¥¦¥Õ¥ë¤¬»²²è¤¹¤ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¢ÄÅÇÈÈï³²ÇÄ°®¤Ë¸þ¤±ËÉºÒ¥É¥íー¥ó¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü

³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Õ¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±àÅÄ ¿ò»Ë¡¢°Ê²¼ ¥¦¥Õ¥ë¡Ë¤¬»²²è¤¹¤ë¡Ö¤¹¤µ¤ß¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¼ÂÁõ²½»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ëÄÅÇÈºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ¥É¥íー¥ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÏÂ²Î»³¸©¤¹¤µ¤ßÄ®¡¦¶úËÜÄ®¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¾å²èÁü¡§¼«Æ°¹Ò¹Ô¥É¥íー¥ó¡¢±¦¾å²èÁü¡§¼«Æ°¹Ò¹Ô¥É¥íー¥ó¤ÎÈô¹Ô¤ÎÍÍ»Ò
º¸²¼²èÁü¡§¼«Æ°¹Ò¹Ô¥É¥íー¥ó¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±è´ßÉô¤ÎÍÍ»Ò
±¦²¼²èÁü¡§¼«Æ°¹Ò¹Ô¥É¥íー¥ó¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¤¹¤µ¤ß¤·¤ë¤Ù¡×
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¹¤µ¤ßÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¿»¿å¥¨¥ê¥¢¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤ä¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤Î¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ôµ¡´Ø¤¬Æ±¤¸¾ðÊó¤òÂ¨»þ¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ¥É¥íー¥ó¤Î¼«Æ°¹Ò¹Ô¤ä±¿¹ÒÀ©¸æ¤ò»Ù±ç¡£ÄÅÇÈ¤Î¿»¿å¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±è´ßÉô¤ò¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¥¦¥Õ¥ë¤Î¡Ö¤¹¤µ¤ß¤·¤ë¤Ù¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ä¼«±ÒÂâ¤ò´Þ¤àÊ£¿ôµ¡´Ø¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ
ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¿»¿åÈï³²¤òÁÛÄê¤·¡¢¤¹¤µ¤ßÄ®¡¦¶úËÜÄ®¤Î±è´ß°è¤ò¥É¥íー¥ó¤¬¼«Æ°¹Ò¹Ô¤ÇÌó11km¤Î¥ëー¥È¤òÈô¹Ô¤·¡¢±è´ßÉô¤Î¾õ¶·¤òÅÀ¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥¦¥Õ¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¡ÖCUCON¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ö¤¹¤µ¤ß¤·¤ë¤Ù¡×¾å¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó¼«±ÒÂâ¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê±ÇÁü¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹°èÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â±¿ÍÑ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¾å¡¦±¦¾å²èÁü¡§¼«Æ°¹Ò¹Ô¥É¥íー¥ó¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¤¹¤µ¤ß¤·¤ë¤Ù¡×
º¸²¼¡¦±¦²¼²èÁü¡§¡Ö¤¹¤µ¤ß¤·¤ë¤Ù¡×¤Ç±è´ßÉô¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò
¼Â¾Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤¡×¤ä¡ÖÆ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º£¸å¤Î¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÒ³²»þ¤Î¾ðÊó¶¦ÍÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡×¤ä¡ÖÂ¾¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¼ÂÁõ²½»Ù±ç»ö¶È¡×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/19297/table/254_1_bbfa0f3e268df0315ba43924b2186870.jpg?v=202512051129 ]
¥¦¥Õ¥ë¤Ï2018Ç¯10·î¤ËÏÂ²Î»³¸©¤ËµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·ÏÂ²Î»³¸©Æâ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÏÂ²Î»³¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñÌó40¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎDX²½»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤µ¤ßÄ®¤Ç¤ÏÆ±¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦¶µ°é¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤È¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±»²²Ã·¿¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈòÆñ·±Îý¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈòÆñ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤äÄÅÇÈ¿»¿åÁÛÄê¥Çー¥¿¤Ê¤É¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÄó°Æ¤ò¼Â»Ü¡£Íâ2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î¶µ¼¼¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ë¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âDX»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£²½¤Ë¸þ¤±¤¿Á´ÂÎÀß·×¤ä¥µー¥Ó¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Çー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¹¤µ¤ß¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤È¤Ï
¤¹¤µ¤ß¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯8·î¤Ë¤¹¤µ¤ßÄ®¤ò´Þ¤à7ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Â¤·¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤¹¤µ¤ßÄ®¤Î¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ¤ä´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¡¢¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Õ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://uhuru.co.jp/
¥¦¥Õ¥ë¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤È±¿ÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤ò¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ä»º¶È¤ÎDX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ä¥¹¥Þー¥È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿Î®ÄÌ¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤ÈÉ¸½à²½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢IoT¡ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£