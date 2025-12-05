¡ÚÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢½é¡Û¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹½¤ÍýÀìÌçÅ¹¡ÖMY SUITCASE Ä®ÅÄÅ¹¡×12·î6Æü¥ªー¥×¥ó
¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹½¤Íý¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖMY SUITCASE¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥ãー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¡§¸¶ÅÄ ÏÂÅµ)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢½é¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖMY SUITCASEÄ®ÅÄÅ¹¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±
¢£¡ÖMY SUITCASE Ä®ÅÄÅ¹¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1.Ä®ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡£ÅÔÆâ¡¦²£ÉÍ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥
Ä®ÅÄÅ¹¤Ï¡¢JR²£ÉÍÀþ¡¦¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¤Î2Ï©Àþ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÄ®ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¡¢Î¹¹ÔÁ°¤ÎµÞ¤Ê½àÈ÷¤Ë¤âÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2.½¤Íý¤Î¥×¥í¤¬¸·Áª¡¦ºÆÀ¸¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄ®ÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½¤ÍýÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶î»È¤·¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤¿Ãæ¸Å¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¡£Äê²Á¹ØÆþ¤Ç¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤äÍÌ¾¥áー¥«ー¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤â¡¢¥×¥í¤ÎÅÀ¸¡ºÑ¤ß¤Ç°Â¿´¤«¤Ä¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3.¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤âÈÎÇä
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ë²ÙÊª¤ò³Ý¤±¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤´Í×Ë¾¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ä®ÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢´ûÀ½ÉÊ¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ûÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖáÚ¤¤½ê¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×µ¡Ç½¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ MY SUITCASEÄ®ÅÄÅ¹
³«Å¹Æü¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©194-0013¡¡ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ3-15-16
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ JRÄ®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ7Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë¡¡10»þ～19»þ
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://repair-suitcase.com/area/shop/#machida
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥ãー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸¶ÅÄ ÏÂÅµ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©110-0015¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî3-16-8 °ÂÆ£¥Ó¥ë1F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2023Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Î½¤Íý¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 300Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://repair-suitcase.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
MY SUITCASE¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 03-4332-7551
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§ https://repair-suitcase.com/contact/