¡Ú½é¸ø³«¡ª¡ÛÄ°¤¯¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡ª¡©º£¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥º¤ÎÈëÏÃ¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢£ ²»À¼¥¬¥¤¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¿¦¿Í¤¹¤â¤Ã¤Á¤ç¡×
¡Ö¿¦¿Í¤¹¤â¤Ã¤Á¤ç¡×¤Ï¡¢¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥º¡Ê¥¹¥â¥ï¥ë¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀßÄê¡Ë
¾®¤µ¤ÊÀ±¡Ö¥¹¥â¥éーÀ±¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÈÄ¹3¥»¥ó¥Á¤Î±§Ãè¿Í¡Ö¤¹¤â¤Ã¤Á¤ç¡×¡£¿¦¿Í¤¹¤â¤Ã¤Á¤ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢À©ºî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¿ÍÈ©¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥â¥Ç¥éー¡£¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¤¡ª¡×¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥â¥éーÀ±¿Í¤Î¿¦¿Í¤¹¤â¤Ã¤Á¤ç¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿¦¿Í¤¹¤â¤Ã¤Á¤ç Ìò¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡££Á£Ç£Ò£Ó½êÂ°¡£
¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡Ø¶äº²¡ÙºäÅÄ¶ä»þ Ìò¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½ Ìò¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙºäËÜÂÀÏº Ìò¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Î³»¤µ¤ó Ìò ¤Ê¤É¡£
¡ØRRR¡Ù¥³¥à¥é¥à¡¦¥Óー¥àÌò¡ãN¡¦T¡¦¥éー¥Þ¡¦¥é¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡ä¤Ê¤É¡¢³°²è¿á¤ÂØ¤¨¡¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¢£ ²»À¼¥¬¥¤¥É¡ÖÄ°¤¯¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡×
- ¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ò¡¢²»¤ÇÎ¹¤¹¤ë¿·ÂÎ¸³ -
º£¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥â¥ï¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¥¨¥ê¥¢¡¢À¤³¦¤Î³¹¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¥¨¥ê¥¢¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥¨¥ê¥¢¡¦¡¦¡¦
¥¹¥â¥ï¥ëÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¡ª
¢£ ¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
¡¦ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡²»À¼¥¬¥¤¥ÉÍøÍÑÎÁ¡§700±ß
¡¡¡¡Æþ¾ì¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡§
¡¡¡¡¡¡Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë3,200±ß
¡¡¡¡¡¡Ãæ¿Í¡Ê12～17ºÐ¡Ë2,100±ß
¡¡¡¡¡¡¾®¿Í¡Ê4～11ºÐ¡Ë1,700±ß
¡¡¡¡¡¡3ºÐ°Ê²¼¡¡ÌµÎÁ
¡¡[ÈÎÇä¾ì½ê] ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥ºTOKYO¡Ê£±³¬¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー
¡¡[Æþ´Û¸å¤Ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾ì½ê] £±³¬¥·¥ç¥Ã¥×¡¢£³³¬¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¢£³³¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥¸¥ª
¡¦Á°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡²»À¼¥¬¥¤¥ÉÍøÍÑÎÁ¡§700±ß
¡¡¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É¤ÈÆþ¾ì¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î¥»¥Ã¥È·ô¡§
¡¡¡¡¡¡Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë3,580±ß
¡¡¡¡¡¡Ãæ¿Í¡Ê12～17ºÐ¡Ë2,590±ß
¡¡¡¡¡¡¾®¿Í¡Ê4～11ºÐ¡Ë2,230±ß
¡¡¡¡¡¡3ºÐ°Ê²¼¡¡ÌµÎÁ
¡¡[Á°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È] ¼¡¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÁ°Çä¤ê¥»¥Ã¥È·ô¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://smallworlds.tokyo/
[Á°Çä¤ê·ô¤Î¼õÉÕ] ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥ºTOKYO¡Ê£±³¬¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー
¢£ ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥ºTOKYO
ÅìµþÍÌÀ¤Ë¤¢¤ëÁíÌÌÀÑ7,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡£¥µ¥¿ー¥óV·¿¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¡Ö±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¡×¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢Î¹µÒµ¡¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡Ö´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢£¹¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Àº¹ª¤Ê¡ÖÆ°¤¯¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ºî¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥ºTOKYO
±Ñ¸ìÉ½µ¡§SMALL WORLDS TOKYO Miniature Museum
Ãæ¹ñ¸ìÉ½µ¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ë¡§东µþÌÂ你À¤³¦ÇîÊª馆
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û9:00~19:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì18:00¡Ë
