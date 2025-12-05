¡Ú¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë¡Û»êÊ¡¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¥¢¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ç¥»ー¥ë¤ÎÀÖ¤ÈÇò¤ÎËâË¡～´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)～3·î31Æü(²Ð)
¡¡¥¨¥¤¥Á¡¦¥ï¥¤¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý¹À¡Î¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë ¥ªー¥Êー¡§Áí»ÙÇÛ¿Í¡¦ÁíÎÁÍýÄ¹¡Ï)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë¡×(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è)Æâ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¤¥°¥ì¥Ã¥¯¡×¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÀÖ¤ÈÂÐ¾ÝÅª¤ÊÇò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶ー¥ÈÍÍ¼°¡Ö¥¢¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ç¥»ー¥ë¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥åー¤Ëºþ¿·¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ç¥»ー¥ë¡×¤È¤Ï¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ò°ì»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¸Þ´¶¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¤¿¤º¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤ÈÇò¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Î¡Ö¥¢¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ç¥»ー¥ë¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥¤ー¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×(¥é¥ó¥Á20¼ï¡¦¥Ç¥£¥Êー21¼ï¡Ë
¡ÚÅÐ¾ì¤ÎÅÙ¤ËÂç¿Íµ¤¡ª¡Û¿·Á¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¡ª¡Ö¤³¤Ü¤ì¤¤¤Á¤´¡×
¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¤¤Á¤ª¤·¡Û¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
¡Ú¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë³Ú¤·¤µ¡ªº£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡ª
¡Ú¾Æ¤¤¿¤Æ¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤¤¤Á¤´¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡Ú¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Û¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¡¦¥ß¥ë¥µ¥ó¥È¥Îー¥ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
ÀÖ¤¤¤¤¤Á¤´¥àー¥¹¡¦Çò(¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡Ë¤Î¤¤¤Á¤´¥àー¥¹¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È ¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥±ー¥¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥ìー¥à¥À¥ó¥¸¥å¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥Ã¥ー¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥®¥âー¥Ö¡¦¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥µ¥ó¥°¥ê¥¢(¥¢¥ë¥³ー¥ëÆþ)¡¦¤¤¤Á¤´¤È¥·ー¥É¥ë¤Î¥¸¥å¥ì(¥¢¥ë¥³ー¥ëÆþ)¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¡¦¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à(¤¤¤Á¤´¡¦¥Ð¥Ë¥é)
¢£¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡¡¡¡
¡Ú¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡Û ¡Ö¥ß¥ë¡¦¥ß¥ë¥µ¥ó¥È¥Îー¥ì¡×
¤¤¤Á¤´¤ÎÀÖ¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤òÈþ¤·¤¤¥µ¥ó¥È¥Îー¥ì¥¿¥ïー¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º´¿À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥ß¥ë¥µ¥ó¥È¥Îー¥ì
¡Ú¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Û
¡Ö¤³¤Ü¤ì¤¤¤Á¤´¡×
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£¸·Áª¤·¤¿¿·Á¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê²¼¤µ¤¤¡£¡¡¡¡
¤³¤Ü¤ì¤¤¤Á¤´
¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¡×
Á°²ó½éÅÐ¾ì¤ÇÂç¹¥É¾¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£º£²ó¤Ï¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥Ã¥ー¥Ú¥¤¥ó¥È
¢£¥Õー¥É¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î½¼¼Â¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤Î°ì»®¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡¢ÄêÈÖ¤Î¿©¤Ù¤ë¥¹ー¥×¤Ï¡¢¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¤È¤ªÌîºÚ¤È¤ªÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¬¥ë¥Ó¥åー¥ë¡¢¤¤¤Á¤´¤â³Ú¤·¤á¤ëÇò¿Èµû¤Î¥Ç¥å¥°¥ì¤Ê¤ÉÀ¹¤êÂô»³¡ª¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ
¡Ú¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡ª¡Û¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥Áー¥º¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡×
¥Ñ¥óÊ´¤Î¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¥Áー¥º¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¡¢¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤Î»ÀÌ£¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
¥Á¥¥ó¤Î¥Áー¥º¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤
»êÊ¡¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¥¢¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ç¥»ー¥ë¤ÎÀÖ¤ÈÇò¤ÎËâË¡～
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)～3·î31Æü(²Ð)¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡µÙ´Û¡§2·î13Æü(¶â)¥é¥ó¥Á～2·î21Æü(ÅÚ)¥é¥ó¥Á¡¡¢¨2·î21Æü(ÅÚ)¥Ç¥£¥Êー¤è¤êÄÌ¾ï±Ä¶È
¡Ú²Á³Ê¡Û¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¶¦¤Ë¡¡Âç¿Í6,300±ß¡¦»Ò¶¡4,000±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¤¥°¥ì¥Ã¥¯¡×³µÍ×¢£
¡ã¾ì½ê¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë£±³¬ ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¤¥°¥ì¥Ã¥¯¡×(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è»³ËÜÄÌ3ÃúÌÜ3ÈÖ20¹æ)
¡ã»þ´Ö¡ä ¡¡¡¡ ¡¡¡Ú¥é¥ó¥Á¡Û¡¡¡¡¡¡12:00～13:30(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー)¡¡¥¯¥íー¥º¡§15:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ú¥Ç¥£¥Êー¡Û¡¡ 17:30～19:30(ºÇ½ª¤´ÍèÅ¹»þ´Ö)¡¡¥¯¥íー¥º¡§21:30
¡ãÅÅÏÃÈÖ¹æ¡ä ¡¡ 078-271-3711
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.kobe-kitanohotel.co.jp/
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
