¥ª¥ê¥³¡¢¡Ö£Ó£ï£æ£ô£Â£á£î£ë ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×£²£°£²£µ¡×¤Ë¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/383_1_063407c546b058b85f5de85a5d932922.jpg?v=202512050128 ]
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇßµÜ¡¡¿¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ê¥³¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ª¤è¤Óµþ²¦¥¢¥êー¥ÊTOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ëº£Ç¯¤â¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡¢¶¦ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÃË½÷³Æ60¥Áー¥à¡¢·×120¹»¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ç¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¸½ºß¤â¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¤Ï¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë³ØÀ¸¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×
