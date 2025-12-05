80Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä³Ê¼°¤Î¹â¤¤¸Å½ñÂ¨ÇäÅ¸¡¡¿·¶½¸Å½ñÂçÂ¨ÇäÅ¸¤ò12/12(¶â)～12/13(ÅÚ)Åìµþ¸Å½ñ²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ
¾¼ÏÂ14Ç¯º¢¤è¤êÂ³¤¯¸Å½ñÂ¨ÇäÅ¸¡Ö¿·¶½¸Å½ñÂçÂ¨ÇäÅ¸¡×¤Ï¡¢Ç¯2²ó6·î¤È12·î¤Ë¿ÀÊÝÄ®¤ÎÅìµþ¸Å½ñ²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¹¥¿ー
ÏÂÁõËÜ¤äÏÂ´Á¸ÅÅµÀÒ¡¢ÈÇ²è¡¢ÃÏ¿Þ¡¢½ñ´Ê¡¢ÌÀ¼£Ê¸¸¥¤Ê¤É¡¢´õ¾¯¤Ê¸Å½ñ¤ä»ñÎÁ¤ò´Þ¤à°ìËüÅÀ°Ê¾å¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Â¨Çä¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸Å½ñ°¦¹¥²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤È³Ê¼°¤ò´¶¤¸¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê½ñÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂÁõËÜ¡¢ÏÂ´Á¸ÅÅµÀÒ(´Þµ©ë²ËÜ)¡¢ÈÇ²è¡¢ºþÊª¡¢ÃÏ¿Þ¡¢½ñÆ»¡¢ÂóËÜ¡¢°õÉè¡¢¸Å¸§Åù¡¢¸Å½ñ²è¡¢¸ÅÊ¸½ñ¡¢½ñ´Ê¡¢Ã»ºý¡¢ÌÀ¼£Ê¸¸¥¡¢¸ÅÅµ·ÝÇ½¡¢ÍÎÁõËÜ¡¢¹ñ¸ì¹ñÊ¸¡¢Îò»Ë¡¢Ì±Â¯¡¢Æ°¿¢Êª¤½¤Î¤Û¤«°ìËüÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨Â¨Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî³«ºÅ»þ¤Î²ñ¾ìÉ÷·Ê1
¢£Â¨ÇäÅ¸ÌÜÏ¿
¼¡²ó°Ê¹ß³«ºÅ¤ÎÌÜÏ¿¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Åìµþ¸Å½ñ²ñ´Û¤Þ¤Ç½ñÌÌ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò½¯½¸Ê¬Ìî¤â¤ª½ñ¤Åº¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÌÜÏ¿·ÇºÜÉÊ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢Â¨ÇäÅ¸ÅöÆü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ1ÅÀ¸Â¤ê¡¢¤´ÃíÊ¸½ÅÊ£¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢©101-0052¡¡ÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3-22¡¡Åìµþ¸Å½ñ²ñ´ÛÆâ¡Ö¿·¶½¸Å½ñÂçÂ¨ÇäÅ¸¡×
ÌÜÏ¿·ÇºÜÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÎÉ½ñ¤¬Â¿¿ô½ÐÄÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤Î¤Û¤É¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî³«ºÅ»þ¤Î²ñ¾ìÉ÷·Ê2
²áµî³«ºÅ»þ¤Î²ñ¾ìÉ÷·Ê3
¢£2025Ç¯12·îÅÙ ¿·¶½¸Å½ñÂçÂ¨ÇäÅ¸¡¡³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 12·î12Æü(¶â)10¡§00～18¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 12·î13Æü(ÅÚ)10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ Åìµþ¸Å½ñ²ñ´Û ÃÏ²¼Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3-22)
¸òÄÌµ¡´Ø¡¡¡§ JR¡Ö¸æÃã¥Î¿å¡×±Ø¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö¿ÀÊÝÄ®¡×±Ø
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://www.kosho.ne.jp/?p=569
»²²ÃÅ¹¡¡¡¡¡§ ÀõÁÒ²°½ñÅ¹¡¢¸Þ½½Íò½ñÅ¹¡¢µÖ»³Æ²½ñÅ¹¡¢¶åË©½ñÅ¹¡¢¸÷ÏÂ½ñË¼¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ä»³¤½ñË¼¡¢¥Õ¥í¥¤¥¹Æ²¡¢Ê¸¹ÔÆ²¡¢È¬ÌÚ²°½ñÅ¹
¡ö²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¤ª¼ê²ÙÊª¤ò¤ªÍÂ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£