ÁÒ¸ËDX¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖLibero Sight(TM)¡×¡£¡ÖÂè1²óÊªÎ®¡õSCMÊÑ³×¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë¤Æ½ÐÅ¸

³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò¼þÊ¿¡¢°Ê²¼¥ê¥Ù¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£±²ó ÊªÎ®¡õSCMÊÑ³×¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¡ÊStartup JAPAN EXPO2025Æâ¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖLibero Sight(TM)¡Ê¥ê¥Ù¥í¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1.½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¡§ÊªÎ®¸½¾ì¤Î¥ì¥¬¥·ー¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë°ì¼ê¤ò
¸½ºß¡¢ÁÒ¸Ë¡¦ÊªÎ®¶È³¦¤Ï¡ÖÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢DX¿ä¿Ê¤¬ÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹ ¡£
¥ê¥Ù¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢Âç¼ê·úºà¥áー¥«ー¤Î¡Ö¼êºî¶È¤ÎÈ¯À¸¡×¡Öºî¶È¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¡×¡Ö»þ´Ö¥í¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈÆÍÑ²½¤·¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡Ö¤ª¼ê·Ú¡×¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ëDX¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖLibero Sight(TM)¡×¤Ç¤¹ ¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î¥ì¥¬¥·ー¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¡¢DX¿ä¿Ê´ë¶È¤ä¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
2. ¡ÖLibero Sight(TM)¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»æ¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤ò³×¿·¤·¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー²½¡Û Î¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤ä¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢°ÂÁ´À¤Èºî¶È¸úÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¾´¶Åª¤ÊAR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡Û ºî¶È¼Ô¤¬¼¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤Ù¤¾ì½ê¡ÊÃª¡Ë¤ä¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¡¢»ë³¦¡Ê¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Î²èÌÌ¡Ë¤ËÄ¾ÀÜAR¤ÇÉ½¼¨¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°é´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢Áá´ü¤ÎÀïÎÏ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¿Í°éÀ®¤ÎÂ¨ÀïÎÏ²½¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡Û Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ê²ÔÆ¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¶µ°é¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¶µ¤¨¤ëÂ¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤ÎÉéÃ´¤âÆ±»þ¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í
¥ê¥Ù¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¤¹¤ë¡Û ²¾ÁÛ¤ÎÁÒ¸Ë´Ä¶¤Ç¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤òÁõÃå¤·¡¢AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼Â±é¡£¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Î²÷Å¬¤µ¤È¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁêÃÌ¤¹¤ë¡Û¥Öー¥¹¤Ë¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¾ïÃó¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Ø¤ÎÆ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤äÈñÍÑ´¶¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¦ÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¶¦¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤´Äó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
4. ¡ÖÊªÎ®¡õSCMÊÑ³×¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§¡ÖÂè1²óÊªÎ®¡õSCMÊÑ³×¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¡ÊStartup JAPAN EXPO2025Æâ¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～18Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥Þ¥¤¥Éー¥à¤ª¤ª¤µ¤«
¼çºÅ¡§Eight¡Ê³ô¼°²ñ¼Òsansan¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§¡Ú M19-27 ¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/mdx-lgx/
5. ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢·Ð±Ä¡¦IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼õÂ÷³«È¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹çIT´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖLibero Sight(TM)¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£