¡Ú¾¾¤Î¤ä¡Û·àÅª¤·¤Ã¤È¤ê¿·¼¡¸µ¿©´¶¡¡¡Ö¶Ë¸ü¥ì¥¢¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¡×È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²°¥Õー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´¤Éø °ìÍø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å3»þ¤è¤ê¡¢¡Ö¶Ë¸ü¥ì¥¢¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Äã²¹Ä´Íý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®¤·¤¿¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ªÆù¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡£
¡¡¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡È¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¡É¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ä¥íー¥¹¤«¤ÄÀ¹¹ç¤»¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë´®Ç½¡£
¡¡¿·¼¡¸µ¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤ÎÄã²¹¤ÇÄ¹»þ´Ö²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ç»ÝÌ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶Å½Ì¤·¤¿¤ªÆù¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶Ë¸ü¤Î¤ªÆù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤«¤Ä¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢¡È¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹È±ö¤äÂî¾å¤Î¥½ー¥¹¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥íー¥¹¤«¤Ä¤È¤ÎÀ¹¹ç¤»¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶Ë¸ü¥ì¥¢¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©´¶¤È»ÝÌ£¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ì¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¿´¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀÖ¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾¡¡¡¡¡¡¶Ë¸ü¡È¥ì¥¢¡É¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿© 1,390±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥íー¥¹¤«¤Ä¡õ¶Ë¸ü¡È¥ì¥¢¡É¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿© 1,590±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ã±ÉÊ¡¡¶Ë¸ü¡È¥ì¥¢¡É¥Ò¥ì¤«¤Ä 1,090±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¤ß¤½½Á¤Ï¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ï¡Ö¶Ë¸ü¡È¥ì¥¢¡É¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
È¯ Çä Æü¡¡ ¡¡2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å3»þ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¾¾¤Î¤ä
¢¨¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤äÊ»ÀßÅ¹¡¢¹âÂ®PAÅ¹ÊÞ¡¢²ÆìÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡£
