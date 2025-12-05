¡Ú¥ß¥Î¥ó¡Û¤«¤é¤À¤ÎÀö¤¤Êý¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡Ö～½ÐÄ¥¡ªÈ©¥±¥¢¶µ¼¼～¥ß¥Î¥ó³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡×¤òÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ç³«ºÅ¡ª
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÎÉÒ´¶È©¸þ¤±¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥Î¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö-ÉÒ´¶´ü¤Ë´ó¤êÅº¤¦- È©¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¥¨ー¥ë¤ò¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤Î¡Ö¥¢¥½¥·¥¨³Á¤ÎÌÚºäÊÝ°é±à¡×¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ö¤¢¤¶¤ßÌîÇò¤æ¤êÍÄÃÕ±à¡×¤ÇÌó300Ì¾¤Î±à»ù¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö～½ÐÄ¥¡ªÈ©¥±¥¢¶µ¼¼～¥ß¥Î¥ó³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥ß¥Î¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¤ä¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¤«¤é¤À¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¡É¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö-ÉÒ´¶´ü¤Ë´ó¤êÅº¤¦-È©¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¥¨ー¥ë¤ò¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¥ß¥Î¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÉÒ´¶´ü¤ò»Ù¤¨¡¢È©¤È¿´¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö-ÉÒ´¶´ü¤Ë´ó¤êÅº¤¦-È©¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¥¨ー¥ë¤ò¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¤«¤é¤À¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ï¤¢¤ï ¤â¤³¤â¤³ ¤Ë¤³¤Ë¤³ ¤Î¤ó¡Ù¤ÎÀ©ºî¡¦ÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢ÉÒ´¶¤ÊÈ©¤È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¨ー¥ë¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/project/hada_yell/top/
¢£²áµî¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
2023Ç¯ÅÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000005551.html
2024Ç¯ÅÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000005551.html
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤ä¤µ¤·¤¤È©¥±¥¢ÂÎ¸³¡Ö～½ÐÄ¥¡ªÈ©¥±¥¢¶µ¼¼～¥ß¥Î¥ó³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡×
¡¡È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Ì¤´°À®¤ÊÍÄ»ù´ü¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ë¡¢È©¥±¥¢½¬´·¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢³¨ËÜ¥Ê¥Ó¼Ò¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö～½ÐÄ¥¡ªÈ©¥±¥¢¶µ¼¼～¥ß¥Î¥ó³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¥ß¥Î¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ï¤¢¤ï ¤â¤³¤â¤³ ¤Ë¤³¤Ë¤³ ¤Î¤ó¡Ù¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÎÂ¾¡¢¼êÍ·¤Ó¤ä¥À¥ó¥¹¡¦¥·¥¢¥¿ーÍ·¤Ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é ¡È¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤¯¤ë¤¯¤ëÀö¤¦¡ÉÆ°ºî¤ò¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤Î¤ó¡ª¡×¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±à¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢³Ð¤¨¤¿²Î¤ò²Î¤¤¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢±à»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¤Î½ªÎ»¸å¤Ï¡¢±à»ùÁ´°÷¤Ø³¨ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤´²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÈÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡É¤ä¡È¤«¤é¤À¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Àö¤¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥½¥·¥¨³Á¤ÎÌÚºäÊÝ°é±à¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¢£¤¢¤¶¤ßÌîÇò¤æ¤êÍÄÃÕ±à¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¢£Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥ß¥Î¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡Â¢ËÜ ¾½»Ò
¡¡±à»ù¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ëÆýÍÄ»ù´ü¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Ì¤´°À®¤Ê½¢³Ø´ü¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö～½ÐÄ¥¡ªÈ©¥±¥¢¶µ¼¼～¥ß¥Î¥ó³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡×¼Â»Ü³µÍ×
¡üÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§～½ÐÄ¥¡ªÈ©¥±¥¢¶µ¼¼～¥ß¥Î¥ó³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ
¡ü³«ºÅÆü¡¦¾ì½ê¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥½¥·¥¨³Á¤ÎÌÚºäÊÝ°é±à¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤¢¤¶¤ßÌîÇò¤æ¤êÍÄÃÕ±à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë
¡ü»²²Ã¿Í¿ô¡¡¡¡¡§¥¢¥½¥·¥¨³Á¤ÎÌÚºäÊÝ°é±à ±à»ùÌó40Ì¾¡ÊÇ¯Ä¹～Ç¯¾¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤¶¤ßÌîÇò¤æ¤êÍÄÃÕ±à ±à»ùÌó250Ì¾¡ÊÇ¯Ä¹¡¦Ç¯Ãæ¤Î¤ß¡Ë
¡ü¼ç¤ÊÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»/¥À¥ó¥¹¡¦¼êÍ·¤Ó/¥·¥¢¥¿ーÍ·¤Ó
¢£³¨ËÜ ¡Ø¤¢¤ï¤¢¤ï ¤â¤³¤â¤³ ¤Ë¤³¤Ë¤³ ¤Î¤ó¡Ù ¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¡Ø¤¢¤ï¤¢¤ï ¤â¤³¤â¤³ ¤Ë¤³¤Ë¤³ ¤Î¤ó¡Ù ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¡É¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£Ë¢¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦³Ú¤·¤µ¤ä¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë´î¤Ó¤òÊª¸ì¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤ï¤¢¤ï ¤â¤³¤â¤³ ¤Ë¤³¤Ë¤³ ¤Î¤ó¡Ù
³¨¡§³ÑÍµÈþ¡¡/¡¡À©ºî¶¨ÎÏ¡§³¨ËÜ¥Ê¥Ó
¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜURL¡§https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/project/hada_yell/hadacare-school/picturebook/
¡Ö¥ß¥Î¥ó¡×¤È¤Ï
¡¡1973Ç¯¡¢²½¾ÑÉÊ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ß¥Î¥ó¡×¡£¤Þ¤À¡ÖÉÒ´¶È©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥ß¥Î¥ó¤ÏÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Î¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÈ©¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡£¡×¤Ë¤Ï¡ÖÈ©¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Î´Ö¤Ë²ðºß¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÒ´¶È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤àÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÊý¤òÁÛ¤¦¿È¶á¤ÊÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤â¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¤ÏÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÆ¯¤¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÒ´¶È©¸þ¤±¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤òÈ¯Çä¡£¤ä¤µ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤µ¤âÄÉµá¤·¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¡ÖNon allergic¡Ê¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¸¶°øÊª¼Á¤ò¶ËÎÏ¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¡ÖNon toxic¡ÊÄã»É·ãÀ¡Ë¡×¡ÖNon alkaline¡Ê¼å»ÀÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢³«È¯Åö½é¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤Î¡ÖNon¡×¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤â¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/
¢£Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¢¨¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£