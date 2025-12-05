EUROPE¡ìS 50 BEST BARS¤¬½éÅÐ¾ì¡¢ÂçÎ¦Á´ÂÎ¤Î¥Ðー¤òÆÃ½¸
The World's 50 Best Bars¤ò±¿±Ä¤¹¤ë50 Best¤¬¡¢²¤½£¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥ê¥¹¥È¤ÈÉ½¾´¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤¹¤ë
¥í¥ó¥É¥ó, 2025Ç¯12·î4Æü /PRNewswire/ -- 50 Best¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿°û¼ò¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Î¤¨¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ÐーÊ¸²½¤ò·Áºî¤ëÁÏÂ¤À¤ÈÂî±ÛÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢½é¤ÎEurope's 50 Best Bars¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
The World's 50 Best Bars¡¢North America's 50 Best Bars ¡¢Asia's 50 Best Bars¤ËÂ³¤¯¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏ°èÊÌ¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤ÎºÇ¹âÊö¤Î°û¤ß¤Î¾ì¤ò¾Î¤¨¡¢Âî±Û¤·¤¿¥ÐーÂÎ¸³¤Ø¤ÎºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È´Æ½¤¥¬¥¤¥É¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Europe's 50 Best Bars¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëEmma Sleight¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ðー¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«»Ï¤ò¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤äËÌÊÆ¤Ç¤ÎÃÏ°èÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ðー¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿Ì¾Å¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÎ¦Á´ÂÎ¤ÇÂæÆ¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ðー¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇºÇ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¥ÐーÂÎ¸³¤Î¥ê¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¡¢ºÍÇ½¡¢¤½¤·¤ÆÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿°û¼ò²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë³Î¤«¤Ê¥¬¥¤¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
Europe's 50 Best Bars¤Ï¼ø¾Þ¼°Á°Ìë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤ÎBartenders' Feast¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë½Ëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëEurope's 50 Best Bars¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥ÈÆþ¾ì¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÁ°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤òÈ¼¤¦À¹Âç¤Ê¼ø¾Þ¼°¤Î¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ª¤è¤Ó»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Perrier¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ëThe Best Bar in Europe¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½é¤ÎEurope's 50 Best Bars¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿300Ì¾¤ÎÆ¿Ì¾¥Ðー¶È³¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥ÐーÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£50 BestÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅêÉ¼¤ÏAcademy¤Ë°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¤Ï¥ê¥¹¥È·ÇºÜ¤ò¿½ÀÁ¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤â¥ê¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½é²ó¤Î¥ê¥¹¥È¤ÏÍèÇ¯¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆüÄø¤È¾ì½ê¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
