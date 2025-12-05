ÈïÇú¡¦Àï¸å80Ç¯¡¢¡ÖÀïÁè¤Î¿´¤Î½ý¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦12·î8Æü(ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡Ö³«Àï¤ÎÆü¡×)¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ëÆÃÊÌ¸¦½¤¤ò¼Â»Ü
¥³ー¥×¶¦ºÑÏ¢(ÆüËÜ¥³ー¥×¶¦ºÑÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§ºûÀî Çî»Ò)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¡¢ÈïÇú¡¦Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö³«Àï¤ÎÆü(12·î8Æü)¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Á´Ìò¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¸¦½¤¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡ÖPTSD¤ÎÆüËÜÊ¼²ÈÂ²²ñ¡¦´ó¤êÅº¤¦»ÔÌ±¤Î²ñ(*1)¡×ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³ー¥×¶¦ºÑÏ¢¸µ¿¦°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¹õ°æ ½©É×¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÀïÁè¤¬»Ä¤¹¿´¤Î½ý¤ä¡¢¤¤¤ÞÀ¸¶¨¡¦¶¦ºÑ¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼Ò²ñÅªÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ Âè75²óÄÌ¾ïÁí²ñ¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊ¿ÏÂÀë¸À(*2)¡×¤Î¤â¤È¡¢¥³ー¥×¶¦ºÑÏ¢¤Ïº£¸å¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤È°Â¿´¤Î¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈïÇú¡¦Àï¸å80Ç¯ ¥í¥´
¢£ÀïÁè¤Î¿´¤Î½ý
¹õ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÏÊ¼»Î¤Î¿´¤Ë¿¼¹ï¤Ê½ý¤ò»Ä¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤¬ÀïÁè¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¸å¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤ÇÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤âÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉã¿Æ¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ¤Î»à¸å¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁèµ¢´ÔÊ¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËPTSD¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¡¢¡ÖÉã¤âÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Ê¤¼¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
PTSD¤ÎÆüËÜÊ¼²ÈÂ²²ñ¡¦´ó¤êÅº¤¦»ÔÌ±¤Î²ñ
ÂåÉ½ ¹õ°æ ½©É×¤µ¤ó
¢£ÀïÁè¤¬À¸¤ó¤À¡ÖÉé¤ÎÏ¢º¿¡×
Ê¼»Î¤¬ÀïÁè¤Ç¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£µ¢´ÔÊ¼¤¬Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤¬Ëãáã¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏPTSD¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿´¤Î½ý¡×¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ¢º¿¤·¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ä¼¡À¤Âå¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¹Ö±é¤Ç¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÆüËÜÊ¼¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÄ¹¤¤´Ö¼Ò²ñ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹õ°æ¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¶¶ø¤Î²ÈÂ²¤È¸ì¤ê¹ç¤¦²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯È¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À°å³Ø³¦¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â²á¹ó¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤¬PTSD¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¸µÆüËÜÊ¼¤ä²ÈÂ²¤Î¶ì¤·¤ß¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤ÏÀ¤Ë¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Éã¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤´ê¤¤
¡ÖÉã¿Æ¤Î¶ì¤·¤ß¤òÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤È¡¢Éã¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×ーー¹õ°æ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÀïÁè¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´ê¤¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ê¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÀïÁè¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¡¢¶¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³ー¥×¶¦ºÑÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥³ー¥×¶¦ºÑÏ¢¤Ïº£Ç¯¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÆó¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºêÎ¾¸©À¸¶¨Ï¢¤ÈÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ôー¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ò¥í¥·¥Þ¡¦¥Ê¥¬¥µ¥¡×¤Ç¤¹¡£ÈïÇúÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥³ー¥×¤ª¤¤Ê¤ï¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö6¡¦23¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ôー¥¹¥¦¥©ー¥¯¡×¡£²ÆìÀï¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢º£Ç¯¤âÅö²ñÌò¿¦°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïÇú¡¦Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥³ー¥×¶¦ºÑÏ¢¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¡¢³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ê¿ÏÂ¤È°Â¿´¤Î¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(*1)ÀïÁèÂÎ¸³¤Ë¤è¤ë¿´¤Î½ý(PTSD)¤òÊú¤¨¤¿¸µÆüËÜÊ¼¤È¤¯¤é¤·¤¿²ÈÂ²¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ptsd-nihonhei.com/
(*2)ÈïÇú¡¦Àï¸å80Ç¯¤Îº£ÆüÅª¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ò¡¢À¸¶¨¤é¤·¤¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÀë¸À¤Ç¤¹¡£¡Ö2025Ç¯ ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊ¿ÏÂÀë¸À¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jccu.coop/activity/future/pdf/heiwasengen2025.pdf