¡Ú¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¡Û¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÂÎ¸½¡£¡Ö¤¸¤ó¤±¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ËÁª¼ê¤¬»²²è¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò²ÃÂ®
¡Ö°ã¤¤¤Ï¡¢ÊÉ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈâ¡×¤òÂÎ¸½¡£ ¥×¥íÁª¼ê¤¬Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï²áµî¤ÎÃÏ°è¸òÎ®³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹áÀî¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤¸¤ó¤±¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ë»²²è¤·¡¢Áª¼ê»²²Ã·¿¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ã¤¤¤Ï¡¢ÊÉ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈâ¡×¤ò·Ç¤²¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¼õÍÆ¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¿Í¸¢½µ´Ö¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î»ý¤Ä¶¯ÎÏ¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©Ì±¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Àî¾åµ¯Ê¿Áª¼ê¤È»³ÅÄ¹ÒÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃ¯¤â¤¬ÂÐÅù¤Ë¶¥¤¨¤ë¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ãÂÎ¸³²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î°ÕµÁ¤È¥×¥íµåÃÄ¤ÎÌò³ä
¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Ï¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¾¡Íø¤ä´¶Æ°¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢µåÃÄ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹áÀî¸©¡¢ÆüËÜ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Æー¥Þ¤È¤Î¶¦ÌÄ: ¡Ö°ã¤¤¤Ï¡¢ÊÉ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈâ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬¥Áー¥à¤È¤·¤Æ·ëÂ«¤·¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎËÜ¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ: ¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àµ¼°¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃ¯¤â¤¬ÂÐÅù¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂ¿ÍÍÀ¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¿¼²½: µåÃÄ¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î»ý¤Ä¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¿Í¸¢·¼È¯³èÆ°¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Ð±é³µÍ×¡§¥×¥íÁª¼ê¤È³Ú¤·¤à¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ãÂÎ¸³²ñ¡×
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¹â¾¾´ÝµµÄ®¥ì¥Ã¥Ä¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
- ½Ð±éÆü»þ: 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00～14:25
- ¾ì½ê: ¹â¾¾´ÝµµÄ® ¥ì¥Ã¥Ä¥Ûー¥ë¡Ê¹â¾¾´ÝµµÄ®°íÈÖ³¹ Åì´Û4³¬¡Ë
- ÆâÍÆ: ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤ÎÀî¾åµ¯Ê¿Áª¼ê¡¢»³ÅÄ¹ÒÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥Á¥ãÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
µåÃÄ¤Ïº£¸å¤â»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤¬»ý¤Ä¡ÖÃ¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¡¢¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥×¥í¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¸¢·¼È¯³èÆ°¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»²²è¤ä¡¢Ê¡»ã¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÏÀß21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÈÎ©¥êー¥°µåÃÄ¡£NPB¤ª¤è¤Ó³¤³°¥×¥í¥êー¥°¤Ø¤ÎÁª¼êÇÚ½Ð¤Ï 29Ì¾ ¤È¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£¼ç¤ÊOB¤Ë ËôµÈ¹î¼ù ¤Ê¤É¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»ý¤Ä¡Ö³Ø¤Ó¡¦Ä©Àï¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤äÃÏ°è¶µ°éÏ¢·È¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå°éÀ® ¤ò¿ä¿Ê¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿¤ÎµåÃÄ¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡§ 2006Ç¯3·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ ¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô´ÝµµÄ®6-1 ¥Õ¥§¥¹¥¿¥Ó¥ë 2³¬
»ö¡¡¶È¡§ µåÃÄ±¿±Ä¡¢¶µ°é»ö¶È¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¶µ°é¡¦¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡Ë
µåÃÄHP¡§ https://oliveguyners.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info-og@oliveguyners.com