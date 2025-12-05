¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡ÛÆÃµö»ñ»ºµ¬ÌÏ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡¡¥È¥Ã¥×3¤ÏÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢AMAT¡¢£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï12·î5Æü¡¢¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¶È³¦¡×¤ÎÆÃµö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµö»ñ»º¤ò¼Á¤ÈÎÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÁí¹çÉ¾²Á¤·¤¿¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¶È³¦¡¡ÆÃµö»ñ»ºµ¬ÌÏ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃµö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÄÊÌÆÃµö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òÆÀÅÀ²½¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥¹¥³¥¢¡×¤òÍÑ¤¤¤¿É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÁí¹çÆÀÅÀ¤ò½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢1°Ì Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢2°Ì APPLIED MATERIALS¡ÊÊÆ¡Ë¡¢3°Ì £Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336217&id=bodyimage1¡Û
1°Ì Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡Ö°Û¾ï¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¥×¥é¥º¥Þ½èÍý¶õ´Ö¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥º¥Þ½èÍýÁõÃÖ¡×¤ä¡ÖÂè£²¤Î¥¦¥§¥Ï¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÁØ¤òÂè£±¤Î¥¦¥§¥Ï¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÅ¾¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½Å¹ç´ðÈÄÍÑ¤Î´ðÈÄ½èÍýÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2°Ì APPLIED MATERIALS¤Ï¡ÖÇ®½èÍý¥Á¥ã¥ó¥ÐÆâ¤ÎÍµ¡²½¹çÊª¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÁõÃÖ¡×¤ä¡ÖÇö¤¤¥Þ¥¹¥¯ÁØ¤òÍ¤·¡¢ÁªÂòÅªÂÏÀÑ¤ËÅ¬¤·¤¿Äã¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Î¥Þ¥¹¥¯³«¸ýÉô¤òÈ÷¤¨¤ëÂÏÀÑ¥Þ¥¹¥¯¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3°Ì £Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡ÖÀ½ÉÊ´ðÈÄ¤ÎÈÂÁ÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ßー´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤¿½èÍý¤ò¹Ô¤¨¤ëÁõÃÖ¡×¤ä¡ÖÈÂÁ÷Êý¸þ¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë°õºþÇÞÂÎ¤Ë¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¯¤òÅÇ½Ð¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê²èÁü¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç°õºþ¤¹¤ë°õºþÁõÃÖ¡×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4°Ì ¥Ç¥£¥¹¥³¤Ï¡Ö²Ã¹©ÀºÅÙ¤ËÍ¥¤ì¡¢´ðÂæ¤È¤Î¹â¤¤ÀÜÃåÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥È¹©¶ñ¡×¤¬¡¢5°Ì LAM RESEARCH¤Ï¡ÖÍ¶Æ³·ë¹ç¥×¥é¥º¥Þ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥º¥Þ¤Î°ÂÄêÀ©¸æ¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤¿´ðÈÄ½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥Çー¥¿¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¡ÆÃµö»ñ»ºµ¬ÌÏ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§50,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.patentresult.co.jp/ranking/scale/2025/semicon.html
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È¡¡»ö¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶È¥°¥ëー¥×
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://www.patentresult.co.jp/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@patentresult.co.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È
½»½ê¡§¢©101-0021¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2-19-3¡¡¤ªÃã¤Î¿åÌÚÂ¼¥Ó¥ë7³¬
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È
