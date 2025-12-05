°Â¿´¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊªÎ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à baton¡¢Ãæ·ÑÍ¢Á÷¼Â¾Ú¤Î³µÍ×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÈ¯É½
¡¡ÊªÎ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à baton¡Ê°Ê²¼¡¢baton¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖÊªÎ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à baton¡×¹çÆ±µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢2026Ç¯2·î³«»ÏÍ½Äê¤Î´ë¶È²£ÃÇ·¿Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000173405.html)¢¨¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ÏÆóÉô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè°ìÉô¤Ç¤Ï»²²è³Æ¼Ò¤«¤é¡¢ÊªÎ®¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¥ê¥¹¥¯À°Íý¤Î¿ÊÄ½¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢´±Ì±¡¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡baton ¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤ÈÆüµ¢¤ê±¿¹Ô¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè°ìÉô¡Û
¢£Åìµþ³¤¾åHD¡¦¾®ÃÓ¼ÒÄ¹¡ÖÊªÎ®²ÝÂê¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¥Æー¥Þ¡×
¡¡Âè°ìÉô¤ÎËÁÆ¬¡¢Åìµþ³¤¾å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO ¾®ÃÓ ¾»ÍÎ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢baton È¯Â¤Î°ÕµÁ¤È¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤¬¡ÖÊªÎ®ÎÌ¤ÎÁý²Ã¡×¤È¡ÖÃ´¤¤¼ê¤Î¸º¾¯¡×¤ËÆ±»þÄ¾ÌÌ¤·¡¢¡ÈÊª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï°ì´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Î²ò·è¤ÏÆñ¤·¤¤¡£´ë¶È¤ä¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Ï¢·È¤Ç¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¡× ¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³¤¾å¥°¥ëー¥×¤Ï ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Î¡È¤¤¤¶¡É¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¡× ¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¶È³¦²£ÃÇ¤Î¶¨Æ¯¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢baton ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½é¤Î¥Æー¥Þ¤òÃæ·ÑÍ¢Á÷¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢Æ¯¤Êý¤Î²þÁ±¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ ¤òµó¤²¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¼Â¸½¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¾Ç»±¿Í¢¡¦¹â¶¶¼ÒÄ¹¡Ö¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÊªÎ®¶È³¦¤³¤½¡È¶¦ÁÏ¡É¤¬É¬Í×¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢À¾Ç»±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ÃÒ»á¤¬¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤È¡¢baton ¤Î³èÆ°°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡¢¹ñÆâ²ßÊª¤ÎÌó92%¤¬¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òµó¤²¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¡¦Ç³ÎÁ¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¿ô¤Ï¥Ôー¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÍ¢Á÷ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë»î»»¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¤Î¼¡¤Ë¡È2030Ç¯ÌäÂê¡É¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ÎÌó98%¤¬Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÇDX¡¦¼«Æ°²½Åê»ñ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¡¢EC³ÈÂç¤Ë¤è¤êÂðÇÛÊØ¤Ï49²¯¸ÄÄ¶¤ØÁý²Ã¡¢ºÆÇÛÃ£Î¨¤â10%¤òÄ¶¤¨¤ÆÉé²Ù¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ê¤É¡¢¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬Ê£¹çÅª¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀ¸³è¤ä·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÊªÎ®¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¶¥Áè¤«¤é¶¦ÁÏ¤Ø¡É²ÁÃÍ´Ñ¤òÅ¾´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤ä´´Àþ¤Î¶¦Æ±Í¢Á÷¡¢Ãæ·ÑµòÅÀ¤Î¶¦Í¤Ê¤É¡È¶¦ÁÏ·¿¥â¥Ç¥ë¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¸Ä¼ÒÃ±°Ì¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£É¸½à²½¤ä¥ëー¥ëÀ°È÷¤ò´Þ¤á¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öbaton ¤¬¡ÈÂ¿¿ôÂÐÂ¿¿ô¡É¤Î¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤¬¿Ê¤à¡×¤È½Ò¤Ù¡¢baton ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊªÎ®¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î·ìÎ®¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤³¤Î·ìÎ®¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢baton ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¡¦¾ëÅÄ¼ÒÄ¹¡ÖÃæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤¬Á°¿Ê¡×
¡¡Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾ëÅÄ ¹¨ÌÀ»á¤«¤é¤Ï¡¢baton ¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¿ÊÄ½¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ëÅÄ»á¤Ï¡¢Åìµþ³¤¾å¥°¥ëー¥×¤¬1879Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÊªÎ®¥ê¥¹¥¯¤òÊä½þ¤¹¤ëÊÝ¸±¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï´ë¶È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ç¶¯¿Ù¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£baton¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤ò¼´¤Ë´ë¶È´Ö¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷ÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»²²Ã´ë¶È¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Í¢Á÷ÎÌ¾å°Ì20Ï©Àþ¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢½µ¤¢¤¿¤ê1Ëü3,000ÊØÄ¶¤Î¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¡£´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÍ¢Á÷¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯À°Íý¤ä¸½¾ìÏ¢·È¤Ê¤É²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¡¢Â¾¼Ò¼ÖÎ¾¡¦»ÜÀßÍøÍÑ»þ¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤ä¡¢²ÙÊª¤Î¼è¤ê°·¤¤ÀÕÇ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡¦¶¨Äê½ñ¤Ò¤Ê·Á¤ÎºöÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£²ßÊª¼õ¤±ÅÏ¤·¥ëー¥ë¤òÀ°Íý¤·¡¢¶¦ÄÌ²½¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È³Æ¼Ò¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤¬À°¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢À¾Ç»±¿Í¢¡ßÊ¡»³ÄÌ±¿¡¢Ì¾Å´NX±¿Í¢¡ß¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¤Î2ÁÈ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¸òÂØÊý¼°¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¶¨Ä´¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Èbaton¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡Âè°ìÉô¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬ー¤Î¾®ÌîÄÍ À¬»ÖÍÍ¤ò¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Ë¡¢À¾Ç»±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ÃÒ»á¡¢¥È¥Ê¥ß±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ ÏÂÉ×»á¡¢Ê¡»³ÄÌ±¿³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·§Ìî ¹°¹¬»á¡¢Ì¾Å´NX±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÀî ÂóÍº»á¡¢Åìµþ³¤¾å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CDO À¸ÅÄÌÜ ²í»Ë»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¤È¡¢´ë¶È²£ÃÇ·¿¤Ç¼è¤êÁÈ¤àbaton¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÊÝ¤¬Ç¯¡¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡×¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡¦2030Ç¯ÌäÂê¤¬¤â¤¿¤é¤¹Í¢Á÷ÎÏÉÔÂ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¡×¡¢¡Ö¼ÖÎ¾Âç·¿²½¡¦¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡¦¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¡È¸Ä¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡É¤Î¸Â³¦¡×¡¢¡ÖÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¡¦¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ê¤É¡¢´ë¶È´ÖÏ¢·È¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÈÄ´À°¤ÎÊÉ¡É¡×¡¢¡ÖÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤ÎÉ¬Í×À¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¿ôÂÐÂ¿¿ô¤ÎÏ¢·È¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëbaton¤¬¡¢¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¶¦ÄÌ¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯ÉéÃ´¤ÎÀ°Íý¡×¡Ö¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Í¢Á÷ºÇÅ¬²½¡×¤ò¿Ê¤á¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÅÀ¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤¬¶¯¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂèÆóÉô¡Û
¢£¶È³¦²£ÃÇ¤Î¶¨Æ¯¤¬¼Â¾ÚÃÊ³¬¤Ø―baton¤Î¿ÊÅ¸¤òÊó¹ð
¡¡ÂèÆóÉô¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ³¤¾å¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶ÅÄ½¨Èþ»á¤¬¡¢ÊªÎ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à baton¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢baton¤¬¡ÖÊªÎ®¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¼Ò¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ëÎÎ°è¤ò¡¢¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹½ÁÛ¤ò³Æ¼Ò¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿ºòÇ¯½Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬´ú¤ò¿¶¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡×¡¢¡ÖµÄÏÀÀè¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î1Ç¯¡¢»²²è´ë¶È³Æ¼Ò¤¬Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¿Ùõ¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë±¿¹Ô¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇÅª¤ËÍÂ¤«¤êÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¸ß¤¤¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö´ë¶È²£ÃÇ·¿Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢baton ¤Î¼Â¸úÀ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡À¾À®¶µ¼ø¡¢Í¼±¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é²ÝÂê¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ë
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø À¾À®³èÍµÍÍ¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾À®ÍÍ¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¤Ï¡È²ò·è¤·¤¿¡É¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¤äÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¡Ö±¿¤Ó¤¿¤¤ÎÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¶¡µë¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ò¼¨º¶¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö´ë¶ÈÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÈÁ´ÂÎºÇÅ¬¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÌî¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¹¤²¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÏµå´Ä¶»ëÅÀ¤Þ¤ÇÆ§¤Þ¤¨¤¿¹¤¤»ëÌî¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¼¨¤¹¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¹½ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¡¢¿åÊ¿Ï¢·È¤ä¶¦Æ±Í¢Á÷¡¢¼ûÍ×µ¯ÅÀ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÃæ·ÑÍ¢Á÷¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æüµ¢¤ê±¿¹Ô¤Ê¤É¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢É¸½à²½¤ÎÃÙ¤ì¡¢ÀÕÇ¤Ê¬Ã´¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¡¢Ë¡À©ÅÙ¤ÎÊÉ¡¢ºÎ»»À¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¸ÀµÚ¡£¡ÖÊä½õ¶â¤¢¤ê¤¤Î¡È¼Â¸³¡É¤Ç¤ÏËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢baton¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤´üÂÔ¤òÉ½ÌÀ¡£Åìµþ³¤¾å¥°¥ëー¥×¤ÎÃæÎ©À¤È¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¸«¡¢»²²è´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¶¦Í¡¢ÀÕÇ¤Ê¬Ã´¤ÎÅ°ÄìµÄÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ËÜµ¤ÅÙ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÄ¹´ü»ëÅÀ¡Ê»þ´Ö¼´¡Ë¤ÈÂ¾¼ÒÏ¢·È¡Ê¶õ´Ö¼´¡Ë¤Î¡ÈÆó¼´¤ÎÁ´ÂÎºÇÅ¬¡É¤òÆ°¤«¤¹´ðÈ×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¶ÅÄ¼ÒÄ¹¡¢´ë¶È²£ÃÇ·¿Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Â¾Ú¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ
¡¡¸¶ÅÄ»á¤è¤ê¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë´ë¶È²£ÃÇ·¿Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³µÍ×¤È½àÈ÷¾õ¶·¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¾Ú¤Ï¡¢À¾Ç»±¿Í¢¡ßÊ¡»³ÄÌ±¿¡¢Ì¾Å´NX±¿Í¢¡ß¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¤Î£²ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¸òÂØÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¡£´ûÂ¸¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æüµ¢¤ê±¿¹Ô¤Î¼Â¸½¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¼°¤È¤·¤ÆÁªÂò¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²è´ë¶È¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿½µ1Ëü3,000ÊØµ¬ÌÏ¤Î±¿¹Ô¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÏ©ÀþÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤14Ï©Àþ¤òÃê½Ð¡£¤½¤Î¤¦¤Á2Ï©Àþ¤òº£²ó¤Î¼Â¾ÚÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬1Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯ÉéÃ´¤ä¡¢¸òÂå»þ¤ÎÅÀ¸¡¡¦Ï¢ÍíÊýË¡¡¢ÅÁÉ¼½èÍý¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¶¨Äê½ñ¤Î¤Ò¤Ê·Á¤òÀ°È÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÆüµ¢¤ê²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»²²è´ë¶ÈÌó1,700Ì¾¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤¬¹â¤¤ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾»ÅÍÍ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÉ¸½à²½¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£ÃÏ°è¤Î±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ä²Ù¼ç´ë¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»²²è¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤È¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ´¤¤¼ê¤ÎÏ«Ì³¡¦·ò¹¯´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤âµó¤²¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬²Ê²ñ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼Â¾Ú¢¨¤Î¤è¤¦¤Ê·ò¹¯¶ÐÏ«¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë´Ä¶À°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥É¥é¥¤¥Ðー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.logi-baton.jp/topics/2025-11-20_002.html
¢£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¹âÅÄ²ÝÄ¹¡¢ÊªÎ®¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öbaton¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¶¯Ä´
¡¡ºÇ¸å¤ËÍèÉÐ¹Ö±é¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÊªÎ®¡¦¼«Æ°¼Ö¶É ÊªÎ®À¯ºö²ÝÄ¹¤Î¹âÅÄ Î¶ÍÍ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢2024Ç¯ÌäÂê¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹ñÆâÊªÎ®¤¬Å¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¹ñÆâ²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤¬Àê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡¦ÄÂ¶â¤ÎÄã¤µ¤«¤éÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÎ®¤Î°ÂÄê°Ý»ý¤Ë¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤ÊÏ«Æ¯À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿Íºà³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¹çÆ±¤Ç¼¡´ü¡ÖÁí¹çÊªÎ®»ÜºöÂç¹Ë¡×¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·ÑÍ¢Á÷¡¦É¸½à²½¡¦DX¤Î¿ä¿Ê¤â½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ç¤âbaton¤ÎÃæ·ÑÍ¢Á÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÎÂò¤·¡¢À©ÅÙÌÌ¡¦±¿ÍÑÌÌ¤Î¸¡¾Ú¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡baton¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤·¤Æ¡¢
£±.ÊÝ¸±¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤ÉÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¡Ö¶¨Æ¯¡¦¶¯Ä´¡×¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¡¡£².°ÂÁ´À¡¦¸úÎ¨À¡¦½åË¡À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¸òÂØÊý¼°¤Ë¤è¤ëÃæ·ÑÍ¢Á÷¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ
£³.¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¶¯¿Ù¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼Â¸½
¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¶¯¿Ù¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
