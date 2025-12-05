¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä»Ô¾ì¡Ê2031Ç¯Í½Â¬¡Ë¡§CAGR 5.5¡ó¤ÇÀ®Ä¹
¶áÇ¯¡¢¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¶È³¦¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä¤Îµ»½Ñ¤âÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ò¶õ±§Ãèµ¡´ï¤äËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿®¹æÅÁÁ÷¤ÈÅÅÎÏ¶¡µë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.5¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï450²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹â¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤Ç·øÏ´¤ÊÀß·×¤òµá¤á¤ë·³»öµÚ¤Ó¹Ò¶õ±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÂÑµ×À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ë
¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤ÊÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¾ò·ï¤Ç¤âµ¡Ç½¤·Â³¤±¤ëÂÑµ×À¤È¹â¤¤ÀÇ½¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£·³»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¹Ò¶õµ¡¡¢±§ÃèÃµººµ¡¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¿¶Æ°¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¡¢°µÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊü¼ÍÀþ¤ËÂÑ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁÇºà¤ÈÀ½Â¤µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¡¢Æ±¼´¥±ー¥Ö¥ë¡¢Á¥ÇõÍÑ¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¹Ò¶õµ¡¤äÁ¥Çõ¡¢±ÒÀ±¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅÎÏ¶¡µë¤ä¿®¹æÅÁÁ÷¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤ÎÅÅµ¤·ÏÅý¤äÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢·³»ö»ÜÀß¤ÎËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®¸ù¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø
¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¹Ò¶õµ¡¤ä±§ÃèÃµººµ¡¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¹Ò¶õµ¡¤ä±§ÃèÁ¥¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤äÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢·³»ö¤ª¤è¤ÓËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÅ¸¤â»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ìµ¿Íµ¡¡Ê¥É¥íー¥ó¡Ë¤ä¹âÅÙ¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Î¿··¿Ê¼´ï¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÄÌ¿®Ç½ÎÏ¤È¥Çー¥¿ÅÁÁ÷Ç½ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥±ー¥Ö¥ëµ»½Ñ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤äËÉ±Ò´ØÏ¢¤Î»Ù½ÐÁý²Ã¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤¬ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä¹¹¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä¤Î¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤Áý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾
¹Ò¶õ±§ÃèµÚ¤ÓËÉ±Ò¸þ¤±¥±ー¥Ö¥ëµÚ¤Ó¥ï¥¤¥ä»Ô¾ì¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¤È¤â¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇºà¤Î¸¦µæ³«È¯¤äÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤ÎÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤äÇ¼´üÃ»½Ì¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¤äÀ½Â¤ÊýË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬°ìÁØ½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
