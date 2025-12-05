¡Ò³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡ÓÅÁÅýµ»½Ñ¤È¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤È¤Ï¡© ¿¼ß·Ä¾¿Í»á¤¬¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤Î²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZANAT¡×¤È¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¿¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¼ÅÄ ¸¬¡Ë¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥¿¥¹¡¦ÀÄ»³Å¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤Î¼êÄ¦¤êÌÚ¹©²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZANAT¡Ê¥¶¥Ê¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
´ë²èÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ZANAT¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¯¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ZANAT¤Î¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥Ï¥ó¡¦¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á»á¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿¼ß·Ä¾¿Í»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÂÙµð»á¤È¥¢¥¯¥¿¥¹¤Î²È¶ñ¥Ð¥¤¥äーÌî¸ýÎé¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë¡¢ZANAT¤È¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¬±¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅÁÅýÌÚÄ¦¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZANAT¡×
ZANAT¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢19À¤µªËö¤ËÁÏÀß¼Ô¤ÎÁ½ÁÄÉã¥¬¥Î¡¦¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á¤¬Àè¶îÅª¤ÊÌÚÄ¦¤êµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ÈÅÁÅý¤Ï£´À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Âî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÈÆÈ¼«À¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2017Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ZANAT¤Ï¿¼ß·Ä¾¿Í¡¢¥â¥Ë¥«¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Î¥ë¥²¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Íµ»¤È¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZANAT¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é
Ê¶Áè¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤òºÆ¶½¤·¤¿ZANAT
¡Ê±¦Â¦¡ËZANAT¤Î¥ªー¥Êー¡¢¥ª¥ë¥Ï¥ó¡¦¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á»á
ÆüËÜ¤Ç¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ÏÇö¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤Ï¥Ð¥ë¥«¥óÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºZANAT¤Î¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á»á¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾Ò²ð¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á½ÁÄÉã¤¬¥Ð¥ë¥«¥óÈ¾Åç¤ËÅÁ¤ï¤ëÌÚÄ¦µ»½Ñ¤ò¹ñÆâ¤Ë¹¤á¤¿¤³¤È¡¢°ì²È¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ä1990Ç¯Âå¤Î¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤È¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²È¶È¤È¤·¤ÆÌÚÄ¦¤ê¹©·Ý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ¤¬ºÆ·ú¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ÏÊÑ²½¤·¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ÈÅÁÅýÅª¤ÊÌÚÄ¦¤ê¹©·ÝÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£²È¶È¤Ï¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á»á¤Î·»¤¬·Ñ¤®¡¢Èà¼«¿È¤Ï¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ò¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¥â¥À¥ó¤µ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2016Ç¯¤Ë¶ä¹Ô¤òÂà¿¦¡£·»¤È¶¦¤Ë¡ÖZANAT¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²Á°¤Î¥¹¥Äー¥ë
À©ºî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä¦¹ïÅá
¿¼ß·»á¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¡ÖMade in Local¡×¤Î»ÑÀª¤È¡¢¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¤·ÁÈþ
¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¸å¡¢¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á»á¤¿¤Á¤Ï¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀ©ºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÃµ¤¹¤Ê¤«¡¢¿¼ß·Ä¾¿Í»á¤ØÂÇ¿Ç¤·¡¢2022Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥íー¥Í¡×³«ºÅÃæ¤Ë¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ø¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿¼ß·»á¤Ï¡¢ZANAT¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¿¼¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤òË¬¤ì¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·°ã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¿¼ß·»á¡£
À©ºî²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ÞÌÌ¤ÇÅÏ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÄ¦¤êÊý¡×¤Þ¤Ç»ØÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼ß·»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ZANAT¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¿¼ß·»á
¿¼ß·»á¤Ï¡¢ZANAT¤ÎÌÚÄ¦µ»½Ñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤â¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÁÇºà¤ÎÄ´Ã£¤ä²Ã¹©¡¢Î®ÄÌ¤ËÂ¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬»È¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ZANAT¤Ï¥Ü¥¹¥Ë¥¢»º¤Î¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ä¥Á¥§¥êー¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÎÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿¦¿Í¤¬²Ã¹©¡¦À½ºî¤ò¹Ô¤¦¡ÖMade in Local¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ß·»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤«¤ÄÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿¼ß·»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÆ¬¤ò»È¤¦¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ê»Å»ö¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¿Í¤Î¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ZANAT¤È¤Î¶¨¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÂ¤·Á¤òÁÏ¤ê½Ð¤»¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î°Õ¿Þ¤ò¿¦¿Í¤¬µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ÎÁÏÂ¤À¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á»á¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿¦¿Í¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Ë¤è¤ë¼ãÊÖ¤ê¤ä¡¢Ã¼ºà¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ñ¥¿ー¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡×¤òÂÎ·Ï²½¤¹¤ë»î¤ß¤â¾Ò²ð¤·¡¢ZANAT¤Î²È¶ñ¤Ï¼ÂÍÑÀ¤È¡Ö¥¢ー¥È¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥¿¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤Ê¸²½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥¯¥¿¥¹¤ÎÌî¸ýÎé¤¬¡¢ZANAT¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¯¥¿¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤Ê¸²½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤ä»Ô¾ì¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎZANAT¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥¢¥¯¥¿¥¹¤Ïº£¸å¤â¡¢Êª¸ì¤äÅ¯³Ø¤òÇØ·Ê¤Ë»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÄó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë²èÅ¸¡¡¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤¬°é¤ó¤À¡¢100Ç¯¤Î¼êÄ¦¤ê¤ÎÊª¸ì¡ãZANAT¡ä
¡¦ ²ñ´ü¡§ 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ
¡¦ ²ñ¾ì¡§ ¥¢¥¯¥¿¥¹¡¦ÀÄ»³Å¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-12-28 1F¡Ë
¡¦ ±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00 - 19:00
¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤ÈÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ZANAT¡£´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢¿¨¤ì¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯ZANAT¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ZANAT¡Ê¥¶¥Ê¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÈ¯¤Î¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÌÚÄ¦¤êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÌÚ¹©²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖZANAT¡×¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¸ì¤Ç¡Ö¹©·Ý¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¶Áè¤ÎÃæ¤ÇÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¼êÄ¦¤ê¤Îµ»½Ñ¤ò¼é¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°ÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÈÆÈ¼«À¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÀµ¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ZANAT¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¡¢19À¤µªËö¤ËÁ½ÁÄÉã¥¬¥Î¡¦¥Ë¥¯¥·¥Ã¥Á¤¬¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡á¥Ï¥ó¥¬¥êーÄë¹ñ¤ÇÀè¶îÅª¤ÊÌÚÄ¦¤êµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÅÁÅý¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬1919Ç¯¤Ë¥³¥ó¥¸¥Ä¤Ë²ÈÂ²¤Î¹©Ë¼¤ò³«Àß¤·¡¢ZANAT¤Ï¸½ºß¡¢4À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼êÄ¦¤ê¤Î²È¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀ½Â¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZANAT¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²È¶ñ¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¡¢·Ý½ÑÀ¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÆâÊñ¤·¤¿¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÂ£¤êÊª¡×¤Ç¤¹¡£
¿¼¤¤Îò»Ë¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿¦¿Íµ»¡¢¤½¤·¤Æ³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¼êºî¶È¤ÇÌÚÌÜ¤òÄ¦¤ë¤³¤È¤ÇÌÚºà¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Êºî¶È¤¬Èà¤é¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡https://zanat.org/
