂç´ä¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¤¸¤á¤Î±ÑÊ¸Ë¡¡ÚÄ¶´ðÁÃÊ¸Ë¡ÊÔ¡Û¡Ù¤Ï70ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡£Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂç´äÀèÀ¸¤Î¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö´Ø·¸»ì¡×¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤µ¤¨±Ñ¸ì¹¥¤¤ËÊÑ¤¨¡¢±Ñ¸ì¤òÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£[½õÆ°»ì¡¢ÉÔÄê»ì¡¢Ê¬»ì¡¢Èæ³Ó¤Î¹ÖºÂ¤âÀßÃÖ]
¿ô³ØⅠ¡Ö£²¼¡´Ø¿ô¡¡É¸½à¡¡£²¼¡´Ø¿ô¤ÎºÇÂçºÇ¾®¡× ¡¡ÃæÂ¼ Íª¿Í ÀèÀ¸
Ì¾Ìç¸øÎ©¹â¹»¤ò¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö£²¼¡´Ø¿ô¡×¤Î¼ø¶È¤¬¡¢¹ç³ÊÎÏ¤ÈÌ´¤Î¼Â¸½ÎÏ¤ò°éÀ®¡£¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤¥Èー¥¯¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥¥¹¥È¡¢¡Ø¡È¤ï¤«¤ë¡É¤È¡È¤Ç¤¤ë¡É¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ù¼ø¶È¡¢¼ê¤ÈÇ¾¤òÆ°¤«¤¹³Ø½¬Ë¡¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ì ¸ÅÊ¸¡ÖËíÁð»Ò¡¦¸ÅÅµÊ¸Ë¡¡× ¡¡µÈÅÄ Íµ»Ò ÀèÀ¸
±ó¤¤ÀÎ¤Î¸ÅÊ¸¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿È¶á¤ÊÍ§¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£µÞ½ê¤ò¥º¥Ð¥ê¤ª¤µ¤¨¤ë¸ÅÅµÊ¸Ë¡¡¢¸ì¸»¤ä¥¤¥áー¥¸¤«¤é³Ð¤¨¤ë¸ÅÊ¸Ã±¸ì¡¢³¨¤ä¿È¤Ö¤ê¤ÇÀÎ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤Ö¸ÅÊ¸¾ï¼±¡Ä¡ÄºîÉÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÊ¸¤òÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1976Ç¯ÁÏÎ©¡£ÆüËÜºÇÂç¤ÎÌ±´Ö¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ê¥¬¥»¤Ï¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¡×¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¹Ö»Õ¿Ø¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î»ÖË¾¹»ÂÐºö¤ÇÅìÂç¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡×¡ÖÅì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡×¡¢¥·¥§¥¢£Î£Ï¡¥£±¤Î¡ØÍ½½¬¥·¥êー¥º¡Ù¤ÈºÇ¿·¤Î£Á£É³Ø½¬¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡Ö»ÍÃ«ÂçÄÍ¡×¡¢Áá´üÀè¼è¤ê³Ø½¬¤ÇÆñ´ØÂç¹ç³Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëÃæ³ØÉô¡×¡ÖÅì¿ÊÃæ³ØNET¡×¡¢»äÂçÁí¹ç¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡ÊAO¡¦¿äÁ¦Æþ»î¡Ë¹ç³ÊÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÁá°ðÅÄ½Î¡×¡¢ÍÄ»ù¤«¤é±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤ÖÎÏ¤ò°é¤à¡ÖÅì¿Ê¤³¤É¤â±Ñ¸ì½Î¡×¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢Âç¼ê¥áー¥«ーÅù¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¸¦½¤¤òÃ´¤¦¡ÖÅì¿Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¢Í¥¤ì¤¿AI¿Íºâ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅì¿Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡×¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬ºÇ¿·¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÅì¿Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø¹»¡×¡¢ÍÄ»ù～Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¡ÖÅì¿ÊCODE MONKEY¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¡¦¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç¡¦¼Ò²ñ¿Í°ì´Ó¶µ°éÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶¥±Ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ìー£²´§¤ÎÂç¶¶Íª°ÍÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Î¤Ù53Ì¾¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆüËÜ¶¥±Ë³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÃÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¥Ê¥¬¥»¤Î¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£