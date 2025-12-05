¡Ú2025Ç¯12·îÈÇ¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ø¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡Ù¤Î´Ô¸µÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î´Ô¸µÎ¨¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¡Ø¤È¤¯¤µ¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ø¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡Ù¤Î´Ô¸µÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤Î´Ô¸µÎ¨1°Ì¡ÛÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Îé¬é¯¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤· 96¥íー¥ë
´Ô¸µÎ¨¡¡53.90¡ó´óÉÕ³Û 10000±ß
¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡Ê¥À¥Ö¥ë¡Ë¤Î´Ô¸µÎ¨/¥³¥¹¥Ñ1°Ì¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¡Öé¬é¯¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤· 96¥íー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢é¬é¯¤Î¹á¤ê¤È¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£8¥Ñ¥Ã¥¯¡¢96¥íー¥ë¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÊñÁõ¤ÇÃÊ¥Üー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½èÊ¬¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£
2°Ì°Ê¹ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤â¸«¤¿¤¤Êý
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ø¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡Ù¤Î´Ô¸µÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤ÏÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ô¸µÎ¨¤Î·×»»ÊýË¡
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ô¸µÎ¨(ÊÖÎéÎ¨/ÊÖÌáÎ¨)¤ò°Ê²¼¤Î¼°¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ô¸µÎ¨¤Î·×»»ÊýË¡´Ô¸µÎ¨¡á¡Ê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê(¢¨)¡à´óÉÕ¶â³Û¡Ë¡ß100
1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¡¢1000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¡§´Ô¸µÎ¨10%¡Ê1000±ß¡à1Ëü±ß¡ß100¡Ë3000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¡§´Ô¸µÎ¨30%¡Ê3000±ß¡à1Ëü±ß¡ß100¡Ë5000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¡§´Ô¸µÎ¨50%¡Ê5000±ß¡à1Ëü±ß¡ß100¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢´óÉÕ¶â³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤Î²Á³Ê¡Ê²ÁÃÍ¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨´Ô¸µÎ¨¤Î·×»»¤ËÍÑ¤¤¤ë¡Ø¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ù¤Ï¡Ø¤È¤¯¤µ¤È¡Ù¤¬ÆÈ¼«¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
