¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡×YouTube¤ÇÁ´12ÏÃ¤òÌµÎÁ¸ø³«¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ú¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1～6´¬ Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Û
¾®ÎÓÍ¸ãÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤¬2025Ç¯7·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢9·îËö¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡×Á´12ÏÃ¤ò½ç¼¡ÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÂè1ÏÃ～Âè6ÏÃ¡Û¤òËÜÆü12·î5Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÚÂè7ÏÃ～Âè12ÏÃ¡Û¤ò12·î19Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡×¤Ï¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¡¦³Ù¤¬¡¢ÆæÂ¿¤ÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦³¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÍÇ½¤Ò¤·¤á¤¯ÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¿ôÍýÅª¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊª¸ì¡ª¡Ö¿ô³Ø¡×¤¬¡ÖÎÁÍý¡×¤È¸ò¤ï¤ë»þ¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥°¥ë¥áÀ¤³¦¤Ø¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë――!!¿ô³Ø¤¬Æ³¤¯¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1～6´¬¤âÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£ºÇ¿·Âè7´¬¤Ï2026Ç¯1·î16ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¤³¤Á¤é¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡×1～6ÏÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://youtu.be/_Orwz5GSaR0
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡Ù ½ç¼¡¸ø³«¡ª¡Ú1～6ÏÃ¡Û2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡Ú7～12ÏÃ¡Û2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡×¡§
https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34BoZouThJ9leMqgKyVmb-7R&si=84bjL0fCrcfW5Zq1(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34BoZouThJ9leMqgKyVmb-7R&si=84bjL0fCrcfW5Zq1)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þー¤ÎÎÁÍý¡×¡¡(Á´12ÏÃ)¡¡ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ú1～6ÏÃ¡Û2025Ç¯12·î5Æü(¶â)AM0:00～12·î18Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú7～12ÏÃ¡Û2025Ç¯12·î19Æü(¶â)AM0:00～2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)23:59
