¡Ö¥È¥ß¥«¡×£µ£µ¼þÇ¯´ë²è¡¡½é¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖTOMICA OWNER¡ÇS CLUB¡×£²£°£²£¶Ç¯²Æ»ÏÆ°
¡Ö¥È¥ß¥«¡×£µ£µ¼þÇ¯´ë²è¡¡
①½é¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖTOMICA OWNER¡ÇS CLUB¡×£²£°£²£¶Ç¯²Æ»ÏÆ°
②£µ£µÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿¿Íµ¤¼Ö¼ï¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¡ª¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î¡×ÃÂÀ¸
Âè£±ÃÆ¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ £±£µ£°£°£Ø£Ç¡×¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£·Æü(ÅÚ)È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ»³¾´É×/½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è)¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¡×£µ£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖTOMICA OWNER¡ÇS CLUB¡Ê¥È¥ß¥« ¥ªー¥Êー¥º ¥¯¥é¥Ö¡Ë¡×¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿Èñ¡¦´ðËÜÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢£²£°£²£¶Ç¯²Æ¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿³«»Ï»þ´ü¤äÅÐÏ¿ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È(www.takaratomy.co.jp/products/tomica/)¤ä¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¼Ö¼ï¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î¡×¤ò£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ß¥«¡×£µ£µÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¼Ö¤ò¡¢¸½ºß¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂ¤·Á¡¦ºÌ¿§¤Ê¤É¤Ë¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¿·¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î ¥Þ¥Ä¥À ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ £±£µ£°£°£Ø£Ç¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£¸£¸£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£·Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢Âè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó £Ç£Ô-£Ò¡Ê£Ò£³£´¡Ë¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£¸£¸£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò£²£°£²£¶Ç¯£³·î²¼½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp)Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤òÂè£±ÃÆ¾¦ÉÊ¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¶Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢Âè£²ÃÆ¾¦ÉÊ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±·î²¼½Ü¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ£²¼Ö¼ï¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü(¶â)～£·Æü(Æü)¡¢¡ÖAKIBA_SQUARE¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ö£µ£µ¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× TOMICA OWNERS MEETING¡×¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é£²¤Ä¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×£µ£µ¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥È¥ß¥«¥Õ¥¡¥ó¡¢ÆÃ¤ËÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿´ë²è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖËÜÊª¤Ï¡¢¤È¤¤á¤¯¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥«ー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Êü¤Ä¡È¤È¤¤á¤¡É¤ò¥È¥ß¥«¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â®Êó¡¡ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎTOYOTA GAZOO Racing¼ÖÎ¾¤¬¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ë¡ª
ËÜÆü£±£²·î£µÆü(¶â)¡¢TOYOTA GAZOO Racing¤¬¿··¿¼ÖGR GT¡¢GR GT3¤òÈ¯É½¤·¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¼ÖÎ¾¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ç¤â¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö£µ£µ¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× TOMICA OWNERS MEETING¡×¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖTOMICA OWNER¡ÇS CLUB¡×³µÍ×
¥È¥ß¥«¹¥¤¤Ê¥ªー¥Êー¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ä¤¤¿´¤ª¤É¤é¤»¡¢¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ ¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ò°¦¤¹¤ë¡É¥È¥ß¥«¥ªー¥Êー¡É¤ÎÊý¡¹¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë½¸¤¤¡¢Áê¸ß¤Ë¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¤È¤ªµÒÍÍ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤Î¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×½é¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë ¥Æ¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤Ê¤É¡¢¡É¥È¥ß¥«¥ªー¥Êー¡É¤Î¿´¤òÌö¤é¤»¤ëÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢Æ°¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡§
¡ÖTOMICA OWNER¡ÇS CLUB¡×
³«»Ï»þ´ü¡§
£²£°£²£¶Ç¯²Æº¢Í½Äê¡¡
ÅÐÏ¿¡¦ÍøÍÑ¡§
²ñ°÷ÅÐÏ¿Èñ¡¦´ðËÜÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ
¡Ú¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
¡¦¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ò°¦¤¹¤ë¡É¥È¥ß¥«¥ªー¥Êー¡É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¸ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¢Â¦¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£¸åÈ¯Çä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡É¥È¥ß¥«¥ªー¥Êー¡É¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¤äÆÃÅµ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¡ÖTOMICA OWNERS MEETING¡×¤òÄê´ü³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÁÐÊý¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ÖTOMICA OWNER¡ÇS CLUB¡×¤Î¿·¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿³«»Ï»þ´ü¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î¡×³µÍ×
¥Õ¥¡¥ó¤Î¹â¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢£µ£µÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿¿Íµ¤¼Ö¼ï¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¡ª
£±£²·î£µÆü(¶â)～£·Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ö£µ£µ¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× TOMICA OWNERS MEETING¡×¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ ¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¹ØÆþ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤ÏÉü¹ï¾¦ÉÊ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¼Ö¤ò¡¢¸½ºß¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂ¤·Á¡¦ºÌ¿§¤Ê¤É¤Ë¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¿·¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£±ÃÆ¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ £±£µ£°£°£Ø£Ç¡×¤Ï£´£µÇ¯¤Ö¤ê¡¢Âè£²ÃÆ¤Î¡ÖÆü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó £Ç£Ô-£Ò¡Ê£Ò£³£´¡Ë¡×¡¡¤Ï£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥È¥ß¥«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÌ¾¼Ö¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£±¡Ë¡Ö¥È¥ß¥«¤Çº£¸å½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥·¥êー¥º¡¦µ¡Ç½¤Ï¡©¡×¡¡¡¡
Ä´ºº¼Â»Ü²ñ¼Ò¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¡Í¸ú²óÅú¿ô¡§£´,£¶£±£±¿Í¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§£²£°£²£²Ç¯£±·î～£²£°£²£´Ç¯£±£²·î
¢£ Âè£±ÃÆ ¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î ¥Þ¥Ä¥À ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ £±£µ£°£°£Ø£Ç¡×
½éÂåÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¥¤¥äー¼õ¾Þ¤ÎÌ¾¼Ö¤¬£´£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡ª
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¶Æü(ÅÚ)
È¯Çä»þ´ü¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£·Æü(ÅÚ)
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£¸£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§W£²£·㎜¡ßH£²£°㎜¡ßD£¶£µ㎜
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢º¸±¦¥É¥¢³«ÊÄ
¢£ Âè£²ÃÆ ¡Ö¥È¥ß¥«£Ò£Å£Â£Ï£Ò£Î Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó £Ç£Ô-£Ò¡Ê£Ò£³£´¡Ë¡×
¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ÎºÇ½ª·Ï¤¬£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡ª
Í½Ìó³«»Ï»þ´ü¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î²¼½Ü
È¯ Çä»þ´ü¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î²¼½Ü
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£¸£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§W£³£°㎜¡ßH£²£´㎜¡ßD£·£¶㎜
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢º¸±¦¥É¥¢³«ÊÄ
¡ã ¶¦ ÄÌ »ö ¹à ¡ä
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð:
£³ºÐ°Ê¾å
Ãøºî¸¢É½µ:
© £Ô£Ï£Í£Ù
¼è °· ¾ì ½ê:
Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp)Åù
¡Ö£µ£µ¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× TOMICA OWNERS MEETING¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü(¶â)¡¦£¶Æü(ÅÚ)¡¦£·Æü(Æü)¡¡£±£°»þ～1£¹»þ ¡¡
¡öºÇ½ªÆü£±£²·î£·Æü(Æü)¡¡¤Ï£±£¶»þ£³£°Ê¬ÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡§
AKIBA_SQUARE
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ£´-£±£´-£± ½©ÍÕ¸¶UDX£²F¡ÊJR½©ÍÕ¸¶±ØÅÅµ¤³¹¸ý¤è¤êÅÌÊâ£³Ê¬¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/enter/other/tomica_owners_meeting/
¡ö¸½ºß¡¢Æü»þ»ØÄêÏÈ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£±£²·î£µÆü(¶â)¡¦£¶Æü(ÅÚ)¤Î£±£¶»þ°Ê¹ß¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡öº®»¨»þ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー
ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎTOYOTA GAZOO Racing¼ÖÎ¾¤¬¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ç¤â¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
ËÜÆü£±£²·î£µÆü(¶â)¡¢TOYOTA GAZOO Racing¤¬¿··¿¼ÖGR GT¡¢GR GT3¤òÈ¯É½¤·¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¼ÖÎ¾¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ç¤â¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö£µ£µ¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× TOMICA OWNERS MEETING¡×¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨È¯Çä»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ä¡¡
¥È¥ß¥«¥·¥êー¥º¡ÊGR GT¡Ë¡¢¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing¥·¥êー¥º¡ÊGR GT3¡Ë¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê
¥È¥ß¥« GR GT
¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing GR GT3
¡ö²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î°Ù¡¢ºÇ½ª»ÅÍÍ¤È·Á¾õ¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£µ£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñÀ½¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¹ñ»º¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¡¢º£¤Ç¤Ï£³À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥°¥ëー¥×¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥È¥ß¥«¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹ñÆâ³°Îß·×£±£°,£°£°£°¼ï°Ê¾å¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£±£°²¯Âæ(£²£°£²£´Ç¯£±£²·î»þÅÀ)¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡www.takaratomy.co.jp/products/tomica/