³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä ¡ß Åí»³³Ø±¡Âç³Ø ¡Öµ¯¶ÈÉô¡×¡¡¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÛ¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡Âç³ØÀ¸¤¬¥Ñ¥ó¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤éÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ò¼ÂÁ©

º£Ç¯ÁÏ¶È79¼þÇ¯¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¿·º£Î¤¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿ÅÄ½Ó²ð¡¿°Ê²¼¥À¥¤¥ä¡Ë¤Ï¡¢Åí»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤äÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤³ØÀ¸¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Öµ¯¶ÈÉô¡×¤È¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢
¥Ñ¥ó£³¼ïÎà¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î£¶Æü(ÅÚ)¡¦£·Æü(Æü)¡¦£±·î17Æü(ÅÚ)¤Î£³Æü´Ö¤Ï³ØÀ¸¼«¤éÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Á»î¿©ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¥Ñ¥ó¡× ¥À¥¤¥äÀ½¥Ñ¥óÂçºå¹âÅç²°Å¹¤ÇÅ¸³«
¥À¥¤¥äÀ½¥Ñ¥ó¹âÅç²°ÂçºåÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÛ¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î²¹¤«¤Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³ー¥Êー¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå»º¤ÎÇÀ»ºÊª¡ÖÂçºå»º¡Ê¤â¤ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÅÁÅýÌîºÚ¡×¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¾¦ÉÊ²½¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Ø¹»¡¦´ë¶È¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿©°é¤ÎÌÌ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æº£¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£»î¿©ÈÎÇäÆü
¾ì½ê¡§¡¡¡Ö¥À¥¤¥äÀ½¥Ñ¥ó¡×Âçºå¹âÅç²°Å¹¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5-1-5¡¡¹âÅç²° ÂçºåÅ¹B1¡Ë
Æü»þ¡§¡¡£±£²·î£¶Æü(ÅÚ)¡¡13¡§00-17¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·Æü(Æü)¡¡13¡§00-17¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±·î17Æü(ÅÚ) 13¡§00-17¡§00
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥é¥¤Çþ¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡¡¡¡
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¡324±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～£±£´Æü(Æü)
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§¹á¤Ð¤·¤¤¥é¥¤ÇþÆþ¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤À¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾Æ¤¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡£³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£·ò¹¯Åª¤ÊÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤·¤¢¤ï¤»¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¡324±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～£±£´Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£²£¶Ç¯ £±·î£±£´Æü(¿å)～£²£·Æü(²Ð)
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£¹³»À²½À®Ê¬¤ò´Þ¤à¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ò»È¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡£·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡¢¤«¤é¤ÀÁÛ¤¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¶¥¯¤â¤Á¹õÌª¥Ñ¥ó
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¡324±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£´Æü(¿å)～£²£·Æü(²Ð)
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§¤â¤Á¤â¤Á¤ÎµáÈî¤È¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¹õÌª¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÇò¥Ñ¥ó¤ÇÊñ¤ß¡¢ É½ÌÌ¤ò¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ¤Î´Å¤ß¤ÈÍÎ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢ìÔÂô¤Ê¤ª¤ä¤Ä¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/153_1_9550ddf5f7a17cca610ab8146d185b06.jpg?v=202512051129 ]