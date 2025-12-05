2026Ç¯ÅÙÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î ¹ç³Ê¼ÂÀÓNo.1¢¨¡¡¤Î¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¤¬ Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×Å°ÄìÊ¬ÀÏ¥»¥ß¥Êー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡¦AOÆþ»îÀìÌç½Î¤Î¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡Ê±¿±Ä¡§Loohcs³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Îæ°æ Í´µ±¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¡È¾¡¤Á¶Ú¡É¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î·¹¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯ÅÙ¤ÎÁí¹ç·¿¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë½Î¡¦Í½È÷¹»¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç (¼«¼ÒÄ´¤Ù)¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë20:00～
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡§60Ê¬¡Ü¼Áµ¿±þÅú
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë
ÆâÍÆ
- ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥° & ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹º£Ç¯ÅÙÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¤Î·¹¸þ¤È¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¡£
- ¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë»öÎã¾Ò²ðÊ£¿ô¤Î¹ç³Ê¼Ô»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤ä³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡£¢ª ¡Ö¤É¤³¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
- ¤Þ¤È¤á¹ç³Ê¼Ô»öÎã¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÈËÜ¼ÁÅª¤Ê°ã¤¤¤òÀ°Íý¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÄó¼¨¡£
- ¼Áµ¿±þÅú¼õ¸³À¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤É¤Á¤é¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£»öÁ°¼ÁÌä¤â¼õÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý
2027Ç¯ÅÙÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¹â¹»À¸
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÎºÇ¿··¹¸þ¤ò¥×¥í»ëÅÀ¤ÇÇÄ°®¤·¤¿¤¤Êý
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡È¾¡¤Á¶Ú¡É¤Îºî¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
Ãµµæ¡¦²Ý³°³èÆ°¡¦¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ÎÊý¸þÀ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý
¤ª¿½¤·¹þ¤ß
Peatix¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
URL¡§https://peatix.com/event/4728155/
https://peatix.com/event/4728155/
ÅÐÃÅ¼Ô¡¦Îæ°æ Í´µ±¡ÊLoohcs³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ë
SFC¡¦FIT¡¦Ãæ±ûË¡³ØÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´»ØÆ³¤Ë¼ÂÀÓ¡£¼õ¸³Æ°¸þ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¿¼¤¯ÇÄ°®¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÄêÉ¾¡£
¡¦³Æ¹»¼Ë ¹»¼ËÄ¹¡¿¶µÌ³¥êー¥Àー 3Ì¾
Ãæ±ûÂç³Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ë¸½¾ì¤ÎÀìÌç²È¡£¼ÂºÝ¤Î¹ç³Ê»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³Ø½¬¡¦ÌÌÀÜ¡¦»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡£
Loohcs»Ö½Î¤È¤Ï
Loohcs»Ö½Î¡Ê¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡Ë¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊµìAOÆþ»î¡ËÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÆñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¤ÏËèÇ¯100Ì¾°Ê¾å¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï136Ì¾¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¹ç³Ê¼Ô¤ÎÌó2.3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Loohcs»Ö½ÎÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³¤Ï¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¿Í¿ô¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¿Ø¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¤Î¹ç³Ê·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¾®ÏÀÊ¸¡¦ÌÌÀÜÂÐºö¤«¤é½Ð´ê½ñÎàºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÉÔÌÀ³Î¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÊÏ©·èÄê¤ò»Ù±ç¡£ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ØÆ³¤ÎÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Loohcs³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Âç³Ø¶µÍÜ¥ì¥Ù¥ë¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥Ä³Ø½¬¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ç³è¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¤Î2ËÜ¤òÃì¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡ÖÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÁÏ¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Îæ°æ Í´µ±
½êºßÃÏ¡§150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®16-12 ºùµÖ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥ë 3³¬¡Ê½ÂÃ«ËÜ¹»¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§https://loohcs.co.jp/