Ê¡Åç»Ô¤Ë¡È¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡É¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¡ªONESELF¡Ê¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¡ËÊ¡ÅçÅ¹¡¢12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó
¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óONESELF¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤ËÊ¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¤ËONESELFÊ¡ÅçÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ONESELF¤Ï2021Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë²ñ°÷¿ôÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢º£²ó¤ÎÊ¡ÅçÅ¹¤ÏÁ´¹ñ85Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ê¡Åç»Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÃ¦ÌÓ¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£https://salon-oneself.com/
¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥ï¥ó¥»¥ë¥ÕÊ¡ÅçÅ¹
▪️¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§
¡¦Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤ÎÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Ã¦ÌÓ¥±¥¢¤¬²ÄÇ½
¡¦ÍèÅ¹¤´¤È¤ÎÅÔÅÙ¤Ð¤é¤¤À©¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿ÌÀ³Î¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦ÎÁ¶âÊÑ¤ï¤é¤º2Ì¾Æþ¼¼¤¬¤Ç¤¡¢¿Æ»Ò¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦Í§¿ÍÆ±»Î¤È°ì½ï¤ËÅ¹ÊÞÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡¦LINEÍ½Ìó¤ÇÅöÆü¤âÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¡¢¼«Í³¼«ºß¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÍøÊØÀ
¡¦Á´¿È¡¦¥Ò¥²ÅùÌÓ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥âー¥É¤òÁª¤Ù¤ëËÜ³ÊÂç·¿Ã¦ÌÓµ¡¤òÆ³Æþ
▪️¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¥ï¥ó¥»¥ë¥ÕÊ¡ÅçÅ¹¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥ï¥ó¥»¥ë¥ÕÊ¡ÅçÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú 30Ê¬ÌµÎÁÂÎ¸³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó! ¡Û
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢30Ê¬ÌµÎÁ¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¤ÎËÜ³ÊÃ¦ÌÓµ¡¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢½é¤á¤ÆÃ¦ÌÓ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
▪️¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥ï¥ó¥»¥ë¥ÕÊ¡ÅçÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÀ¤ë¤¯À¶·é¤ÊÅ¹Æâ¡²¥ï¥ó¥»¥ë¥ÕÊ¡ÅçÅ¹
ONESELFÊ¡ÅçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥µ¥í¥óµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡¢ºÇ¿·Âç·¿Ã¦ÌÓµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖSHRÃ¦ÌÓ¡×¤È¡¢Ç»¤¤¥Ò¥²¤Ë¤â¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÖIPLÃ¦ÌÓ¡×¤Î2¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£
¤ªÈ©¤äÌÓ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÎÍýÁÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ã¦ÌÓ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç2Ì¾¤Þ¤ÇÆ±»þÆþ¼¼OK¡ª
¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÇØÃæ¤Ê¤ÉÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤Éô°Ì¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÎ¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÏÆ»Ï©¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤â¿ÍÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¡Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤È¤¤¤¦ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¼«Í³¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤Þ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ONESELF¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¥à¥ÀÌÓ¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø――
¡Ö¸ú²Ì¡¦°Â¿´¡¦ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Ê¡ÅçÅ¹¤ÎÃ¦ÌÓÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ©¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óONESELF¡Ê¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¡ËÊ¡ÅçÅ¹
½»½ê¡¡¡§Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¿Ø¾ìÄ®9-32 ¼êÄÍ¥Ó¥ë101
Ãó¼Ö¾ì¡§Å¹ÊÞÎ¢Ãó¼Ö¾ì 5ÈÖ
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00~23:00
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡§https://salon-oneself.com/shopinfo/fukushima/
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
▪️ONESELF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ
ONESELF¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¿È¶á¤ÊÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Ìµ¿Í¥µー¥Ó¥¹¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¦ÌÓ¤Î¥Ëー¥º¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Âç¼êÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤®ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶È³¦¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥»¥ë¥Õ¤ÎÀßÈ÷¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢»þÂå¤È¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥»¥ë¥ÕÊ¡ÅçÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£https://salon-oneself.com/brand/