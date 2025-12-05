±Û¶BtoB EC¡ÖPLA¡úNET¡×¤¬¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¤òÆ³Æþ¡ªecbeing BtoB´ðÈ×¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ò¶¯²½
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆ³Æþ»öÎã¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ³¤³°¹ØÆþ¼Ô¤Î¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖPLA¡úNET¡Ê¤×¤é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÂ¿¸À¸ì²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Í¥Ã¥ÄÍÍ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³¤³°Ë¡¿Í¸þ¤±Äà¤êÍÑÉÊ¥Ñー¥ÄÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë±Û¶BtoB EC¡ÖPLA¡úNET¡Ê¤×¤é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖPLA¡úNET¡Ê¤×¤é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Òecbeing¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öecbeing BtoB¡×¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÀè¤ÎÆÀ°ÕÀè¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿BtoBtoB¤Î´ÉÍý¤â²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤Î¤â¤È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖPLA¡úNET¡Ê¤×¤é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú/´ÊÂÎ»ú¡Ë¤Ê¤É¥¿ー¥²¥Ã¥È¹ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿9¤«¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æ³Æþ´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó1½µ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤ÇÂ¿¸À¸ì²½¤ò¼Â¸½¡£
¸À¸ìÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ðー¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¼«Æ°ËÝÌõ¸ø³«µ¡Ç½¡¢¼«Æ°¥Úー¥¸ÅÐÏ¿¡¦ºï½üµ¡Ç½¡¢ËÝÌõ½ü³°ÀßÄêÅù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¸À¸ì¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖPLA¡úNET¡Ê¤×¤é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï²ñ°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯12·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¡ØshuttoËÝÌõ¡Ê¤·¤å¤Ã¤È¤Û¤ó¤ä¤¯¡Ë¡Ù¤È¤Ï¡©
ºÇÃ»3Ê¬¤Ç¼ÂÁõ¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎËÝÌõ¡¦Â¿¸À¸ì²½¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±1¥¿¥°Æ³Æþ¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÊ£¿ô¤ÎÂ¿¸À¸ì¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤ËÈæ¤Ù¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤Ï·î³Û¤Î¸ÇÄêÎÁ¶â¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÂÖ¶È¼ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎËÝÌõ¼Ô¤Ø¤ÎËÝÌõ½¤Àµ°ÍÍê¤È¤½¤ÎÈ¿±Ç¤ò´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥íËÝÌõµ¡Ç½¡×¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä±Û¶EC¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°SEOÂÐºöµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
¢¡ Æ³Æþ¥µ¥¤¥È
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä
URL ¡¡¡§https://sportlifeplanets.com/
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¡ÅçÁà
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ôº½ÀîÄ®8ÃúÌÜ79ÈÖÃÏ-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§Äà¤êÍÑÉÊ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥ÄÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥Á¥åー¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー²ñ¼Ò³µÍ×
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¥Çー¥¿µ¯ÅÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
URL¡¡¡§ https://www.e-agency.co.jp/
ÂåÉ½¡¡¡§¹ÃÈå ¿¿¼ù
ÀßÎ©¡¡¡§1999Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§9,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§¹ñÆâÃ±ÂÎ158Ì¾/¹ñÆâÏ¢·ë241Ì¾¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦SaaS»ö¶È
¡¦Ãæ¹ñ»ö¶È¡¢ASEAN»ö¶È
¢¡¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Í±×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- shuttoËÝÌõ¡¡https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
- CART RECOVERY(R)¡¡https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
- Contents Recommend¡¡https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend
- ¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥ì¥³¥á¥ó¥É¡¡https://www.submit.ne.jp/recommend
- ¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡¡https://www.submit.ne.jp/mail
- API Mail¡¡https://www.submit.ne.jp/apimail
- KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto
- DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
¥¯¥é¥¦¥É»ö¶ÈËÜÉô
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡üshuttoËÝÌõÃ´Åö¡§ÃÓÆâ¡¦Åì¡¦±óÆ£¡¦Æ£ÅÄ¡¦Æ£ß·¡¦´äÀ¥
email¡¡ ¡§translation_support@dragon.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
TEL¡§03-4334-9096