²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°2026¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ªÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
Ç¯Æ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬¿È¶á¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½¸¤¤¡¢³Ø¤Ó¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¼þÊÕ¤Ç²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°2026¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡ÛÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î11Æü(Æü)10»þ¤«¤é15»þ¡¡(¾®±«·è¹Ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ìµÚ¤Ó¾Ý¤ÎÉ¡¥Ñー¥¯¼þÊÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¼çÂÎ¡Û¼çºÅ¡§²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°±¿±Ä»ö¶ÈÂÎ¡Ê²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¡¦¥¨¥Õ¡¦¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶¦ºÅ¡§²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉÃÄ
£²¡¡¼Â»ÜÆâÍÆ¡ÊÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè°ìÉô¡Û
¡¡11¡§00¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡¡»ÔÄ¹°§»¢Åù
¡¡11¡§20¡¡¸Å¼°¾ÃËÉ±éµ»
¡¡11¡§33¡¡¾ÃËÉ²»³ÚÂâ¥É¥ê¥ë±éµ»¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¿·½Õ¥³¥ó¥µー¥È¡×
¡¡11¡§50¡¡¾ÃËÉÁí¹ç·±Îý
¡¡12¡§12¡¡°ìÀÆÊü¿å
¡Ú¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂèÆóÉô¡Û
¡¡13¡§15¡¡¥Ñ¥¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡13¡§50¡¡¹Ò¶õµß½õ·±Îý
¡¡14¡§15¡¡²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¡¡14¡§40¡¡°ìÀÆÊü¿å
¡Ú³Æ¼ïÅ¸¼¨¤Ê¤É¡Û
¡¡10¡§00～15¡§00¡¡³Æ¼ïËÉºÒÂÎ¸³¡¢¾ÃËÉÃÄ¹¾ì¡¢¼ÖÎ¾Å¸¼¨¡¢´ë¶È¥Öー¥¹¤Ê¤É
～²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°2025 ¤ÎÍÍ»Ò～
£³¡¡²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°2026¤Î¼ç¤Ê¼èÁÈ
(1) ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²£ÉÍ¾ÃËÉ±þ±çÀÊ¡×¤ÎÀßÃÖ
²£ÉÍ»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡¢´óÉí¤Î»È¤¤Æ»¤ò¡Ö²£ÉÍ¾ÃËÉ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡Ê¾ÃËÉÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ë¡×¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÄê¶â³Û¡Ê£±ÀÊ25,000±ß°Ê¾å¡Ë¤ò´óÉí¤·¤Æ¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö²£ÉÍ¾ÃËÉ±þ±çÀÊ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö²£ÉÍ¾ÃËÉ±þ±çÀÊ¡×¤Ï¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ì½ê¼è¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°¤ò¤è¤ê´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ã¤ª¿½¹þÊýË¡¢ä¡Ê11·î10Æü10»þ¤«¤é12·î17Æü17»þ¤Þ¤Ç¡Ë
²£ÉÍ¾ÃËÉ½Ð½é¼°2026¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://www.yokohama-dezome.jp/
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¢ä
Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂåÂØ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ÃËÉÂÎ¸³¡×¤Ø¿¶ÂØ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿¶ÂØ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤ò²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÃËÉÂÎ¸³¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡Û
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/shobo/sonota1/furusato_suijyou.html
(2) ¤³¤É¤âÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢/¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÃÖ
¥¹¥Æー¥¸¥¨¥ê¥¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¤³¤É¤âÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£Âè°ìÉôµÚ¤ÓÂèÆóÉô´°Á´ÆþÂØÀ©¡¢¶¦¤Ë»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤âÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¤ª¿½¹þÊýË¡¢ä¡Ê12·î£µÆü10»þ¤«¤é12·î24Æü17»þ¤Þ¤Ç¡Ë
²£ÉÍ»ÔÅÅ»Ò¿½ÀÁ¡¦ÆÏ½Ð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿½¹þ¤ß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d3b717a4-59b1-48ff-816d-9998202cba2f/start
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬ÂÐ¾Ý¡¢»öÁ°ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¿½¹þ¤ß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë£±¹æ´Û£³³¬¤Ë¡¢¤ª»ÒÍÍ¤È¼¼Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÍ·¤Ù¤ë¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ò³È½¼¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
(3) ¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤È¤ÎÏ¢·È
Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤è¤ê¹¤¯²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤È¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆüÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Ë¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢³ä°ú¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÆÃÅµ´ë²è¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼þÊÕ»ÜÀß¤Ë»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢½Ð½é¼°¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤´ë²è¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£