¥¢ー¥È¤¬Â©¤Å¤¯¾å¼Á¤ÊÆü¾ï¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢FLOLUX ÃÂÀ¸¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥íー¥é¥Ù¥ë(ËÜ¼Ò|ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µ×ÊÝÅÄ ¶ÜÆî)¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶À¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¤½¤Ã¤ÈËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É[FLOLUX]¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î6Æü¤è¤ê FLOLUX¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È( https://www.flolux.jp )¤Ë¤Æ¡¢¥³ー¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹¥½ー¥×¤È¥·¥ë¥¯¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
Main visual
¢£È©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢¿´¤òËþ¤¿¤¹¡£
―¥¢ー¥È¤¬Â©¤Å¤¯¾å¼Á¤ÊÆü¾ï¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ëー
4¼ï¤Î¥³ー¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹ÀÐ¸´¤È¥·¥ë¥¯¥Ùー¥ë¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¢Æü¾ï¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ºÌ¤ë¡¢Èþ¤È´¶À¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
FLOLUX¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶À¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¤½¤Ã¤ÈËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¼Á´¶¡¢¤Õ¤ÈÅ»¤¦¹á¤ê¡¢¶õ´Ö¤òºÌ¤ëÐÊ¤Þ¤¤¡Ä¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤ëÊý¤Î¿´¤ËÀÅ¤«¤Ê´î¤Ó¤È¡¢ÆâÂ¦¤«¤é°î¤ì¤ëË¤«¤µ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Äã»É·ã½èÊý¤Ë¹´¤ê¡¢Å·Á³À½Ìý¤òÍÑ¤¤¤¿¹á¤ê¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤ÊÈ©¤È´¶¼õÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¹´¤ê¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ç¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹À½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀÐ¤±¤ó¤È¡¢¸¨¤ÎÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥·¥ë¥¯À½¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£FLOLUX¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÇ½é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Package
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û
FLOLUX¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢ー¥È¤½¤Î¤â¤Î¤òÅ»¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¡¢ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ë¿´¤Ë²Ú¤ä¤®¤ÈË¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âLuxuryArtBox¥·¥êー¥º¤Ï¡¢FLOLUX¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£ÀÐ¸´ÍÑ°ú¤½Ð¤·¼°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹âµé´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢»È¤¤½ª¤¨¤¿¸å¤â¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®Êª¤ò¼ý¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¥Á¥§¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£FLOLUX¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Package
¢£Cord Process Soap
È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥³ー¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹ÀÐ¤±¤ó¡£Ç®¤ò²Ã¤¨¤º¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ÏÀ®¤¹¤ëÅÁÅýÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢Å·Á³¤Î½á¤¤À®Ê¬¡Ö¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡×¤òË¤«¤Ë´Þ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶Ë¾å¤ÎÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ïー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·Á³ÀºÌý¤òìÔÂô¤ËÄ´¹á¡£¹á¤ê¤Ï¡¢¿´¤È´¶À¤òËþ¤¿¤¹4¼ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈ©¤Ø¤Î¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¡£¾å¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÀÐ¸´ÂÎ¸³¤ò¡£
Cord process Soap
¡ÚThe Sun-one for all soap-¡Û
Orange & Yuzu Bloom ¥æ¥º¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÃÆ¤±¤ë´»µÌ¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬¤Õ¤ó¤ï¤êÍÏ¤±¹ç¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê
²Á³Ê¡¡¡§3,740±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡¡¡§60g
À®Ê¬¡¡¡§¥Ñー¥àÌý¡¿¿å¡¿¥ä¥·Ìý¡¿¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¿¥ª¥êー¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¿¥æ¥º²Ì½Á¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÈéÌý¡¿¥é¥Ù¥ó¥ÀーÌý¡¿¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥¯¥ï¥é¥ó (¥¢¥¹¥Ú¥ë¥®¥ë¥¹/¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹)¡¿¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»ÀNa¡¿¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¥¨¥¥¹¡¿¥Þ¥°¥ïÍÕ¥¨¥¥¹¡¿BG
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
The Sun
¡ÚSaturn-one for all soap-¡Û
Eucalyptus & Mint Breeze¥æー¥«¥ê¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ïー¥Ö´¶¤È¥ß¥ó¥È¤ÎÎÃ¤ä¤«¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¹¤¬¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê
²Á³Ê¡¡¡§3,740±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡¡¡§60g
À®Ê¬¡¡¡§¿å¡¿¥ä¥·Ìý¡¿¥Ñー¥àÌý¡¿¿å»À²½Na¡¿¥ª¥êー¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¿¥³¥á¥Ì¥«Ìý¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥æー¥«¥êÍÕÌý¡¿¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¡¿¥«¥ß¥Ä¥ì¥¨¥¥¹¡¿¥¯¥ì¥¤¥ß¥Í¥é¥ë¥º¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãÍÕ¡¿¥»¥¤¥è¥¦¥Ï¥Ã¥«Ìý
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
Saturn
¡ÚEarth-one for all soap-¡Û
Tea Tree & Bamboo Fresh¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ïー¥Ö´¶¤È¡¢¥Ð¥ó¥Öー(¥¯¥Þ¥¤¥¶¥µ)¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤¹¤Ã¤¤êÁÖ²÷¤Ê¹á¤ê
²Á³Ê¡¡¡§3,740±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡¡¡§60g
À®Ê¬¡¡¡§¥Ñー¥àÌý¡¿¿å¡¿¥ä¥·Ìý¡¿¿å»À²½Na¡¿¥³¥á¥Ì¥«Ìý¡¿¥Ò¥Þ¥·Ìý¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥êー¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¿¥Æ¥£ー¥Ä¥êーÍÕÌý¡¿¥¯¥Þ¥¤¥¶¥µÍÕ¡¿¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¥¨¥¥¹¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ó¥ïÍÕ¥¨¥¥¹¡¿¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¡¿¥Á¥ã¥¨¥¥¹¡¿¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»ÀNa¡¿BG
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
Earth
¡ÚVenus-one for all soap-¡Û
Chamomile & Vanilla Balsam´Å¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥â¥ßー¥ë¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¹á¤ê
²Á³Ê¡¡¡§3,740±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡¡¡§60g
À®Ê¬¡¡¡§¥ä¥·Ìý¡¿¥Ñー¥àÌý¡¿¿å¡¿¿å»À²½Na¡¿¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¼ï»ÒÌý¡¿¥ª¥êー¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡¿¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¿¥«¥Ë¥Ê¥Ð¥é²Ì¼ÂÌý¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¿¥Ú¥ëー¥Ð¥ë¥µ¥àÌý¡¿¥íー¥Þ¥«¥ß¥Ä¥ì²ÖÌý¡¿¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ï¥Á¥ß¥Ä
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
Venus
¿Í¤ÎÈ©¤ÈÆ±¤¸¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥ë¥¯Á¡°Ý¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ê»É·ã¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ª¥ë¤ÎÆâÉô¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐ¤±¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯Ùæ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤ÇË¤«¤ÊË¢¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤áºÙ¤«¤Ç¾å¼Á¤ÊË¢¤¬Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ìÔÂô¤Ê¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Silk veil body Towel
¡ÚSilk Veil Body Towel¡Û
¥·¥ë¥¯¤Î¥ô¥§ー¥ë¤Ç¡¢È©¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à»êÊ¡¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§12,100±ß(ÀÇ¹þ)
ÁÈÀ®»ÈÍÑÌÌ¡§¸¨100¡ó/Î¢ÌÌ¡§ÌÊ100¡ó(Ãæ¿Ä¡§¥¦¥ì¥¿¥ó¥¨ー¥Æ¥ë¥¹¥³¥Ã¥È)
¸¶»º¹ñ¡¡¡¡¡§ÆüËÜ
How to use
¢£Luxury ArtBox Collections
¡ÚSoap Set I¡Û
¥³ー¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹À½Ë¡¤ÎÁ´¿ÈÀÐ¤±¤ó¡¢Venus¤ÈSaturn¤Î2¼ïÎà¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
²Á³Ê¡§7,150±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÄ§¡§°ú¤½Ð¤·¼°¤Î¥¢ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿2¼ïÎà¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¡¡¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
Artbox set 1
¡ÚSoap Set II¡Û
¥³ー¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹À½Ë¡¤ÎÁ´¿ÈÀÐ¤±¤ó¡¢The Sun¤ÈEarth¤Î2¼ïÎà¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
²Á³Ê¡§7,150±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÄ§¡§°ú¤½Ð¤·¼°¤Î¥¢ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿2¼ïÎà¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¡¡¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
Artbox set 2
¡ÚSilk Veil Body Towel¡Û
¥·¥ë¥¯¤Î¥ô¥§ー¥ë¤Ç¡¢È©¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à»êÊ¡¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à
²Á³Ê¡§12,100±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÄ§¡§¥Ùー¥¸¥å¥Èー¥ó¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Þー¥Ö¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê
Artbox towel
¢£Collaborating Artist | fanfan
º£²ó¡¢FLOLUX¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èfanfan¤ÎºîÉÊ¡ØWAVY¡Ù¡£
ÆÈÁÏÅª¤Ê¿§ºÌ¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌÀ¤Ë¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë½ÅÁØÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£º£²ó¡¢5¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚFanFan_¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó | ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡Û
¥ß¥ã¥ó¥Þー½Ð¿È¡£
ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡£18ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦ÂæÏÑ¸ì¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þー¸ì¡¦±Ñ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤È¡¢Âî±Û¤·¤¿¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÈþÅª´¶³Ð¤ò³è¤«¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ï¥Í¥¤¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¶¤¨¡¢¸½ºß¤Ï³¨²è¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥È¤ÎÎÎ°è¤Ë¤â³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´¶³Ð¤«¤é¼«Í³¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ·²¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¡ÖºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹»þ´Ö¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨Instagram¡§ @fanfan_colorsnail
Artist_fanfan
¢£¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー
FLOLUX¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶À¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¡¢¿´Ë¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢´¶À¤ò²ò¤Êü¤Ä¡ÖInspiration¡×¡¢È©¤È¿´¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë
¡ÖGrace¡×¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¡ÖEssence¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡ÖPrestige¡×¡£¤³¤ì¤é»Í¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò´ð¼´¤Ë¡¢FLOLUX¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÈ©¤È´¶¼õÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤µ¤¬ÀÅ¤«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯Êë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÏ¶È¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉÒ´¶È©¤ËÇº¤ß¡¢É¬Á³Åª¤Ë¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤Ç¤· ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¡Ö¼«Á³¤ÎÎÏ¡×¤Ë¿¼¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FLOLUX¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÂÎ¸³¤È¿®Ç°¤òÄÌ¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤À½Ë¡¤ÎÄÉµá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÍÆ´ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÍøÍÑ¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ ¤¤¡£
Serina Kubota_CEO
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥íー¥é¥Ù¥ë ¡¿ FLORABELLE Co.,Ltd.
URL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§ https://www.flolux.jp
Instagram¡¡ ¡¡¡§ ¡÷flolux_official
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯5·î15Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©102-0075¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®26-1
Ìò°÷ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ µ×ÊÝÅÄ ¶ÜÆî
¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¡§ À¶¿å ²í»Ë
¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½êÅÄ µ®¹Ô
¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾®ß· ·Ñ»Ë
´ÆººÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÆüÈæÌî Âç
»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ²½¾ÑÉÊµÚ¤ÓÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä
¼è°úÀè²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¡¦¥¨¥¤¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒAXES(¥¹¥¯¥íー¥ë¥°¥ëー¥×)