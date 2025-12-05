¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø¤òºÌ¤ë¡¡À¡Àî ´î°ì»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´Æ½¤¤ÎÆ«ÈÄ¥ì¥êー¥Õ¡ÖTO THE SKY¡×¿·±Ø¼Ë¤Ë°ÜÀß¤·12·î7Æü(Æü)¤«¤é¸ø³«
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¸òÄÌÊ¸²½¶¨²ñ(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Âì µ×Íº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¶¨²ñ¡×)¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÃÞ Ë)¤Î¤´°ÍÍê¤Î¤â¤È¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¼Ô¤ÇÄ¦¹ï²È¤Î¸Î¡¦À¡Àî ´î°ì»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´Æ½¤¤ÎÆ«ÈÄ¥ì¥êー¥Õ¡ÖTO THE SKY¡×¤ò¡¢ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥ó ¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø¤Îµì±Ø¼Ë¤«¤é¿·±Ø¼Ë¤Î¿·Åì¸ý²þ»¥Æâ¤Ø°ÜÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Î±Ø¶¡ÍÑ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±ØÆ«ÈÄ¥ì¥êー¥Õ¡ÖTO THE SKY¡×
ÅöºîÉÊ¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø1³¬¥³¥ó¥³ー¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦°ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÅÅÇÈÅã¤È¤·¤Æ¶õ¤Ø¿¤Ó¤ëÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¡¢¶ÈÊ¿¤ÎÃÏ¤Ë»Ä¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤Í¤¢¤ï¤µ¤ì¤¿Æ«ÈÄ¥ì¥êー¥ÕºîÉÊ¤Ç¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢±ØÉÕ¶á¤ÎÌó0.9km¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´Æ»¹â²Í²½¤Î¤¿¤á±Ø¼Ë°ÜÀß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ«ÈÄ¥ì¥êー¥Õ¤òÀ½ºî¤·¤¿¥¯¥ì¥¢ー¥ìÇ®³¤¤æ¤¬¤ï¤é¹©Ë¼(ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô)¤Ë¤è¤ë¼è¤ê³°¤·¡¦½¤Éü¡¦ÊÝ´É¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·±Ø¼Ë¤ØÌµ»ö¤ËºÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ï¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¸ø¶¦ºâ»º¤È¤·¤Æ°ÜÀß¤µ¤ì¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤æ¤È¤ê¤¢¤ëË¤«¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ½Å»ë¼Ò²ñ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤ËºÌ¤ê¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î´Ä¶¤È¼Á¤ò¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤ò½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½Åª¡¦Îò»ËÅªºâ»º¤È¤È¤é¤¨¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÊÝÁ´¡¦·Ñ¾µ¤Ê¤é¤Ó¤ËÉáµÚ¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¢ー¥ìÇ®³¤¤æ¤¬¤ï¤é¹©Ë¼¤Ç¤Î½¤Éü¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÆ«ÈÄ¥ì¥êー¥Õ³µÍ×¡Û
¢£ºîÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§TO THE SKY
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´Æ½¤¡¡¡§À¡Àî ´î°ì»á(1931-2023)
¢£À©ºîÇ¯·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯4·î
¢£°ÜÀßÇ¯·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î
¢£»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Æ«ÈÄ¥ì¥êー¥Õ
¢£¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§½Ä3.0m ¡ß ²£4.0m ¡ß 2ÌÌ
¢£ÀßÃÖ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥ó ¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Åì¸ý²þ»¥Æâ
¢£Æ«ÈÄ¥ì¥êー¥ÕÀ½ºî¡§¥¯¥ì¥¢ー¥ìÇ®³¤¤æ¤¬¤ï¤é¹©Ë¼
¢£´ë²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¸òÄÌÊ¸²½¶¨²ñ
¡Ú¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¸òÄÌÊ¸²½¶¨²ñ³µÍ×¡Û
1948Ç¯ÀßÎ©¡£¸òÄÌÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤Ï1972Ç¯¡¢Åìµþ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¡Âô°ìÏº»á¸¶²è¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¡ÖÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡×¡£2022Ç¯10·î¤Ç³èÆ°50Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯12·î5Æü¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë562ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¡Ö1¡ó¥Õ¥©ー¡¦¥¢ー¥È¡ö¡×Ë¡À©²½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ö1¡ó¥Õ¥©ー¡¦¥¢ー¥È
¸ø¶¦·úÃÛ(·úÊª¡¦¶¶ÎÂ¡¦¹½Â¤Êª¡¢¸ø±àÅù)¤ÎÈñÍÑ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¶¦¹©»öÈñ¤Î°ìÉô(¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1¡ó～0.5¡ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ)¤ò¡¢¤½¤Î·úÃÛ¤Ë´ØÏ¢¡¦ÉÕ¿ï¤¹¤ë·Ý½Ñ¡¦¥¢ー¥È¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¹©»öÈñ¤Î1¡ó¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://jptca.org/