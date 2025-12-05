Åìµþ·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬2025Ç¯¤ÎÃíÌÜÊä½õ¶â¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â(°ìÈÌ·¿)Âè5²ó¡×¤ÎÁá´üÁêÃÌ¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¡Ö¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â(°ìÈÌ·¿)¡×¥¤¥áー¥¸
¡ÚÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â(°ìÈÌ·¿)¤Î³µÍ×¡Û
¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎIoT¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅù¤Î¾ÊÎÏ²½Åê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¡¡¡§µ¡³£ÁõÃÖ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛÈñ Åù
¡¦Êä½õÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡§´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¦³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹Ô¤¦Ãæ¾®´ë¶ÈÅù
¡¦Êä½õ¾å¸Â¡¡¡¡¡¡¡§½¾¶È°÷¿ô5¿Í°Ê²¼ ¡§750Ëü±ß(1,000Ëü±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¾¶È°÷¿ô6～20¿Í ¡§1,500Ëü±ß(2,000Ëü±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¾¶È°÷¿ô21～50¿Í ¡§3,000Ëü±ß(4,000Ëü±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¾¶È°÷¿ô51～100¿Í¡§5,000Ëü±ß(6,500Ëü±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¾¶È°÷¿ô101¿Í°Ê¾å¡§8,000Ëü±ß(1²¯±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨()Æâ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç
¡¦Êä½õÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¾®´ë¶È 1/2¡¢¾®µ¬ÌÏ¡¦ºÆÀ¸»ö¶È¼Ô 2/3
¢¨Êä½õ¶â³Û1,500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï1/3
¢¨Ãæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Êä½õÎ¨¤¬2/3¤Ë°ú¤¤¢¤¬¤ëºÇÄãÄÂ¶â°ú¾å¤²ÆÃÎã¤¢¤ê
¡¦Êä½õ»ö¶È¤ÎÍ×·ï¡§ÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¤äµëÍ¿»ÙµëÁí³Û¤ÎÁý²ÃÅù
¡ÚÊä½õÂÐ¾Ýµ¡³£¡¦ÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦»ö¶È¼Ô¤Î¸Ä¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÍÑ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡³£ÁõÃÖ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à(¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥àÅù)¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈÆÍÑÀßÈ÷Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ÏËÜ»ö¶È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÅìµþ·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î»Ù±çÆâÍÆ¡Û
Åìµþ·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ï¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÂ¿¿ôÍ¤·¡¢»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¤«¤é¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÃúÇ«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©12Ç¯¤Ç3,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÊä½õ¶âºÎÂò¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤¬¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î»Ù±çÆâÍÆ¡¦ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢
https://www.tokyo-kst.jp/service102.html
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÍî¹ç1-7-12 ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥ë901
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÆâÌÚ À¹¿Í(Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»Ù±çÂÎÀ©¡¡¡§ ¼Ò°÷9Ì¾(Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î6Ì¾)
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.tokyo-kst.jp/
Åìµþ·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ï¡¢»ö¶È·×²è½ñºîÀ®¤äÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.tokyo-kst.jp/contact.html
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹
·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¡§ https://k-supporterz.jp/
¾ÊÎÏ²½¥«¥¿¥í¥°¡¡¡§ https://shoryokuka.jp/
¥°¥é¥µ¥Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://grasapo.jp/