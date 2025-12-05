

株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、お好きなアートを選んで注文できる当社のオンデマンド印刷サービス『Selepo.me（セレポ）』にて、「あんさんぶるスターズ！！」の2026年版カレンダー2種の商品受注を2025年12月5日(金)より開始いたします。

「あんさんぶるスターズ！！」のセレポカレンダーは今回で8年目。毎年新たなセレクトラインナップを追加し、「選ぶ楽しさ」を更新し続けています。

2026年の商品ラインナップは、 「壁掛けカレンダー」 「卓上カレンダー」の2種。

新規絵柄240種を追加したアート総数・2,521種から選ぶ、オンリーワンのセレクトアイテムをぜひお迎えください！

高画質・高解像度のセレクトアイテム「セレポ」は期間限定の受付です。

あんさんぶるスターズ！！ Selepo 商品概要

SELEPO CALENDAR 2026









壁掛けカレンダーは巻かずにお届けいたします。

付属の専用クリップで飾る、額装する、ファイリングするなど、楽しみ方はいろいろ！

紙質にもこだわっており、厚手のさらりとした手触りの高級紙がアートを引き立てます。

高画質・高解像度、迫力のB3変形サイズのカレンダーがお手元に届きます。

■価格 ：5,005円（税込・送料別）

■ページ数：13ページ（表紙1＋本文12）

■サイズ：B3変形（H549×W364mm） 専用クリップ付き!

■受注期間：2025年12月5日(金) ～ 2026年2月1日（日）

■お届け期間：ご注文より最速3日で順次発送

（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

SELEPO DESKTOP CALENDAR 2026











卓上カレンダーは高級感のある専用アクリルスタンド付きです。

専用アクリルスタンドは、厚さ2mmのアクリルを使用し、強度と透明度の高さを両立。アートの邪魔をせずカレンダーを保護してくれます。

置く場所を選ばないサイズなので、省スペースでアートをお楽しみいただけます。

■価格 ：3,289円（税込・送料別）

■ページ数：13ページ（表紙1＋本文12）

■サイズ：H178×W118mm 専用アクリルスタンド付き!

■受注期間：2025年12月5日(金) ～ 2026年2月1日（日）

■お届け期間：ご注文より最速3日で順次発送

（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

『Selepo.me（セレポ）』とは…

株式会社エンスカイが2018年10月にスタートした、キャラクター・アーティスト・アスリート等の絵柄や

カレンダーの月を好みにカスタマイズして購入ができるオンデマンド印刷サービス。

お客様ひとりひとりの好みに合わせたカレンダーやポスター、ブックレットを注文から生産・発送までワンストップで提供する業界初のWEBサービスです。

お客様は専用のWEBページ『Selepo.me』からお好みの写真をセレクトし購入することができます。





■販売サイト：『Selepo.me』公式サイト https://selepo.me/

■発売元：株式会社エンスカイ

■決済方法：クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済、楽天ペイ、メルペイ、PayPay

予約受注の開始、最新の情報は公式サイト・SNS等にて告知いたします。

・セレポ公式 Xアカウント(旧twitter) @selepo_me

・あんスタ_ensky Xアカウント(旧twitter) @ensemble_ensky