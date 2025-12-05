ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡Ö¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÈÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ª¸¶Í§µª¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®3-2-10¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¼çÍ×Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ù¥ë¼Ò¡×¡Ë¤È¿·¤¿¤ËÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï2011Ç¯¤è¤ê³¤³°¤ÎÃøÌ¾¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÄó·È¤·¡¢°ìÈÌÅê»ñ²È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬º¤Æñ¤Ê±¿ÍÑÀïÎ¬¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤â¼èÆÀ¤·¡¢¼è°·¥Õ¥¡¥ó¥É¿ô¤Ï12ËÜ¤Ø¤È³ÈÂç¡£¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀìÌç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬³èÍÑ¤¹¤ë±¿ÍÑ¼êË¡¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÎÅþÍè
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÆÉ¾²Á¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¡¢¶âÍø¤ÎÀµ¾ï²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤ÊÑ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ë¼Ò¤È¤ÎÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤Ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
ÆüËÜ¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢½¾Íè·¿¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¼Á¥ê¥¿ー¥ó¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¾å¾º¤ä»Ô¾ìÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°¡¦ºÄ·ô¤ÎÁÐÊý¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢»Ô¾ì¤Î¾å¾º¡¦²¼Íî¤¤¤º¤ì¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¼ý±×µ¡²ñ¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î½ÀÆðÀ¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¡¦¥·¥çー¥ÈÀïÎ¬¡¢ÁêÂÐ²ÁÃÍÀïÎ¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥óÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÏÄ¤ß¤ä¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼ý±×¸»¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì´Ä¶¤Ï²Á³Êº¹¤äÈó¸úÎ¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤¬ºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¶ÉÌÌ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢²¤ÊÆ¤ËÈæ¤ÙÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ñÆâ±¿ÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±¿ÍÑ¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÍ¸ú¤ÊÍýÍ³
¥Ù¥ë¼Ò¤ÏÆüËÜ³ô¥í¥ó¥°¡¦¥·¥çー¥ÈÀïÎ¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¶¯¤ß¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯Í¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊ¬ÀÏ
¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¤ä»ñËÜÀ¯ºö¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤ÊÑ³×¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤ë±¿ÍÑ
»Ô¾ì¤Î¾å¾º¶ÉÌÌ¡¦Ä´À°¶ÉÌÌ¤ÎÁÐÊý¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÎÏ
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤¸½ºß¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ë¼Ò¤Î±¿ÍÑ¤ÏÆÃ¤Ë¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¤ÈÅö¼Ò¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹ñÆâÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¼Ò¤Î±¿ÍÑÎÏ¡¦±¿ÍÑÅ¯³Ø¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¹ñÆâ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó·È²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÓ¥öÃ«Áï
ÀßÎ©¡§2023Ç¯8·î
ÅÐÏ¿¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3455¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
URL¡§https://ja.bell-investments.jp(https://ja.bell-investments.jp)
https://prtimes.jp/a/?f=d174355-5-0033f44c05832e9d914778628504df13.pdf
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶ÈËÜÉô¡¡¼íÌî¡¡ÃÓÈª
TEL 03-6225-2745¡¡info@airssea.co.jp
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡¡¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè33¹æ