³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ØÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò ¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡Ù¤ËÁª½Ð
ÂÐÏÃ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂÀÅÄ ¾¢¸ã¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐBP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§°æ¸ý Å¯Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡ØÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò ¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡×Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÃíÌÜ´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÁª½Ð¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡§Ì¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡§https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÁª½ÐÇØ·Ê
¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¤Ï¡¢¹âÀÇ½AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£CRM¤äMA¥Äー¥ë¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ä¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆÃÀ¤¬°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¿·µ¬À¡§¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÂÎ¸³¤Î¼Â¸½
½¾Íè¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼«Æ°±þÅú¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¡¢Â°À¥Çー¥¿Åù¤òÊ£¹çÅª¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¹âÅÙ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤Ë¡¢¤¤¤Ä¡¢²¿¤òÆÏ¤±¤ë¤«¡×¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢LINE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¡Ê¼êË¡¡Ë¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êË¤«¤Ë
¥¯¥Ã¥ー¥ì¥¹»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏLINE¤È¤¤¤¦À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¾å¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍÀìÇ¤¤Î¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤¬Ä¾ÀÜÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥àー¥º¤ÊÂÐÏÃÂÎ¸³¤ò¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤È¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À®Ä¹´üÂÔ¡§650¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ÈÄ¥Ä¾´¶Åª¤ÊUI¤È¼ê¸ü¤¤È¼Áö¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢´û¤Ë650¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏLINE°Ê³°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅ¸³«¤äÀ¸À®AI³èÍÑ¤Î¿¼²½¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤â¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÂÀÅÄ¾¢¸ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ù¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÂÎ¸³¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡ÖÇä¤ë¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬³Î¤«¤ËÌ¤Íè¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Î¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤é¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò 2026Ç¯ÈÇ¡×´ë²è³µÍ×
¡ÚÇÞÂÎ¡Û
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É
https://trend.nikkeibp.co.jp/
¡Ú´ë²èÌ¾¡Û
Ì¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û
¡Ú³µÍ×¡Û
AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¾ÃÈñ³èÆ°¤ËÊÑ³×¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î²ÃÂ®¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¡¢ÆñÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÆüËÜ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³×¿·¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤Î¤Ï¤É¤Î´ë¶È¤«¡£À¸³è¤ä¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×¤È¿Ê²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿´ë¶È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¡£¡Ö¥³¥Þー¥¹¡×¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¡Ö³°¿©¡¦¿©¡×¡ÖÎ¹¹Ô¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥·¥Ë¥¢¡×¡Ö¶µ°é¡¦³Ø¤Ó¡×¤Ê¤É¡¢10Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ´ë¶È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÐÏÃ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³°Éô¤ÎCRM¤äMA¥Äー¥ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤ä½¼¼Â¤·¤¿±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º650¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kuzen.io/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó
