gogh ¡ß ½é²»¥ß¥¯¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¡íSTUDY WITH MIKU¡í ¤È¤Î¥³¥é¥ÜDLC¤¬12/19(¶â)¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Òambr¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ÂóÌé¡¢°Ê²¼ambr¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー½¸Ãæ»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡Ögogh¡Ê¥´¥Ã¥Û¡Ë¡×¤ÎPCÈÇ¥²ー¥à¡Øgogh: Focus with Your Avatar¡Ù¤È¡¢½é²»¥ß¥¯¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö39ch¡×¤Ë¤è¤ëºî¶È½¸Ãæ»Ù±ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä "STUDY WITH MIKU" ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Steam¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ»þ´Ö¤Î12/19(¶â) ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー&¥ëー¥àDLC¡×¤È¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯DLC¡×¤Î2¤Ä¤ÎDLC¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡Øgogh¡ÙËÜÂÎ¤Ï30%¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/3213850
¥¢¥Ð¥¿ー&¥ëー¥àDLC¡§https://store.steampowered.com/app/4148270
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯DLC¡§https://store.steampowered.com/app/4148280
gogh ¡ß ½é²»¥ß¥¯ "STUDY WITH MIKU" ¥³¥é¥Ü[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gdssxLx7ofs ]
¡ØSTUDY WITH MIKU¡Ù¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤È¡ÖÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ò°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºî¶ÈÍÑÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥Üー¥«¥í¥¤¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¤Î¥íー¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¡Öpart1~3¡×¤Î3ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Öpart SEKAI¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
STUDY WITH MIKU: https://youtube.com/playlist?list=PL-pKPpZ1Q5NacsYBHSI5wyUQlsV8HhKqL&si=BKr92zxsg8AP7i82(https://youtube.com/playlist?list=PL-pKPpZ1Q5NacsYBHSI5wyUQlsV8HhKqL&si=BKr92zxsg8AP7i82)
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØSTUDY WITH MIKU¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊÙ¶¯Ãæ¤Î¥ß¥¯¤äÉô²°¤ÎºÆ¸½¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë2¤Ä¤ÎDLC¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DLC1¡§¡ØSTUDY WITH MIKU Avatar&Room DLC¡Ù
¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¡ÖSTUDY WITH MIKU¤Î½é²»¥ß¥¯¡×2¼ïÎà¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤È¡¢"STUDY WITH MIKU"¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥¯¤ÎÉô²°¤ÎºÆ¸½¥ëー¥à¡¢³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ
- "STUDY WITH MIKU" ½é²»¥ß¥¯¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê6¼ï¡¢È±¿§¤Î¤ß¿§ÂØ¤¨ÉÔ²Ä¡Ë
- ½é²»¥ß¥¯¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê4¼ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿§ÂØ¤¨ÉÔ²Ä¡Ë
- "STUDY WITH MIKU" ¥ëー¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê1¼ï¡¢Normal¥µ¥¤¥º¡Ë
- ½é²»¥ß¥¯¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê6¼ï¡Ë
- ¤½¤ÎÂ¾¤Î¿·¥ëー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê34¼ï¡Ë
DLC2¡§¡ØSTUDY WITH MIKU Music DLC¡Ù
¡ØSTUDY WITH MIKU part1~3¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¡¢gogh¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î12¶Ê¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÇÛ¿®ÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë¡£
¢£¼ýÏ¿¶Ê
01. ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ - STUDY WITH MIKU ver. - / DECO*27
02. ¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó - STUDY WITH MIKU ver. - / syudou
03. ¤¤å¤¦¤¯¤é¤ê¤ó - STUDY WITH MIKU ver. - / ¤¤¤è¤ï
04. Å¾À¸ÎÓ¸é - STUDY WITH MIKU ver. - / ¥Ô¥Î¥¥ª¥Ôー
05. ¥·¥ã¥ë¥ë - STUDY WITH MIKU ver. - / ¥Ð¥ëー¥ó¡Ê¿ÜÅÄ·ÊÆä¡Ë
06. ¤´¤á¤ó¤Í ¤´¤á¤ó¤Í - STUDY WITH MIKU ver. - / ¤¤¯¤ª
07. À¸¤¤ë - STUDY WITH MIKU ver. - / ¿åÌî¤¢¤Ä
08. Äë¹ñ¾¯½÷ - STUDY WITH MIKU ver. - / R Sound Design
09. ¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥ê¥ó¥»¥¹ - STUDY WITH MIKU ver. - / Kai
10. ¥í¥¹¥È¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é - STUDY WITH MIKU ver. - / °ðÍÕÆÞ
11. ²æÐÖÉ± - STUDY WITH MIKU ver. - / ¤Õ¤¸¤ò
12. ¥¢¥¹¥Î¥è¥¾¥é¾¥²üÈÉ - STUDY WITH MIKU ver. - / Orangestar
¢¨¡Ö/¡×°Ê²¼¤Ï¸¶¶Ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾
Steam¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¤ÇºÆ¤Ó²áµîºÇÂç¤Î30%¥ª¥Õ
DLC¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó²áµîºÇÂç¤Î30%¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë´ü´Ö¡§12·î19Æü(¶â)¸áÁ°3»þ ～ 1·î6Æü(²Ð) ¸áÁ°3»þ ¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
SteamÈÇgogh¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PC¤Ç¤âgogh¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯4·î30Æü¤ËSteam¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¡¢¸½ºß¤ÏÈÎÇäËÜ¿ô20ËüËÜ¤òÆÍÇË¡¢2500¥ì¥Ó¥åー°Ê¾å¤Î¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Î°Ü¿¢¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Â¾¥æー¥¶ー¤Î¥ëー¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ëー¥à¡×µ¡Ç½¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢PC¤Ç¤Îºî¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎÊý¤Ë°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸: https://store.steampowered.com/app/3213850
¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇgogh¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Øgogh¡Ê¥´¥Ã¥Û¡Ë¡Ù¤Ï¸½ºßiOS/Android¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¸ø³«Ãæ¤Îºî¶È½¸Ãæ»Ù±ç¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬3D¥¢¥Ð¥¿ー¤È3D¥ëー¥à¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢°ì½ï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°¦Ãå¤Î»ý¤Æ¤ë¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò¼«¿È¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ä³ØÀ¸¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id6478642737
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goghjapan.gogh_android
ambr¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈThe World Is a Playground.¡É ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÈÁÏÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤äÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¼«¼ÒÆÈ¼«Ëô¤ÏIP/Brand¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥²ー¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×10²¯±ßÄ¶¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://ambr.co.jp/
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://herp.careers/v1/ambr
²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://speakerdeck.com/ambrinc