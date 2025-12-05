½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹½éÍ¥¾¡¤ÎÉû¾ÞÊÆ¡¦°ûÎÁ¤ò¡É¤¹¤Ù¤Æ¡ÉµÜºê¸©Æâ¤ÎÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¡ÊµÜºê¸©½Ð¿È¡¦GMO ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×½êÂ°¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯ 11 ·î 14Æü～16 Æü¤Ë¥°¥ìー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ JLPGA ¥Ä¥¢ー¡ÖÂè 41 ²ó °ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤Ï¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¡ÊÄ¹Æî»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê 10 É¶600kg¡Ë¤È°ËÆ£±à°ûÎÁ¡Ê3Ç¯Ê¬1,080ËÜ¡Ë¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾¡Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¡ÖÃ¯¤«¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Éû¾Þ¤Î¡É¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´óÉÕ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¡Û
¡¡ÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤¬¿´¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤Î»Ù¤¨¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¿´¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤â²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢²ø²æ¤ä¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½éÍ¥¾¡¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢¤³¤Î¤ªÊÆ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬´óÉÕ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ªÊÆ¤Î´óÉÕÀè¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤¿¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ß¤ä¤¶¤¡×¡ÖNPO Ë¡¿Í Swing-By¡×¡ÖµÜºê¸©¤Ò¤È¤ê¿ÆÊ¡»ãÏ¢¹ç²ñ¡×¤Î£³ÃÄÂÎ¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªÊÆ¤È¤¤¤¦¼ÂÊª´óÉÕ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÈºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤Î ¡È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë²¸¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¡É ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ËºÇ¤â¹çÃ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î£³ÃÄÂÎ¤ò´óÉÕÀè¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ËÆ£±à°ûÎÁ¤Î´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»Ô¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´óÉÕÀèÃÄÂÎ¤Î¾ÜºÙ
£±. ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ß¤ä¤¶¤¡Ê¤ªÊÆ¡Ë¡¡¢¨12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´óÉÕ
¿©ºà»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²ÈÄí¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ØÄó¶¡¡£
¡Öº£Æü¤Î¤´ÈÓ¤¬¤¢¤ë¡×°Â¿´¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤ÏºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÊª»ñ¡£
£². NPOË¡¿Í Swing-By¡Ê¤ªÊÆ¡Ë¡¡¢¨12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´óÉÕ
²ÈÄí´Ä¶¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢³Ø¤Ó¤Î¾ì¡¦°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¡¦ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤òÄó¶¡¡£
¡ÈÌ¤Íè¤òÄü¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¡É ³èÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ªÊÆ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë¡£
£³. µÜºê¸©¤Ò¤È¤ê¿ÆÊ¡»ãÏ¢¹ç²ñ¡Ê¤ªÊÆ¡Ë¡¡¢¨12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´óÉÕ
Êì»Ò¡¦Éã»Ò²ÈÄí¤Ê¤É¡¢»Ù¤¨¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë²ÈÄí¤ò»Ù±ç¡£
ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ë¤ªÊÆ¤Ï¡¢À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÊª»ñ¡£
£´. ¾®ÎÓ»Ô¡Ê°ËÆ£±à°ûÎÁ¡Ë¡¡¢¨12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë´óÉÕ
ÏÆ¸µ²Ú¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»Ô¡£
¾®ÎÓ»Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ä»ö¶È½ê¤Ë°ûÎÁ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
³§¤µ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¤ÎÂç²ñ¤ÇÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò³§ÍÍ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Éû¾Þ¤Î¤ªÊÆ600kg¤È°ËÆ£±à°ûÎÁÀ½ÉÊ3Ç¯Ê¬1,080ËÜ¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò
µÜºê¸©µÜºê»Ô¤È»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¿Æ¤Î»Ù¤¨¤ò½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ÇÆü¡¹¤ò·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¹¤«¤¤ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤ーーー
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤Î´óÉÕ¤ò·èÃÇ¤·¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï»ä¼«¿È¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤º¤Ë¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¡¢»ä¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤Ï¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤È¤·¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈµÜºê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ï²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://x.gd/dERqK
¡ãÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
ÏÆ¸µ ²Ú
Éã¿Æ¤ÎÁ¦¤á¤Ç8ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2018Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£
2018Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑTLPGA¥Ä¥¢ー¡ÖSampo Ladies Open¡×¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¡£
Æ±Ç¯¤Ë¡ÖLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¡ÖÆüÂæ¸òÎ®¤¦¤É¤ó¸©¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡ÖÂæÏÑTLPGA¥Ä¥¢ーCTBC Ladies Open¡×¤ÇÀË¤·¤¯¤â°ìÂÇº¹¤Î2°Ì¤ò3²ó¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
2019Ç¯¤è¤ê¡¢JLPGA¥Ä¥¢ー¤Ø»²Àï¡£2025Ç¯11·î14Æü～16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JLPGA¥Ä¥¢ー¡ÖÂè41²ó °ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£