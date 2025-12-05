Ë¡Ì³¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖOLGA¡×¡¢¥×¥ì¥Ó¥åー¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È»²¹Í»ñÎÁ¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤Ç°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ë
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëGVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ½Ó¡¢°Ê²¼GVA TECH¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡Ì³¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖOLGA¡×¤Ï¡¢°Æ·ï´ÉÍý²èÌÌ¾å¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë°ÜÆ°¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê¡¦ÆâÍÆ
Ë¡Ì³°Æ·ï¤Î´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²¹Í»ñÎÁ¤È¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë·ÀÌó½ñ¤ÎÊ¬Îà¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ÖOLGA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÆ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ë¤è¤ëÊ¬Îà¤Î¼ê´Ö¤ä¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¤ª¤è¤Ó»þ·ÏÎó¤Ç¤Î´ÉÍý¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬¿½ÀÁ¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö»²¹Í»ñÎÁ¡×¥¨¥ê¥¢¤È¡Ö¥×¥ì¥Ó¥åー¡Ê·ÀÌó½ñ¡Ë¡×¥¨¥ê¥¢¤Î´Ö¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë°ÜÆ°¤ò¡¢¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²èÌÌ¾å¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë°ÜÆ°¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤ò¤·¤¿Æü»þ¤ä¥Ðー¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤Å¬ÀÚ¤ÊË¡Ì³°Æ·ï¤Î´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Ë¡Ì³¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖOLGA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ë¡Ì³¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖOLGA¡×¤Ï¡¢°ÍÍê¼õÉÕ¤«¤é·ÀÌó´ÉÍý¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Ê¬»¶¤·¤¿Ë¡Ì³¶ÈÌ³¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥Äー¥ë¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÅý¹ç¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤È½ÃÇ¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö1Ëü·ï°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿Excel¤Ç¤Î´ÉÍý¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊÇ¼¤Î¹©¿ô¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯´ÖÌó2,700·ï¤¢¤Ã¤¿Ë¡Î§ÁêÃÌ¤¬900·ï°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OLGA Web¥µ¥¤¥È¡§https://olga-legal.com/
¡ÖAI»þÂå¤ÎºÇÁ°Àþ¡ØË¡Ì³¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óºÇÁ°Àþ¡Ù¡×¡ÊPIVOT¡Ë
https://youtu.be/BR4tjjhLIWo
¡ÖË¡Ì³¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÅ°Äì²òË¶¡×¡ÊNews Picks¡ÖBuzzBEACON¡×¡Ë
https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GVA TECH¤Ï¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢Ë¡Ì³ÉôÌç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¼Ò¤Ç³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖOLGA¡×Á´ÂÎ¤Îµ¡Ç½´ÖÏ¢·È¤â°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢Ë¡Ì³¶ÈÌ³¤Î¹¹¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£GVA TECH²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ½Ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-37-5 2³¬
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡§2017Ç¯1·î4Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§409É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦Äó¶¡
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì(¾Ú·ô¥³ー¥É:298A)
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://gvatech.co.jp/