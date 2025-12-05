¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡¢¹ñÆâ·ÀÌó·ï¿ô50Ëü·ï¤òÆÍÇË¡ª
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇCO2ÇÓ½Ð¤Î¤Ê¤¤ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê²Á³Ê¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅÅÎÏ·ÀÌó·ï¿ô¤¬50Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ1,137¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¾å°Ì40¼Ò¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿[1]¡£2021Ç¯¤ÎÆüËÜ»²Æþ¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ç¤¹¡£
[1] ¥Çー¥¿½ÐÅµ¡§»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£ÅÅÎÏÄ´ººÅý·×É½¡Ú3-(1) ÅÅÎÏ¼ûÍ×¼ÂÀÓ¡Û¤Î2022Ç¯1·î¤«¤é2024Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ÎÄã°µÅÅÅô¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¡ÊkWh¡Ë¡ÖÅÅÎÏ²ñ¼Ò¾å°Ì40¼Ò¡×¤Ï2024Ç¯1·î～2024Ç¯12·î¤ÎÄã°µÅÅÅô¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¹ç·×ÃÍ¤Î¾å°Ì40¼Ò ¡¢¡ÖÀ®Ä¹Î¨¡×¤Ï¡Ö2024Ç¯1·î~12·î¤ÎÄã°µÅÅÅô¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¹ç·×ÃÍ¡×¤È¡Ö2023Ç¯1·î~12·î¤ÎÄã°µÅÅÅô¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¹ç·×ÃÍ¡×¤ò¡Ö2022Ç¯1·î~12·î¤ÎÄã°µÅÅÅô¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¹ç·×ÃÍ¡×¤Ç³ä¤ê»»¤·¤Æ·×»»
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ーÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ È¥¤Î¥³¥á¥ó¥È:
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó50Ëü·ï¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æü¡¹¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¤ÎÅÅµ¤¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¡ÉÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¡ØLOVE & POWER¡Ù¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Î³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤Ëº¬¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÁªÂò¡É¤«¤é¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â²ÃÂ®¨¡¨¡¾®Çä¸ÜµÒ1,000Ëü·ï¤òÆÍÇË
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î8¤«¹ñ¤Ç¾®Çä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤Î¾®Çä¸ÜµÒ¿ô1,000Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤ÎÂ®¤¤»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Î³ÈÂç¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡¢À¤³¦¤Î·ÀÌóÀ¤ÂÓ¿ô¤¬1,000Ëü·ï¤òÆÍÇË(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000087134.html)
Kraken¤¬»Ù¤¨¤ë¡ÈÄ¾´¶Åª¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¡É¤ÊÅÅÎÏÂÎ¸³
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àKraken¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¡¦ÎÁ¶â³ÎÇ§¡¦³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¡¦¿®ÍêÀ¡¦¥¹¥Ôー¥É¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÊ¸²½¤¬À¸¤à¹â¤¤¿®Íê¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¨¡Google¥ì¥Ó¥åー4.4
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤ÎÃæ¿´¤Ë·Ç¤²¡¢·ÀÌó¸å¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë»Ù»ýÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Google ¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï4.4¤Î¹âÉ¾²Á¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÊØÀ¡¦¿®ÍêÀ¡¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Â·¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤È¡¢½ÀÆð¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÊ¸²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Î¿ôÃÍ¤Ï2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ï
¡ÖLOVE & POWER¡×¨¡¤ªµÒ¤µ¤Þµ¯ÅÀ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢LOVE & POWER¡Ê»×¤¤¤ä¤ê¡ß¼Â¹ÔÎÏ¡Ë¤ò¹ÔÆ°¸¶Â§¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤ÎÀº¿À¤òÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ä¼Ò²ñ³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦Ê¸²½¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤ë´ë¶È¡É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿®Íê¡¦Æ©ÌÀÀ¡¦¼«Î§À¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Great Place To Work(R) Institute Japan¤è¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×Ç§Äê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î¸Ø¤ê¤È¾ðÇ®¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¿®Íê¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100Ëü·ï¤ÎÌ¤Íè¤Ø¨¡¨¡ÆüËÜ¤ÎºÆ¥¨¥Í¤ò¡ÈÆü¾ï¤ÎÁªÂò»è¡É¤Ë
º£²ó¤Î50Ëü·ïÆÍÇË¤Ï¡¢ºÆ¥¨¥Í¤¬¡Ö´Ä¶¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁªÂò¡×¤«¤é¡ÖÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¼ÂÅª¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¡×¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶¦´¶¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆ¥¨¥Í¿ä¿Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£100Ëü·ï¤Î¼¡¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢²È·×¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▶︎¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://octopusenergy.co.jp/blogs/oejp-powers-500k-customers
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥°¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤«¤é±Ñ¹ñ¤Ç»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢»ö¶È³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«9Ç¯¤ÇÀ¤³¦¤Ç1,000Ëü°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¤Î8¤«¹ñ¤ÇÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÅìµþ¥¬¥¹¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖTG¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://octopusenergy.co.jp/
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§https://octopusenergy.co.jp/blogs