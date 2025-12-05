³¤³°ÃøÌ¾¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è°·¤¦¡Ö¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ô¡×¤ÈÈÎÇäÄó·È¡¡¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¡×¡Ë¤ÈÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤Î¹â¤¤³¤³°¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÈÎÇä»Ä¹â¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÅê»ñ±¿ÍÑ¶È¼Ô¤¬±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡§À¤³¦¤òÃÎ¤ë¡ÖÌÜÍø¤¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°ÕµÁ
¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÃøÌ¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò´ÓÅ°¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ IFA¶È¼Ô¤È¤ÎÄó·È¿ô¤ÏÁ´¹ñ8°Ì(*1)¤ò¸Ø¤êÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ç¤â¶È³¦Æâ¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼Á¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÜÍø¤½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ª¤è¤ÓIFA¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ë±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¸·¤·¤¤ÁªÄê´ã¤ò»ý¤Ä¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö±¿ÍÑÎÏ¡¦±¿ÍÑÅ¯³Ø¡¦ÂÎÀ©¡×¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¥Ëー¥º¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³¤³°¤ÈÆ±¿å½à¤Î¼Á¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¤Ï³¤³°¤ÎÃøÌ¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö»ÑÀª¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»ý¤Á¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍËÜ°Ì¡×¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹çÃ×¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¡¢¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¤Î»ý¤Ä¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ À¤³¦¤òÃÎ¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿Åê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤â°ìÁØ¤Î±¿ÍÑÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨(*1) ¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍÄ´¤Ù
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Îµ¬À©¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸ÄÊÌ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¤ä¾ÜºÙ¤Ê¾¦ÉÊ¾ò·ï¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¨¥¢ー¥º¥·ー¾Ú·ôÍÍ¡Êhttps://airssea.co.jp/¡Ë¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÓ¥öÃ«Áï
ÀßÎ©¡§2023Ç¯8·î
ÅÐÏ¿¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3455¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
URL¡§https://ja.bell-investments.jp