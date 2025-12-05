Minimal¤è¤ê¡¢¤È¤í¤êÍÏ¤±½Ð¤¹¤Ç¤¤¿¤Æ¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ÎÅß¸ÂÄê¥Ç¥»ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ê¤ó¤´¤È»°Êõ´»¡ß¡È¥Ö¥í¥ó¥É¡É¥¢¥¤¥¹¡ß¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤Ç²Ì¼Â¤ÈÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤à¡¢Åß¤ÎìÔÂô¤Ê°ì»®¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¦Âace¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:»³²¼µ®»Ì¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹ ¡ÖMinimal - Bean to Bar Chocolate - (¥ß¥Ë¥Þ¥ë)¡×¡Ê https://mini-mal.tokyo/ )¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é -¤ê¤ó¤´¤È»°Êõ´»-¡×¤òPatisserie Minimal ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢Å¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯12·î6Æü¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê
(¤´Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://www.tablecheck.com/shops/patisserieminimal/reserve)
½ÐÍèÎ©¤Æ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò³Ú¤·¤à¡¢Åß¤À¤±¤ÎìÔÂô¥Ç¥»ー¥ë¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌç¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡ÖPatisserie Minimal ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥»ー¥ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¤È¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±½Ð¤¹½ÐÍè¤¿¤Æ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤Ê¡È¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¡¢¤ê¤ó¤´¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ¡È»°Êõ´»¡É¤Ë¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤â¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê¥Ç¥»ー¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢»º¥«¥«¥ª¡ß¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ë¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÉ÷Ì£¤ÎÃæ¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤«¤é¤È¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±½Ð¤¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Åß¤é¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤è¤êµ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡È¥°¥é¥Ëー¥¹¥ß¥¹¡É¤È»°Êõ´»¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤È½Ü²Ì¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á²Ì¼ù±à¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò¤â¤Ä¤ê¤ó¤´¡Ö¥°¥é¥Ëー¥¹¥ß¥¹¡×¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê³ÑÀÚ¤ê¤È¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤ÆÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡ÖÁ±Ê¼±ÒÇÀ±à¡×¤Î¡¢¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î´»µÌ¡¦»°Êõ´»¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤ó¤´¤È¥¸¥ã¥à¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢»°Êõ´»¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¾å¼Á¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤Î¥Ç¥»ー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ü¤Î²Ì¼Â¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ö¥í¥ó¥É¡É¥¢¥¤¥¹¤ä¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²¹Îä¤È²Ì¼Â¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò
¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤Ê¡É¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É¤Î¥¢¥¤¥¹
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥íー¥¹¥È¤·¤¿¡É¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢²¹ÅÙº¹¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥º¥Ù¥êー¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤³¤Î¥½ー¥¹¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤òÅº¤¨¡¢¥Ç¥»ー¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÈþ¤·¤¤ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é -¤ê¤ó¤´¤È»°Êõ´»-¡×ÈÎÇä¾ðÊó
¡Ú²Á³Ê¡Û2,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î20Æü～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅÚÆü¤òÍ½Äê
¢¨¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10:00¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê
¡Ú¼è°·Å¹¡ÛPatisserie Minimal ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢
¡ÚÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.tablecheck.com/shops/patisserieminimal/reserve
¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Þ¤à¡¢¥«¥«¥ª¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿¦¿Í¥Áー¥à¡ÖMinimal¡×
Minimal ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤òË¬¤ìÎÉ¼Á¤Ê¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤é¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¼ê»Å»ö¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃúÇ«¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¿¦¿ÍÃ£¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÇMinimal¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¥«¥«¥ª¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÈ¯¹Ú¡¦´¥Áçºî¶È¤Î¸¦µæ¤ä¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥«¥«¥ªÇÀ²È¤È°ì½ï¤Ë¹âÉÊ¼Á¹âÃ±²Á¤ËÅ¬¤¦¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾»Ä¤¬¤¢¤ë¥«¥«¥ª»º¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¤ä¥Õ¥§¥¢¤Ç¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ï JICA ¤Î ODA °Æ·ï²½Ä´ºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥«¥ª¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤ò³è¤«¤¹¡È°ú¤»»¡É¤Î»×ÁÛ¤ÈÆÈ¼«À½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¤Ç 10 Ç¯Ï¢Â³ 103 ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢°ìÊý¤ÇÅÁÅý¤ä¼êË¡¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¡È¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤Ë°ä¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Minimal Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤òÊ»Àß¡£¥³ー¥Òー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Minimal ÉÙ¥öÃ«ËÜÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ« 2-1-9 1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¾®ÅÄµÞÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚÈ¬È¨±Ø¡×¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¡×ÅÌÊâ 6Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～19:00(L.O 18:30) ÄêµÙÆüÌµ
¢£Minimal The Baking Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶ 1-34-5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§³ÆÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶±Ø¡× ÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00 ÄêµÙÆüÌµ
¢£Patisserie Minimal ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÎ8ÃúÌÜ8-24
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¾®ÅÄµÞÀþ ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢±ØÆî¸ý ÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00 ÉÔÄêµÙ ¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£Minimal The Specialty ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¸ÞÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶A 2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í ÆüÈæÃ«Àþ ¿ÀÃ«Ä®±Ø 5ÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00 ÄêµÙÆüÌµ
³ô¼°²ñ¼Ò ¦Âace³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¦Âace
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³²¼µ®»Ì
½êºßÃÏ¡§151-0063 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ« 2-1-9 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥é¥¹ 21
½¾¶È°÷¿ô¡§40 ¿Í¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä
¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖMinimal - Bean to Bar Chocolate - ¡×¤Î±¿±Ä
Minimal - Bean to Bar Chocolate - ´ØÏ¢¾ðÊó
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://mini-mal.tokyo
LINE¡§https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true
Instagram¡§https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate
X¡§https://twitter.com/Minimal_tokyo
Facebook¡§https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts