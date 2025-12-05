¡Ò2025Ç¯ÅÙÂè2²ó¡¡Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ó¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡ÖÄÂ¾å¤²¡×Êý¿Ë¤È´ë¶È¸½¾ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×ÄÂ¾å¤²¼Â»Ü´ë¶È¤ÎÌó6³ä¤¬¡Ö¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¡¡Green(¥°¥êー¥ó)¤ÈDigital(¥Ç¥¸¥¿¥ë)¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥©ー¥Ð¥ë GDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢½êÄ¹¡§Ê¿ÎÉ³Ø¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙÂè2²ó¡¡Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤È¤â¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤«¤éÂ³¤¯¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤Î³È½¼¤ä¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÎÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±ÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤ÎÁÏÀß¡¦¶¯²½¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»Ù±çºö¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤Ç¤â¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤ÎºÆÅê»ñ¤È´ë¶È¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤Î½ÅÍ×À¤¬·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤Î¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¤òËèÇ¯1¡óÄøÅÙÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡×Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤Ï¶áÇ¯¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¾õ¶·¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
£±.ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï3³ä
¶áÇ¯¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²µÄÏÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢
¡¡À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤â¿Ê¤àÃæ¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¼Â»ÜÎ¨¤ÎÊÑ²½¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë
£².ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¤äÍø±×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤¬4³ä
¡¡°ìÊý¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿´ë¶È¤Ï´û¤ËÇä¾å¡¦Íø±×¤ÎÁý²Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¡£
¡¡ÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ï»ö¶È¼«ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤äÍø±×³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë
£³.Ìó6³ä¤¬ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú
¡¡ÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢
¡¡ÄÂ¾å¤²¤ÎÌÜÅª¤ä¼«¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡Û
¡¦Ä´ºº¼çÂÎ¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥©ー¥Ð¥ë GDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î16Æü～2025Ç¯10·î17Æü
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡¡ ¡§Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô
¡¦Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢²óÅú¤òÊ¬ÀÏ
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡¡ ¡§1,464¿Í
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¡Ú¥Õ¥©ー¥Ð¥ë GDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Û¤È¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q1.¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên=1,464¡Ë
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÄÂ¾å¤²¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯1·î°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬15.4¡ó¡¢¡Ö2025Ç¯°ÊÁ°¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬50.9¡ó¤È¡¢6³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À33.7%¤Î´ë¶È¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ÄÂ¾å¤²¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÊó¹ð¢¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬14.3¡ó¡¢¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ï¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤¬41.7%¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ï56.0%¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤è¤êÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ÐºÑ²óÉü¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë·Á¤ÇÂç´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ²óÉü¤ÈÄÂ¾å¤²¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤â¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¤¹À¼¤¬·ÐºÑ³¦¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²µÄÏÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë½¾Íè¤«¤éÂ³¤¯¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤Î³È½¼¤ä¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±ÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼Â»ÜÎ¨¤ÎÊÑ²½¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ö¥ëー¥ì¥Ýー¥È 2024Ç¯9·î¹æ
https://www.forval.co.jp/consulting/pdf/bluereport_mini_202403.pdf
Q2.ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡Ên=510¡Ë
Q3.ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£(n=1,013)
¡¡Q1¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¤äÍø±×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×(39.9%)¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Ìó4³ä¤òÀê¤áºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡×(24.1%)¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ê17.6¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¶È³¦¤ÎÆ°¤¤äÄÂ¾å¤²¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¤¹¤ë°ÊÁ°¤ËÇä¾å¡¦Íø±×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÄÂ¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Q1¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¿ä¿Ê¡×(38.2%)¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²Á³Ê²þÄê(ÃÍ¾å¤²)¡¦²Á³ÊÅ¾´¹¤Ë¤è¤ëÍø±×²þÁ±¡×(36.8%)¡¢¡Ö¼è°úÀè¤È¤Î²Á³Ê¸ò¾Ä¡×(32.2%)¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·òÁ´¤Ê·Ð±Ä¤È¤È¤â¤ËÇä¾å¡¦Íø±×¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¸¶»ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì´ðÄ´¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼è°ú´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Q4.ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡Ên=970¡Ë
Q5.ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£(n=970)
Q6.ÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ð±Ä¤ä½¾¶È°÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£(n= 409)
¡¡ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤äËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡×¤¬73.6%¤È·²¤òÈ´¤¤¤ÆÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤ä¶È³¦¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡×(38.2%)¡¢¡Ö·Ð±ÄÍýÇ°¤äÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×(17.9%)¡¢¡ÖºÎÍÑ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡×(17.3%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×(34.0%)¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(23.8%)¤È¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¸ú²Ì¤ò¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Ìó6³ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤òÌä¤¦¤È¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬85.6¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¡¢¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿²óÅú¼Ô¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍýÍ³¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÌÜÅª¤ä¼«¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¾ðÊó¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾¶È°÷¤¬ÄÂ¾å¤²¤Î°ÕµÁ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤º¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤äÎ¥¿¦Î¨Äã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÌÜÅª¤ÈÉ¾²Á¡¦¶ÈÀÓÏ¢Æ°À¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅ°Äì¤¹¤Ù¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Ð¥ë GDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê½êÄ¹
Ê¿ÎÉ ³Ø¡Ê¤¿¤¤¤é¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡Ë
¡¡
¢£·ÐÎò
1992Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¤ËÆþ¼Ò¡£¶å½£»ÙÅ¹¤Ç¤ÎÀÖ»ú·Ð±Ä¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë
¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¿·µ¬Î©¤Á¾å¤²¡¢
Á´ÂÎÅý³ç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿ÃæÎ©¤ÎÆÈÎ©µ¡´Ø¡Ö¥Õ¥©ー¥Ð¥ëGDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê¡×¤Î½éÂå½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Çò½ñ¡Ö¥Ö¥ëー¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÎÈ¯´©¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿DX¡¢GX¤Î¹Ö±é¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎGDX¤òÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡¡ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ø¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¼Â»ÜÍýÍ³¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÄÂ¾å¤²Î¨¤ä¤½¤Î¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌó3³ä¤Î´ë¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÇä¾å¤äÍø±×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤¬Ìó£´³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂ¿¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤ò¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñÅª¤ÊÍ×ÀÁ¤È¤·¤ÆÄÂ¾å¤²°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¾®´ë¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Î½¾¶È°÷³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò½¾¶È°÷¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸¶»ñ¤ò¤¤¤«¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ä´ºº¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥©ー¥Ð¥ë GDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê¤È¤Ï
¡¡ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëË¡¿Í¤Î99%°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¡£¤³¤ÎÃæ¾®´ë¶È1¼Ò1¼Ò¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ÆüËÜ¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î1¤Ä¤ËGreen(¥°¥êー¥ó)¤ÈDigital(¥Ç¥¸¥¿¥ë)¤ò³èÍÑ¤·´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ëGDX(Green Digital transformation)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©ー¥Ð¥ëGDX¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎGDX¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢³Æ¼ï¥ì¥Ýー¥È¤äÏÀÊ¸¡¢Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¡¢À¤¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎGDX¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤ä¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢À¤¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎGDX¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
HP:https://gdx-research.com/