£Ð£ï£ó£ô£Ð£ò£é£í£å³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¥ôー¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Á¥å¥ó)¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPostPrime¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥É¤Î½é¿´¼Ô¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯Åê»ñÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡§ https://postprime.com/p/portfolio
¶áÇ¯¡¢¿·NISAÀ©ÅÙ¤Î³«»Ï¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÅê»ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÂ»¼º¤¬ÉÝ¤¯¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é³Ø¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢Åê»ñ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
PostPrime¤Î¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤ò¥Ç¥â»ñ»º¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¡Ö»ñ»º1²¯±ß¡×¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¥Ç¥â»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×²ñ°÷¤ä¥×¥é¥¤¥àÅÐÏ¿¤Ê¤É¤ÎÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤òÌ¤ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ø¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥É¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×Æâ¤Î¥Ç¥â»ñ»º¤Ï´¹¶â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×Æâ¤Î¤ß¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PostPrimeCoin¤Î¤è¤¦¤ËPostPrimeÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×
Åê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPostPrime¡× https://postprime.com/
¢£¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¡×µ¡Ç½¤ÎÆÃÄ§
³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤¬Æ±¤¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¤ÇÅê»ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¼ÂºÝ¤Î»ñ¶â¤ò»È¤ï¤º¡¢¡Ö¥Ç¥â¥È¥ìー¥ÉÆâ¤Î¥Ç¥â»ñ»º¡×¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â»¼º¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÅê»ñ¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡Ö1²¯±ß¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È
Á´¥æー¥¶ー¤ËÅù¤·¤¯1²¯±ß¤Î¥Ç¥â»ñ»º¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¼è°ú¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÃÊÁÁªÂò¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¹½ÃÛ¡¢Íø³Î¡¦Â»ÀÚ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÆ°ºî¤ò¡¢½½Ê¬¤Ê»ñ»º¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤ä¥×¥é¥¤¥àÅÐÏ¿¤Ê¤É¤ÎÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹Ì¤ÍøÍÑ¤Ç¤âPostPrime¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤¬¼Â»ñ¶â¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÁØ¤ä¡¢³ØÀ¸¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â¹¤¯³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
4. PostPrime¤ÎÅê¹Æ¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
Åê»ñ²È¤ä¥×¥é¥¤¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼ê½ç
£Ð£ï£ó£ô£Ð£ò£é£í£å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Åê»ñ¤ò¿È¶á¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PostPrime¤È¤Ï
PostPrime¤ÏÅê»ñ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ2021Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢LIVEÇÛ¿®¤äÆ°²è¡¦²»À¼¡¦²èÁü¡¦Ê¸¾ÏÅê¹Æ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¢¤²¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤È¥×¥é¥¤¥àÅê¹Æ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÎÁµ»ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿È¤Î¡È¾ðÊó¡É¤ò¼ý±×²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤äÃÍÆ°¤Í½Â¬¤òÅêÉ¼¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Åê»ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PostPrime¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î²ñ°÷À©¥×¥í¥°¥é¥à¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Green¡¢Silver¡¢Gold¡¢Platinum¤Î4¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤Þ¤¿¤Ïµ¡Ç½¡¦ÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
