¥«¥Ê¥êー¡¢¥·¥êー¥ºC¤ÇÌó40²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£¡ÉVertical AI¡É¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®
¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡ØÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤ÈAI¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ê¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ Âóµ±¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºC¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌó40²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¼Â»Ü¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ºA¡¢B¤ËÂ³¤º£²ó¤â¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Angel Bridge¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬Åê»ñ²È¤È¤·¤ÆWiLµÚ¤Ó¤ß¤º¤Û¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤É¤«¤é³ô¼°¤Ë¤è¤ëÌó30²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í»»ñÅù¤Ë¤è¤ëÌó10²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤â¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤êÎß·×Ä´Ã£¶â³Û¤ÏÌó80²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡ØÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥«¥Ê¥êー(CANARY)¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëVertical SaaS¡Ö¥«¥Ê¥êー¥¯¥é¥¦¥É(CANARY Cloud)¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥«¥Ê¥êー(CANARY)¡×¤ÏÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô550Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤ÎÍ¥¤ì¤¿UI/UX¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ーÉ¾²ÁNo.1¤Î¡ú4.8¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(*)¡£
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëVertical SaaS¡Ö¥«¥Ê¥êー¥¯¥é¥¦¥É(CANARY Cloud)¡×¤Ï¡¢CRM¡Ê¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ëµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ¾ìÌ©Ãå¤«¤éÂç¼ê¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤È¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¶ÈÌ³¤¬º¬¶¯¤¯»ÄÂ¸¤·¡¢AI³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Vertical SaaS¤ò²ð¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¥Çー¥¿À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇAI¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥æー¥¶ー¡¦Êª·ï¡¦¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¹çÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÈVertical AI¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¤±¤ëËÄÂç¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥³¥¢¶ÈÌ³¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼ÔÂÎ¸³¤â¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³«È¯ÂÎÀ©¤äµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ê¤ÉAI¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÍÍ¤ÎDX¤ÈAI¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô: 2025Ç¯11·î»þÅÀ¡£¥æー¥¶ーÉ¾²ÁNo.1: App ApeÄ´ºº¡£ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡Ê·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô1Ëü°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢Google Play¡¢App Store¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¾å¤Î¥æー¥¶ーÉ¾²Á¡Ê¥ì¥Ó¥åー¥ìー¥È¡Ë¤¬No.1
¥·¥êー¥ºC Åê»ñ²È°ìÍ÷
- Angel Bridge
- WiL
- ¤ß¤º¤Û¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤Û¤«
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ê¥êー ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ê¥êー
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò º´¡¹ÌÚ Âóµ±
½êºßÃÏ : ¢©108-0073 ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-5-19 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー27³¬
ÀßÎ© : 2018Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ :
¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È¡Ö¥«¥Ê¥êー(CANARY)¡×¤ÎÄó¶¡
¡¦SaaS»ö¶È¡Ö¥«¥Ê¥êー¥¯¥é¥¦¥É(CANARY Cloud)¡×¤ÎÄó¶¡
¡¦DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È : https://corp.canary-app.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó : https://corp.canary-app.jp/career/
¢§»²¹Í¡§2025Ç¯8·î¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¿·¥ª¥Õ¥£¥¹